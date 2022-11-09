В Англії в короля Чарльза кинули кілька яєць

Королівське подружжя прибуло до міста, щоб серед іншого відкрити статую королеви Єлизавети II – перший пам'ятник, встановлений після її смерті. Так, хтось із натовпу почав кидати яйця у їхній бік, але, на щастя, жодне не влучило.

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Нападник кидав яйця в їхній бік, коли подружжя вітало мешканців Йорка на вулиці біля міської брами. У відповідь люди в натовпі почали свистіти і кричати "Боже, бережи короля" та "Ганьба вам". Порушник кричав, що "Британія була побудована на крові рабів".

Поліція вже затримала чоловіка.

На відео видно, що у бік короля та його дружини кинули не менше чотирьох яєць. Жодне з них не потрапило в Чарльза чи Каміллу. Після того, що трапилося, до них підійшов охоронець. При цьому король мало не наступив на шкаралупу одного з яєць, що впали.

У короля Чарльза кидали яйцями на прогулянці в Йорку: дивіться відео

Екоактивісти зарядили тортом у воскову фігуру Чарльза ІІІ

Наприкінці жовтня також стався курйозний інцидент із Чарльзом ІІІ. Втім, мовиться про його воскову фігуру. Так, екоактивісти руху Just Stop Oil влаштували акцію в музеї мадам Тюссо в Лондоні. Вони кинули шоколадний торт у воскову фігуру короля і заявили, що нафта та газ – це "геноцидний проєкт смерті".