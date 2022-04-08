Як з'ясувалося, авіаційний апарат – російський безпілотник "Орлан-10". Про це йдеться у повідомленні 24 ОМБр імені короля Данила.

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Російська армія використовує такі безпілотні літальні апарати для того, щоб ввести розвідку та коректувати вогонь артилерії по позиціях українських захисників.

P.S. На фото вам яскраво продемонстрована уся велич "2 армії світу" – адже навіть, здавалося б, такі сучасні технічні засоби розвідки і ті зібрані із різних апаратів та тримаються на скотчі,

– зазначили військові.