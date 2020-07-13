Королевская пришла в Раду с блокатором против коронавируса и иконкой: курьезное фото
Парламентарий от ОПЗЖ Наталья Королевская, похоже, сильно поддалась российской пропаганде. На очередное заседание Рады она пришла в полном "защитном снаряжении" от COVID-19. Кроме маски и перчаток, она нацепила на себя еще и "блокатор вирусов" и взяла в руки иконку со святыми.
В таком виде народного депутата поймал в кадр фотограф Ян Доброносов. Фотографией он поделился на своей странице в фейсбук.
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Заметим, что такие "значки-блокаторы против вирусов" популярны среди россиян. Их на себя цепляют и известные блогеры и звезды, и политики. Вот, к примеру, такой "блокатор" носил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Песков со своим блокатором вирусов / Фото росСМИ
Да вот беда – штуковина ему никак не помогла уберечься от инфекции: Песков все же подхватил COVID-19.
С иконами в России уже тоже устраивали и окропления святой водой и крестный ход против коронавируса. Это, как знаем, тоже не слишком помогло: в РФ более 700 тысяч инфицированных коронавирусом и 4 место среди наиболее пораженных инфекцией стран.
А вот маске, которую Королевская так легкомысленно приспустила с лица, все же не мешало бы быть на своем месте. Ведь это то средство, которое как раз и уменьшает риск заражения COVID-19.
Что известно о так называемых "блокаторах вирусов":
- Их усиленно рекламируют в сети и называют безопасным и очень эффективным средством в борьбе с различными вирусами, в том числе и COVID-19, пишет vox check.
- Стоят они в среднем от 400 до 1 500 гривен, но, вероятнее всего, все же не смогут уберечь вас от болезни.
- Дело в том, что действующее вещество “блокатора вирусов” – диоксид хлора. Продавцы блокаторов пишут в своих магазинах, что диоксид хлора – доказано безопасен, и на самом деле вся суть – в его концентрации.
- Диоксид хлора быстро разрушается в воздухе до хлорного газа и кислорода. Чтобы убивать вирусы, его должно быть достаточное количество вокруг вас. Но вот это достаточное количество – не совсем и безопасное. Он может вызвать раздражение в носу, горле и легких. Также возможна головная боль и головокружение.
- А вот если концентрация вещества меньше, чем предельно допустимая для человека, то и эффект дезинфекции – такой себе.
- То есть вы можете купить либо опасный дезинфицирующий подвес, либо же безопасный, но практически неэффективный.