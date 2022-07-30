Білий Дім оприлюднив документ із відповідним висновком доктора Кевіна О'Коннора, який є лікарем президента. А про те, що очільник Штатів одужав від COVID-19 і мав негативний тест, повідомляли за три дні до цього.

До теми Повторне зараження коронавірусом: у кого найбільші ризики

У Байдена зафіксували "відскок" COVID-19

Медик вказав, що президент входить до невеликого відсотка пацієнтів, у яких відбувається "відскок" коронавірусу. Оскільки одразу припустили, що це може статися, йому почали частіше робити тести.

У суботу пізно вранці президент дав позитивний тест на антиген. Це фактично представляє "відскок" позитиву. Президент не зазнав жодних повторних симптомів, і він продовжує почуватися досить добре,

– акцентував О'Коннор.

Попри те, що симптомів немає та лікування не відновлюють, Байден повертається на самоізоляцію. Це потрібно, щоб захистити від інфікування людей, які з ним працюють.

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