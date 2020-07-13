Парламентарка від ОПЗЖ Наталя Королевська, схоже, добряче піддалася російській пропаганді. На чергове засідання Ради вона прийшла у повному "захисному спорядженні" від COVID-19. Окрім маски та рукавичок, депутатка начепила на себе ще й "блокатор вірусів" та взяла в руки іконку зі святими.

У такому вигляді народну депутатку спіймав у кадр фотограф Ян Доброносов. Світлиною він поділився на своїй фейсбук-сторінці.

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Зауважимо, що такі "значки-блокатори проти вірусів" є популярні серед росіян. Їх на себе чіпляють і відомі блогери та зірки, і політики. От, приміром, такий "блокатор" носив і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.



Пєсков зі своїм блокатором вірусів / Фото росЗМІ

Та от біда – штуковина йому ніяк не допомогла вберегтися від інфекції: Пєсков все ж підхопив COVID-19.

З іконами у Росії вже теж влаштовували і окроплення свяченою водою і хресну ходу проти коронавірусу. Це, як знаємо, теж не надто допомогло: у РФ понад 700 тисяч інфікованих коронавірусом та 4 місце серед найбільш уражених інфекцією країн.

А ось масці, яку Королевська так легковажно приспустила з обличчя, все ж не завадило б бути на своєму місці. Адже це той засіб, який якраз і зменшує ризик зараження COVID-19.

Що відомо про так звані "блокатори вірусів":