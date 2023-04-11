Соответствующее решение принял президент США Джо Байден. Напомним, что недавно он разрешил рассекретить информацию о происхождении коронавируса.

Обратите внимание У Байдена был положительный тест на COVID-19

Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации

Как стало известно, 10 апреля Джо Байден подписал закон, приостанавливающий действие режима чрезвычайной ситуации национального масштаба, связанного с пандемией COVID-19.

Обратите внимание! Режим чрезвычайной ситуации в США из-за эпидемии коронавируса ввел в марте 2020 экс-президент Дональд Трамп.

Байден подписал закон о раскрытии данных по COVID-19