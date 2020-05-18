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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Коронавірус у Єгипті: влада вирішила посилити карантин

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Коронавірус у Єгипті: влада вирішила посилити карантин через COVID-19
Коронавірус у Єгипті / Unsplash

У Єгипті посилять карантинні обмеження через коронавірус. Вони діятимуть на період мусульманського свята Аль ад-Фітр.

Посилення карантину в Єгипті

На думку влади Єгипту, посилені обмеження унеможливлять нові випадки зараження COVID-19 під час свят. Про це пише Xinhua.

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Прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбоулу зауважив, що суворіші обмежувальні заходи запровадять 24 травня на шестиденний термін.

Що передбачає посилення карантину

  • Початок комендантської години перенесуть з 21:00 на 17:00.
  • Влада також закриє усі торгові центри, магазини, ресторани, парки та пляжі.
  • У період свята не працюватиме жоден громадський транспорт.

До теми Через коронавірус в Єгипті дезінфікують піраміди та музеї: фото

Карантин в Єгипті: що відомо

  • Раніше у Єгипті послабили карантинні заходи, частково дозволивши роботу готелів для внутрішніх туристів. Таке рішення ухвалили через економічні збитки, спричинені пандемією коронавірусу. Втрати держави на місяць становлять приблизно 1 мільярд доларів.
  • Уряд Єгипту дозволив з травня розвивати внутрішній туризм. Однак заклади повинні працювати не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти.
  • 28 квітня надзвичайний стан у Єгипті продовжили ще на 3 місяці. 

 

Автор: Альона Захарова
Теги: Транспорт Коронавірус COVID-19 Єгипет
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