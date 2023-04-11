Відповідне рішення ухвалив президент США Джо Байден. Нагадаємо, що нещодавно він дозволив розсекретити інформацію про походження коронавірусу.
Зверніть увагу У Байдена був позитивний тест на COVID-19
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації
Як стало відомо, 10 квітня Джо Байден підписав закон, який припиняє дію режиму надзвичайної ситуації національного масштабу, пов'язаного з пандемією COVID-19.
Байден підписав закон про розкриття даних щодо COVID-19
- Раніше Джо Байден дозволив розсекретити інформацію про походження коронавірусу. Він вже підписав відповідний закон.
- Лідер США вважає, що потрібно докопатися до суті походження коронавірусу, щоб допомогти краще запобігати майбутнім пандеміям.
- За словами Байдена, його адміністрація продовжуватиме переглядати всю засекречену інформацію, яка стосується походження COVID-19.
- До речі, військовий експерт Олег Жданов заявляв, що американці можуть знати точну інформацію щодо виникнення COVID-19. Але коли постає питання її оприлюднення, тут починається велика політична гра, в якій COVID-19 – це привід для отримання політичних дивідендів однією зі сторін міжнародної геополітики.