Новости о коронавирусе 12 июня: Киев может усилить карантин, открытие аэропортов в Украине
Если в Киеве вырастет показатель заболеваемости COVID-19, то городу придется вернуться к более строгим карантинным ограничениям. С 15 июня откроют пункты пропуска в аэропортах Украины. На харьковском предприятии массовая вспышка коронавируса. Украинки нарушили обсервацию в Польше, теперь их ищет полиция. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 июня.
Новости о коронавирусе в Украине 12 июня
Статистика распространения коронавируса
За сутки на территории Украины коронавирус обнаружили еще у 683 человек. По состоянию на 12 июня в Украине зарегистрировали 29 753 больных COVID-19. Из них 13 567 человек выздоровели, но 870 умерли. Из них 16 человек – за предыдущий день.
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В общем в Украине 468 172 образца исследованы методом ПЦР и 68 557 образцов – методом ИФА.
- По состоянию на 12 июня в Украине продолжает расти количество больных коронавирусом медиков. Со вчерашнего дня болезнь обнаружили еще у 73 медработников. В целом с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 5 322 медика. Уже выздоровели более 2 900 медиков, впрочем 40 среди общего количества больных умерли от осложнений COVID-19.
- В Вооруженных силах Украины за последние сутки выявили 6 новых случаев заболевания COVID-19. В целом по состоянию на 12 июня в рядах ВСУ коронавирусом болеют 160 человек. К сожалению, с начала эпидемии четверо военных умерли.
Количество больных COVID-19 в регионах
- Черновицкая область – 3 831 (+38)
- Киев – 3 766 (+95)
- Львовская область – 2 526 (+112)
- Ровненская область – 2 231 (+56)
- Киевская область – 1 931 (+12)
- Ивано-Франковская область – 1 669 (+20)
- Закарпатская область – 1 506 (+35)
- Харьковская область – 1 426 (+52)
- Тернопольская область – 1 372 (+23)
- Винницкая область – 1 317 (+81)
- Волынская область – 1 313 (+47)
- Одесская область – 1 065 (+20)
- Житомирская область – 1 013 (+21)
- Днепропетровская область – 983 (+2)
- Кировоградская область – 568 (+5)
- Хмельницкая область – 529 (+6)
- Черкасская область – 517 (+11)
- Запорожская область – 515 (+5)
- Черниговская область – 366 (+25)
- Николаевская область – 316 (+5)
- Донецкая область – 279 (+10)
- Полтавская область – 277 (+1)
- Сумская область – 204 (+1)
- Херсонская область – 179
- Луганская область – 54
Главные новости о коронавирусе в Украине
Открытие пляжей в Киеве
Первые пляжи в Киеве откроют с 15 июня. Чтобы принять официальное решение, надо только дождаться результатов лабораторного анализа воды. Эпидемическая ситуация в столице Украины не самая лучшая, карантин даже могут усилить, но пляжи будут работать в любом случае. А все потому, что риск инфицирования там – минимальный.
Минздрав позволяет проводить свадьбы
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине можно праздновать свадьбы даже во время карантина. Впрочем нужно соблюдать установленные ограничительные меры, в частности социальную дистанцию.
В то же время министр упустил целый ряд деталей – какие именно свадебные конкурсы можно проводить, а какие – нет, можно ли нескольким десяткам людей пить из одной тыквы за казачьим столом, и, в конечном итоге, позволит ли правительство похищать невесту, а дружбам целовать дружек без защитных масок.
Открытие ресторанов в Киеве
Говорить об открытии ресторанов в помещениях в Киеве пока рано. Ситуация с COVID-19 в столице ежедневно становится хуже, а случаи инфицирования растут.
Тем временем в КГГА уверяют: рестораны и кафе в столице будут открыты в первый же день, когда показатели эпидемиологической ситуации в городе будут отвечать постановлению Кабмина.
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Киев может усилить карантин
Если в столице возрастет показатель заболеваемости COVID-19, то городу придется вернуться к более строгим карантинным ограничениям. В Киеве снова могут закрыть ТРЦ и крупные магазины, прекратить работу детсадов.
Мэр Киева Виталий Кличко также попросил правоохранителей более строго контролировать соблюдение карантинных требований в Киеве. По его словам, многие игнорируют элементарные правила безопасности: не носят маски, не соблюдают необходимую дистанцию.
На харьковском предприятии массовая вспышка коронавируса
На государственном предприятии Завод "Электротяжмаш" (Харьков) с апреля по 12 июня коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 23 сотрудника. Один из них умер. Известно, что мужчина долго не обращался за медицинской помощью, поэтому спасти его жизнь не удалось.
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Украина открывает аэропорты
Кабинет Министров Украины принял решение об открытии пунктов пропуска в аэропортах с 15 июня. Это сделали в рамках возобновления авиационного сообщения, которое было закрыто из-за карантина в Украине и странах Европы.
Пункты пропуска будут действовать в международных аэропортах Украины:
- Винница;
- Днепр;
- Житомир;
- Запорожье;
- Одесса;
- Киев;
- Борисполь;
- Львов;
- Николаев;
- Харьков;
- Херсон;
- Черновцы.
Остальные международные аэропорты пока оставят закрытыми.
Открытие пунктов пропуска на админгранице с Крымом
Уже с 15 июня заработают пункты пропуска на административной границе с Крымом. Это произойдет в рамках ослабления карантинных мероприятий. В то же время обязательную обсервацию отменили.
Новости о коронавирусе в мире за 12 июня
Статистика заболеваемости
В общем в мире 7 477 996 человек заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 419 382 лица. Между тем 3 792 064 больных выздоровели.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 2 066 508
- Бразилия – 775 184
- Россия – 502 436
- Великобритания – 290 143
- Испания – 289 360
Украинки нарушили обсервацию в Польше
Трех украинок разыскивает польская полиция: они прибыли в Польшу на заработки, но попали на карантин из-за контактирования с инфицированным коронавирусом лицом. Через несколько дней женщины из карантина сбежали. Теперь им грозит по польским законам до 8 лет заключения.
Когда заработает Диснейленд
Дисней планируют открыть уже с июля, однако не весь парк развлечений сразу. Кроме того, из-за распространения коронавируса будут введены определенные ограничения во время отдыха.
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- Тематические парки в Южной Калифорнии предварительно планируют открыть 17 июля.
- Ближайшая торговая зона Диснея отроется раньше – 9 июля.
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