Коронавірус у Єгипті: влада вирішила посилити карантин

У Єгипті посилять карантинні обмеження через коронавірус. Вони діятимуть на період мусульманського свята Аль ад-Фітр.

Посилення карантину в Єгипті

На думку влади Єгипту, посилені обмеження унеможливлять нові випадки зараження COVID-19 під час свят. Про це пише Xinhua.

Цікаво Єгипет запустив безкоштовні онлайн-подорожі гробницями

Прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбоулу зауважив, що суворіші обмежувальні заходи запровадять 24 травня на шестиденний термін.

Що передбачає посилення карантину

Початок комендантської години перенесуть з 21:00 на 17:00.

Влада також закриє усі торгові центри, магазини, ресторани, парки та пляжі.

У період свята не працюватиме жоден громадський транспорт.

До теми Через коронавірус в Єгипті дезінфікують піраміди та музеї: фото

Карантин в Єгипті: що відомо