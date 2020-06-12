Новини про коронавірус 12 червня: Київ може посилити карантин, відкриття аеропортів в Україні
Якщо у Києві зросте показник захворюваності на COVID-19, то місту доведеться повернутися до суворіших карантинних обмежень. З 15 червня відкриють пункти пропуску в аеропортах України. На харківському підприємстві масовий спалах коронавірусу. Українки порушили обсервацію у Польщі, тепер їх шукає поліція. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 червня.
Новини про коронавірус в Україні 12 червня
Статистика поширення коронавірусу
За добу на території України коронавірус виявили ще у 683 людей. Станом на 12 червня в Україні зареєстрували 29 753 хворих на COVID-19. З них 13 567 людей одужали, але 870 померли. З них 16 людей – за попередній день.
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Загалом в Україні 468 172 зразки досліджено методом ПЛР та 68 557 зразків – методом ІФА.
Станом на 12 червня в Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус медиків. Від учора хворобу виявили ще у 73 медпрацівників. Загалом від початку епідемії COVID-19 в Україні захворіли 5 322 медиків. Вже одужали понад 2900 медиків, втім 40 з-поміж загальної кількості хворих – померли від ускладнень COVID-19.
У Збройних силах України за останню добу виявили 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом станом на 12 червня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіють 160 людей. На жаль, від початку епідемії четверо військових померли.
Кількість хворих на COVID-19 у регіонах
- Чернівецька область – 3831 (+38)
- Київ – 3766 (+95)
- Львівська область – 2526 (+112)
- Рівненська область – 2231 (+56)
- Київська область – 1931 (+12)
- Івано-Франківська область – 1669 (+20)
- Закарпатська область – 1506 (+35)
- Харківська область – 1426 (+52)
- Тернопільська область – 1372 (+23)
- Вінницька область – 1317 (+81)
- Волинська область – 1313 (+47)
- Одеська область – 1065 (+20)
- Житомирська область – 1013 (+21)
- Дніпропетровська область – 983 (+2)
- Кіровоградська область – 568 (+5)
- Хмельницька область – 529 (+6)
- Черкаська область – 517 (+11)
- Запорізька область – 515 (+5)
- Чернігівська область – 366 (+25)
- Миколаївська область – 316 (+5)
- Донецька область – 279 (+10)
- Полтавська область – 277 (+1)
- Сумська область – 204 (+1)
- Херсонська область – 179
- Луганська область – 54
Головні новини про коронавірус в Україні
Відкриття пляжів у Києві
Перші пляжі у Києві відкриють з 15 червня. Щоб ухвалити офіційне рішення, треба лише дочекатися результатів лабораторного аналізу води. Епідемічна ситуація у столиці України не найкраща, карантин навіть можуть посилити, але пляжі працюватимуть – у будь-якому випадку. А все тому, що ризик інфікування там – мінімальний.
МОЗ дозволяє проводити весілля
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні можна святкувати весілля навіть під час карантину. Втім потрібно дотримуватися встановлених обмежувальних заходів, зокрема соціальної дистанції.
Водночас міністр упустив цілу низку деталей – які саме весільні конкурси можна проводити, а які – ні, чи можна кільком десяткам людей пити з одного гарбуза за козацьким столом і, зрештою, чи дозволить уряд викрадати наречену, а дружбам цілувати дружок без захисних масок.
Відкриття ресторанів у Києві
Говорити про відкриття ресторанів у приміщеннях у Києві поки рано. Ситуація з COVID-19 у столиці щодня стає гіршою, а випадки інфікування ростуть.
Тим часом у КМДА запевняють: ресторани та кафе у столиці будуть відкриті в перший же день, коли показники епідеміологічної ситуації у місті відповідатимуть постанові Кабміну.
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Київ може посилити карантин
Якщо у столиці зросте показник захворюваності на COVID-19, то місту доведеться повернутися до суворіших карантинних обмежень. У Києві знову можуть закрити ТРЦ та великі магазини, припинити роботу дитсадків.
Мер Києва Віталій Кличко також попросив правоохоронців більш суворо контролювати дотримання карантинних вимог у Києві. За його словами, багато людей ігнорують елементарні правила безпеки: не носять маски, не дотримуються необхідної дистанції.
На харківському підприємстві масовий спалах коронавірусу
На державному підприємстві Завод "Електроважмаш" (Харків) з квітня до 12 червня коронавірусною інфекцією COVID-19 захворіли 23 співробітники. Один з них помер. Відомо, що чоловік довго не звертався за медичною допомогою, тож, врятувати його життя не вдалося.
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Україна відкриває аеропорти
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відкриття пунктів пропуску в аеропортах з 15 червня. Це зробили у межах відновлення авіаційного сполучення, яке було закрито через карантин в Україні й країнах Європи.
Пункти пропуску будуть діяти у міжнародних аеропортах України:
- Вінниця;
- Дніпро;
- Житомир;
- Запоріжжя;
- Одеса;
- Київ;
- Бориспіль;
- Львів;
- Миколаїв;
- Харків;
- Херсон;
- Чернівці.
Решта міжнародних аеропортів наразі залишать закритими.
Відкриття пунктів пропуску на адмінкордоні з Кримом
Вже з 15 червня запрацюють пункти пропуску на адміністративному кордоні з Кримом. Це відбудеться у межах послаблення карантинних заходів. Водночас обов'язкову обсервацію скасували.
Новини про коронавірус у світі за 12 червня
Статистика захворювання
Всього у світі 7 477 996 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 419 382 особи. Натомість 3 792 064 хворих одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих
- США – 2 066 508
- Бразилія – 775 184
- Росія – 502 436
- Велика Британія – 290 143
- Іспанія – 289 360
Українки порушили обсервацію у Польщі
Трьох українок розшукує польська поліція: вони прибули до Польщі на заробітки, але потрапили на карантин через контактування з інфікованою коронавірусом особою. За кілька днів жінки з карантину втекли. Тепер їм загрожує за польськими законами до 8 років ув'язнення.
Коли запрацює Діснейленд
Дісней планують відкрити вже з липня, однак не весь парк розваг відразу. Окрім того, через поширення коронавірусу буде введено певні обмеження під час відпочинку.
Коли та що відкриють у Діснейленді
- Тематичні парки в Південній Каліфорнії попередньо планують відкрити 17 липня.
- Найближча торгова зона Діснею відриється раніше – 9 липня.
Дослідження коронавірусу
Нова небезпечна властивість коронавірусу
Новий огляд неврологічних симптомів пацієнтів з COVID-19 в сучасній науковій літературі показує, що захворювання є великою загрозою для всієї нервової системи.