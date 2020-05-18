Коронавирус в Египте: власть решила усилить карантин
В Египте усилят карантинные ограничения из-за коронавируса. Они будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр.
Усиление карантина в Египте
По мнению властей Египта, усиленные ограничения сделают невозможными новые случаи заражения COVID-19 во время праздников. Об этом пишет Xinhua.
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Премьер-министр Египта Мустафа Мадбоулу отметил, что более строгие ограничительные меры введут 24 мая на шестидневный срок.
Что предполагает усиление карантина
- Начало комендантского часа перенесут с 21:00 на 17:00.
- Власть также закроет все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи.
- В период праздника не будет работать никакой общественный транспорт.
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Карантин в Египте: что известно
- Ранее в Египте ослабили карантинные меры, частично разрешив работу отелей для внутренних туристов. Такое решение приняли из-за экономических убытков, вызванных пандемией коронавируса. Потери государства в месяц составляют примерно 1 миллиард долларов.
- Правительство Египта разрешило с мая развивать внутренний туризм. Однако заведения должны работать не более чем для 25% отдыхающих, которых могут принять.
- 28 апреля чрезвычайное положение в Египте продлили еще на 3 месяца.