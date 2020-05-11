Коронавирус пошел на спад: в каких странах количество новых случаев COVID-19 уменьшается

Коронавирус распространился по миру и добрался даже до самых отдаленных уголков нашей планеты. Его фиксировали как в крупнейших мегаполисах мира, так и на маленьких островах. Более 90 стран закрыли свои границы и ввели строгие карантинные ограничения, чтобы предотвратить распространение болезни. И, как мы видим, карантин дает первые плоды.

США

Соединенные Штаты продолжают занимать первую строчку антирейтинга по количеству больных коронавирусом. Согласно данным Worldometers, там зафиксировали рекордные 1 368 021 случай заболевания, пишет 24 канал.

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Больше всего от недуга пострадал штат Нью-Йорк, за ним – Нью-Джерси и Массачусетс. Однако уже 4 дня подряд количество новых случаев уменьшается. Если 8 мая в США зафиксировали 29 162 новых случаев, то 10 мая – 20 329. А это почти на 10 000 новых случаев меньше.

Новые случаи коронавируса в США / Фото Worldometers

Испания и Италия

Ситуация улучшается и в Испании и Италии. Эти страны долгое время были на первых позициях по количеству больных коронавирусом. Однако сейчас в Италии и Испании фиксируют меньшее количество новых случаев.

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В Испании ежедневно подтверждают до двух тысяч новых больных, а в Италии – до тысячи. Это неплохой результат по сравнению с 7-8 тысячами ежедневно на пике болезни.

Новые случаи коронавирус в Италии / Фото Worldometers

Франция

А вот во Франции ситуация значительно лучше – 10 мая там зафиксировали лишь 312 новых случаев. Отметим, что на пике болезни их было более 17 тысяч.

Новые случаи коронавируса во Франции / Фото Worldometers

Германия

За сутки в Германии инфицирование коронавирусом подтвердили у 357 человек. Количество случаев заражения коронавирусом уменьшилось вдвое.

Суточные показатели смертности и в дальнейшем существенно уменьшаются, поскольку вчера, 10 мая, сообщалось о смерти 26 человек, 9 мая – 103 человека, а 8 мая – 147 человек.



Новые случаи коронавируса в Германии / Фото Worldometers

Китай

Китай, с которого началась пандемия коронавируса, почти не имеет новых случаев коронавируса. Однако на днях в китайском Ухане, который раньше был эпицентром распространения коронавируса, впервые с начала апреля зафиксировали новые случаи COVID-19. Заболели пятеро местных жителей.

Новые случаи коронавируса в Китае / Фото Worldometers

Означает ли это завершение пандемии

К сожалению, нет, ведь коронавирус способен возвращаться в те страны, где первая волна заболеваемости миновала. Чтобы окончательно победить COVID-19 человечеству нужно выработать естественный иммунитет или же изобрести вакцину, которая будет действенной.

Специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) на основе анализа статистических данных спрогнозировали окончание эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и других странах. Согласно их отчету, к 18 мая ситуация с распространением вируса в Украине улучшится на 97% по сравнению с пиком, до 28 мая – на 99%, а окончательно пандемия завершится 7 июля.