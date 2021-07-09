Коронавирус во Львове и области: сколько новых больных и пациентов в больницах
Источник:Львовский горсовет
С начала пандемии коронавирус обнаружили у более 137 тысяч жителей Львовщины. 8 июля лаборатории провели 841 ПЦР-тест. COVID-19 подтвердили в 39 человек, среди которых 29 львовян.
По состоянию на 9 июля в стационарах львовских больниц находятся 36 больных. У 30 пациентов подтвердили коронавирус.
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Коронавирус обнаружили у 39 человек
Всего во Львовской области коронавирусом заболели более 137,66 тысячи человек. К сожалению, 3664 пациенты умерли от осложнений COVID-19. Однако 133,27 тысячи человек выздоровели.
Во Львове коронавирус подтвердили в более 67,01 тысячи человек. Более 64,84 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1795 больных умерли.
Лабораторные центры 8 июля провели 841 ПЦР-тест. Коронавирус обнаружили у 39 человек, среди которых 29 львовян.
Во Львовской области коронавирусом заболели более 137 тысяч человек / Фото ЛГС
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Какова ситуация в больницах
- В стационарах львовских медучреждений лечатся 36 больных.
- Все пациенты находятся в больнице скорой медицинской помощи.
- 30 человек – больные коронавирусом, 6 – находятся в реанимации, а 3 – подключены к аппаратам ИВЛ.
- 8 июля в медучреждения попали 5 больных, а выписали 4 пациентов.
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