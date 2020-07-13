Королевська прийшла в Раду з блокатором проти коронавірусу та іконкою: курйозне фото
Парламентарка від ОПЗЖ Наталя Королевська, схоже, добряче піддалася російській пропаганді. На чергове засідання Ради вона прийшла у повному "захисному спорядженні" від COVID-19. Окрім маски та рукавичок, депутатка начепила на себе ще й "блокатор вірусів" та взяла в руки іконку зі святими.
У такому вигляді народну депутатку спіймав у кадр фотограф Ян Доброносов. Світлиною він поділився на своїй фейсбук-сторінці.
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Зауважимо, що такі "значки-блокатори проти вірусів" є популярні серед росіян. Їх на себе чіпляють і відомі блогери та зірки, і політики. От, приміром, такий "блокатор" носив і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Пєсков зі своїм блокатором вірусів / Фото росЗМІ
Та от біда – штуковина йому ніяк не допомогла вберегтися від інфекції: Пєсков все ж підхопив COVID-19.
З іконами у Росії вже теж влаштовували і окроплення свяченою водою і хресну ходу проти коронавірусу. Це, як знаємо, теж не надто допомогло: у РФ понад 700 тисяч інфікованих коронавірусом та 4 місце серед найбільш уражених інфекцією країн.
А ось масці, яку Королевська так легковажно приспустила з обличчя, все ж не завадило б бути на своєму місці. Адже це той засіб, який якраз і зменшує ризик зараження COVID-19.
Що відомо про так звані "блокатори вірусів":
- Їх посилено рекламують у мережі та називають безпечним і дуже ефективним засобом у боротьбі з різними вірусами, в тому числі і COVID-19, пише vox check.
- Коштують вони в середньому від 400 до 1 500 гривень, але, найімовірніше, все ж не зможуть вберегти вас від хвороби.
- Річ у тім, що діюча речовина “блокатора вірусів” – діоксид хлору. Продавці блокаторів пишуть у своїх магазинах, що діоксид хлору доведено безпечний, та насправді вся суть – в його концентрації.
- Діоксид хлору швидко руйнується в повітрі до хлорного газу та кисню. Щоб вбивати віруси, його має бути достатня кількість навколо вас. Але от ця достатня кількість – не зовсім і безпечна. Вона може викликати подразнення в носі, горлі та легенях. Також можливий головний біль та запаморочення.
- А от якщо концентрація речовини менша, ніж гранично дозволена для людини, то і ефект дезінфекції – такий собі.
- Тобто ви можете купити або небезпечний дезінфікуючий підвіс, або ж безпечний, але практично неефективний.