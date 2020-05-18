Коронавірус у Єгипті: влада вирішила посилити карантин
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У Єгипті посилять карантинні обмеження через коронавірус. Вони діятимуть на період мусульманського свята Аль ад-Фітр.
Посилення карантину в Єгипті
На думку влади Єгипту, посилені обмеження унеможливлять нові випадки зараження COVID-19 під час свят. Про це пише Xinhua.
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Прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбоулу зауважив, що суворіші обмежувальні заходи запровадять 24 травня на шестиденний термін.
Що передбачає посилення карантину
- Початок комендантської години перенесуть з 21:00 на 17:00.
- Влада також закриє усі торгові центри, магазини, ресторани, парки та пляжі.
- У період свята не працюватиме жоден громадський транспорт.
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Карантин в Єгипті: що відомо
- Раніше у Єгипті послабили карантинні заходи, частково дозволивши роботу готелів для внутрішніх туристів. Таке рішення ухвалили через економічні збитки, спричинені пандемією коронавірусу. Втрати держави на місяць становлять приблизно 1 мільярд доларів.
- Уряд Єгипту дозволив з травня розвивати внутрішній туризм. Однак заклади повинні працювати не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти.
- 28 квітня надзвичайний стан у Єгипті продовжили ще на 3 місяці.
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