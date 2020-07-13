Парламентарий от ОПЗЖ Наталья Королевская, похоже, сильно поддалась российской пропаганде. На очередное заседание Рады она пришла в полном "защитном снаряжении" от COVID-19. Кроме маски и перчаток, она нацепила на себя еще и "блокатор вирусов" и взяла в руки иконку со святыми.

В таком виде народного депутата поймал в кадр фотограф Ян Доброносов. Фотографией он поделился на своей странице в фейсбук.

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Заметим, что такие "значки-блокаторы против вирусов" популярны среди россиян. Их на себя цепляют и известные блогеры и звезды, и политики. Вот, к примеру, такой "блокатор" носил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков со своим блокатором вирусов / Фото росСМИ

Да вот беда – штуковина ему никак не помогла уберечься от инфекции: Песков все же подхватил COVID-19.

С иконами в России уже тоже устраивали и окропления святой водой и крестный ход против коронавируса. Это, как знаем, тоже не слишком помогло: в РФ более 700 тысяч инфицированных коронавирусом и 4 место среди наиболее пораженных инфекцией стран.

А вот маске, которую Королевская так легкомысленно приспустила с лица, все же не мешало бы быть на своем месте. Ведь это то средство, которое как раз и уменьшает риск заражения COVID-19.

Что известно о так называемых "блокаторах вирусов":