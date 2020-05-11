Коронавірус пішов на спад: в яких країнах нових випадків COVID-19 меншає
Коронавірус поширився світом та дістатися навіть найвіддаленіших куточків нашої планети. Його фіксували як у найбільших мегаполісах світу, так і на маленьких островах. Понад 90 країн закрили свої кордони та запровадили суворі карантинні обмеження, щоб запобігти поширенню недуги. І, як ми бачимо, карантин дає перші плоди. В яких країнах нових випадків COVID-19 меншає – читайте далі.
США
Сполучені Штати продовжують посідати першу сходинку антирейтингу за кількістю хворих на коронавірус. Згідно з даними Worldometers, там зафіксували рекордні 1 368 021 випадок захворювання, пише 24 канал.
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Найбільше від недуги постраждав штат Нью-Йорк, за ним – Нью-Джерсі та Массачусетс. Однак вже 4 дні поспіль кількість нових випадків зменшується. Якщо 8 травня у США зафіксували 29 162 нових випадки, то 10 травня – 20 329. А це майже на 10 000 нових випадків менше.
Нові випадки коронавірусу у США / Фото Worldometers
Іспанія та Італія
Ситуація покращується і в Іспанії та Італії. Ці країни тривалий час були на перших позиціях за кількістю хворих на коронавірус. Однак наразі в Італії та Іспанії фіксують меншу кількість нових випадків.
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В Іспанії щодня підтверджують до двох тисяч нових хворих, а в Італії – до тисячі. Це непоганий результат у порівнянні з 7 – 8 тисячами щодня на піку хвороби.
Нові випадки коронавірусу в Італії / Фото Worldometers
Франція
А от у Франції ситуація значно краща – 10 травня там зафіксували лише 312 нових випадків. Зауважимо, що на піку хвороби їх було понад 17 тисяч.
Нові випадки коронавірусу у Франції / Фото Worldometers
Німеччина
За добу у Німеччині інфікування коронавірусом підтвердили у 357 осіб. Кількість випадків зараження коронавірусом зменшилася удвічі.
Добові показники смертності й надалі суттєво зменшуються, оскільки вчора, 10 травня, повідомлялося про смерть 26 осіб, 9 травня – 103 осіб, а 8 травня – 147 осіб.
Нові випадки коронавірусу у Німеччині / Фото Worldometers
Китай
Китай, з якого почалася пандемія коронавірусу, майже не має нових випадків коронавірусу. Однак днями у китайському Ухані, яке раніше було епіцентром поширення коронавірусу, вперше з початку квітня зафіксували нові випадки COVID-19. Захворіли п'ятеро місцевих мешканців.
Нові випадки коронавірусу у Китаї / Фото Worldometers
Чи означає це завершення пандемії
На жаль, ні, адже коронавірус здатен повертатися у ті країни, де перша хвиля захворюваності минула. Аби остаточно перемогти COVID-19 людству потрібно виробити природний імунітет або ж винайти вакцину, яка буде дієвою.
Фахівці Сінгапурського університету технологій та дизайну (SUTD) на основі аналізу статистичних даних спрогнозували закінчення епідемії коронавірусної інфекції в Україні та інших країнах. Згідно з їхнім звітом, до 18 травня ситуація з поширенням вірусу в Україні покращиться на 97% у порівнянні з піком, до 28 травня – на 99%, а остаточно пандемія завершиться 7 липня.
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