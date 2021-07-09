Станом на 9 липня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 36 хворих. У 30 пацієнтів підтвердили коронавірус.
Актуально У Львові стартувала масова вакцинація від COVID-19: як записатись та де зробити щеплення
Коронавірус виявили у 39 людей
Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 137,66 тисячі людей. На жаль, 3664 пацієнти померли від ускладнень COVID-19. Проте 133,27 тисячі людей одужали.
У Львові коронавірус підтвердили у понад 67,01 тисячі людей. Понад 64,84 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1795 хворих померли.
Лабораторні центри 8 липня провели 841 ПЛР-тест. Коронавірус виявили у 39 людей, серед яких 29 львів'ян.
На Львівщині на коронавірус захворіли понад 137 тисяч людей / Фото ЛМР
Цікаво Зарано розслабились, – інфекціоністка про розповсюдження штаму Дельта в Україні
Яка ситуація у лікарнях
- В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 36 хворих.
- Усі пацієнти перебувають у лікарні швидкої медичної допомоги.
- 30 людей – хворі на коронавірус, 6 – перебувають у реанімації, а 3 – підключені до апаратів ШВЛ.
- 8 липня до медзакладів потрапили 5 хворих, а виписали 4 пацієнтів.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу