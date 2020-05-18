Коронавирус в Египте: власть решила усилить карантин

В Египте усилят карантинные ограничения из-за коронавируса. Они будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр.

Усиление карантина в Египте По мнению властей Египта, усиленные ограничения сделают невозможными новые случаи заражения COVID-19 во время праздников. Об этом пишет Xinhua. Интересно Египет запустил бесплатные онлайн-путешествия по гробницам Премьер-министр Египта Мустафа Мадбоулу отметил, что более строгие ограничительные меры введут 24 мая на шестидневный срок. Что предполагает усиление карантина Начало комендантского часа перенесут с 21:00 на 17:00.

Власть также закроет все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи.

В период праздника не будет работать никакой общественный транспорт. К теме Из-за коронавируса в Египте дезинфицируют пирамиды и музеи: фото Карантин в Египте: что известно Ранее в Египте ослабили карантинные меры, частично разрешив работу отелей для внутренних туристов. Такое решение приняли из-за экономических убытков, вызванных пандемией коронавируса. Потери государства в месяц составляют примерно 1 миллиард долларов.

Правительство Египта разрешило с мая развивать внутренний туризм. Однако заведения должны работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять.

28 апреля чрезвычайное положение в Египте продлили еще на 3 месяца.