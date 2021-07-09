Коронавирус во Львове и области: сколько новых больных и пациентов в больницах

С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 137 тысяч жителей Львовщины. 8 июля лаборатории провели 841 ПЦР-тест. COVID-19 подтвердили в 39 человек, среди которых 29 львовян.

По состоянию на 9 июля в стационарах львовских больниц находятся 36 больных. У 30 пациентов подтвердили коронавирус.

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Коронавирус обнаружили у 39 человек

Всего во Львовской области коронавирусом заболели более 137,66 тысячи человек. К сожалению, 3664 пациенты умерли от осложнений COVID-19. Однако 133,27 тысячи человек выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили в более 67,01 тысячи человек. Более 64,84 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1795 больных умерли.

Лабораторные центры 8 июля провели 841 ПЦР-тест. Коронавирус обнаружили у 39 человек, среди которых 29 львовян.



Во Львовской области коронавирусом заболели более 137 тысяч человек / Фото ЛГС

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Какова ситуация в больницах

В стационарах львовских медучреждений лечатся 36 больных.

Все пациенты находятся в больнице скорой медицинской помощи.

30 человек – больные коронавирусом, 6 – находятся в реанимации, а 3 – подключены к аппаратам ИВЛ.

8 июля в медучреждения попали 5 больных, а выписали 4 пациентов.

По информации Львовского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики , во Львовской области есть 4 медучреждения, в которых по состоянию на 9 июля не лечатся пациенты с COVID-19 – Сокальская, Перемишлянская, Жидачевская и Пустомытовская ЦРБ.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала