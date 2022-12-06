Короля Чарльза второй раз забросали яйцами

Король Великобритании Чарльз ІІІ стал жертвой злоумышленника, швырнувшего в него яйцо. Инцидент произошел во время прогулки Его Величества в городе Лутон.

20-летнего нападающего сразу же задержала полиция. Представитель полиции подтвердил, что мужчину задержали.

Важно "Настоящий страх": что испытывала королева Камилла, когда ее с Чарльзом III хотели забрасывать яйцами

Заметим, что это уже не в первый раз в Короля Чарльза бросают яйцами. Подобный инцидент произошел 9 ноября. Чарльза III и королеву-консорт Камиллу пытались забросать яйцами. Инцидент произошел во время прогулки по Нью-Йорку.

Королевские супруги прибыли в город, чтобы среди прочего открыть статую королевы Елизаветы II – первый памятник, установленный после ее смерти. Так, кто-то из толпы начал бросать яйца в их сторону, но, к счастью, ни одно не попало.

После этого злоумышленник также был задержан.

Королевскую семью не впервые забрасывают яйцами

Члены королевской семьи уже сталкивались с такими протестами. Яйцами также забросали королевскую машину Елизаветы в 2002 году, когда она посетила Ноттингем, центральную Англию, а антибританские демонстранты забросали яйцами Чарльза во время прогулки по центру Дублина в 1995 году.

Добавим, что в конце октября также произошел курьезный инцидент с Чарльзом ІІІ. Впрочем, говорится о его восковой фигуре. Эко-активисты движения Just Stop Oil устроили акцию в музее мадам Тюссо в Лондоне. Они бросили шоколадный торт в восковую фигуру короля и заявили, что нефть и газ – это "геноцидный проект смерти".