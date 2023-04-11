Відповідне рішення ухвалив президент США Джо Байден. Нагадаємо, що нещодавно він дозволив розсекретити інформацію про походження коронавірусу.

Зверніть увагу У Байдена був позитивний тест на COVID-19

Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації

Як стало відомо, 10 квітня Джо Байден підписав закон, який припиняє дію режиму надзвичайної ситуації національного масштабу, пов'язаного з пандемією COVID-19.

Зверніть увагу! Режим надзвичайної ситуації у США через епідемію коронавірусу запровадив у березні 2020 року експрезидент Дональд Трамп.

Байден підписав закон про розкриття даних щодо COVID-19