20-річного нападника одразу ж затримала поліція. Представник поліції підтвердив, що чоловіка затримали.

Важливо "Справжній страх": що відчувала королева Камілла, коли її з Чарльзом III хотіли закидати яйцями

Зауважимо, що це вже не вперше у Короля Чарльза кидають яйцями. Подібний інцидент трапився 9 листопада. Чарльза ІІІ і королеву-консорт Каміллу намагалися закидати яйцями. Інцидент трапився під час прогулянки Нью-Йорком.

Королівське подружжя прибуло до міста, щоб серед іншого відкрити статую королеви Єлизавети II – перший пам'ятник, встановлений після її смерті. Так, хтось із натовпу почав кидати яйця у їхній бік, але, на щастя, жодне не влучило.

Після цього зловмисника також затримали.

Королівську родину не вперше закидують яйцями

Члени королівської сім'ї вже стикалися з такими протестами. Яйцями також закидали королівську машину Єлизавети у 2002 році, коли вона відвідала Ноттінгем, центральну Англію, а антибританські демонстранти закидали яйцями Чарльза під час прогулянки центром Дубліна у 1995 році.

Додамо, що наприкінці жовтня також стався курйозний інцидент із Чарльзом ІІІ. Втім, мовиться про його воскову фігуру. Так, екоактивісти руху Just Stop Oil влаштували акцію в музеї мадам Тюссо в Лондоні. Вони кинули шоколадний торт у воскову фігуру короля і заявили, що нафта та газ – це "геноцидний проєкт смерті".