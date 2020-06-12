Якщо у Києві зросте показник захворюваності на COVID-19, то місту доведеться повернутися до суворіших карантинних обмежень. З 15 червня відкриють пункти пропуску в аеропортах України. На харківському підприємстві масовий спалах коронавірусу. Українки порушили обсервацію у Польщі, тепер їх шукає поліція. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 червня.

Новини про коронавірус в Україні 12 червня

Статистика поширення коронавірусу

За добу на території України коронавірус виявили ще у 683 людей. Станом на 12 червня в Україні зареєстрували 29 753 хворих на COVID-19. З них 13 567 людей одужали, але 870 померли. З них 16 людей – за попередній день.

​Варте уваги Які області України не готові послабити карантин: список

Загалом в Україні 468 172 зразки досліджено методом ПЛР та 68 557 зразків – методом ІФА.

Станом на 12 червня в Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус медиків. Від учора хворобу виявили ще у 73 медпрацівників. Загалом від початку епідемії COVID-19 в Україні захворіли 5 322 медиків. Вже одужали понад 2900 медиків, втім 40 з-поміж загальної кількості хворих – померли від ускладнень COVID-19.

У Збройних силах України за останню добу виявили 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом станом на 12 червня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіють 160 людей. На жаль, від початку епідемії четверо військових померли.

Кількість хворих на COVID-19 у регіонах

Чернівецька область – 3831 (+38)

Київ – 3766 (+95)

Львівська область – 2526 (+112)

Рівненська область – 2231 (+56)

Київська область – 1931 (+12)

Івано-Франківська область – 1669 (+20)

Закарпатська область – 1506 (+35)

Харківська область – 1426 (+52)

Тернопільська область – 1372 (+23)

Вінницька область – 1317 (+81)

Волинська область – 1313 (+47)

Одеська область – 1065 (+20)

Житомирська область – 1013 (+21)

Дніпропетровська область – 983 (+2)

Кіровоградська область – 568 (+5)

Хмельницька область – 529 (+6)

Черкаська область – 517 (+11)

Запорізька область – 515 (+5)

Чернігівська область – 366 (+25)

Миколаївська область – 316 (+5)

Донецька область – 279 (+10)

Полтавська область – 277 (+1)

Сумська область – 204 (+1)

Херсонська область – 179

Луганська область – 54

Головні новини про коронавірус в Україні

Відкриття пляжів у Києві

Перші пляжі у Києві відкриють з 15 червня. Щоб ухвалити офіційне рішення, треба лише дочекатися результатів лабораторного аналізу води. Епідемічна ситуація у столиці України не найкраща, карантин навіть можуть посилити, але пляжі працюватимуть – у будь-якому випадку. А все тому, що ризик інфікування там – мінімальний.

МОЗ дозволяє проводити весілля

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні можна святкувати весілля навіть під час карантину. Втім потрібно дотримуватися встановлених обмежувальних заходів, зокрема соціальної дистанції.

Водночас міністр упустив цілу низку деталей – які саме весільні конкурси можна проводити, а які – ні, чи можна кільком десяткам людей пити з одного гарбуза за козацьким столом і, зрештою, чи дозволить уряд викрадати наречену, а дружбам цілувати дружок без захисних масок.

Відкриття ресторанів у Києві

Говорити про відкриття ресторанів у приміщеннях у Києві поки рано. Ситуація з COVID-19 у столиці щодня стає гіршою, а випадки інфікування ростуть.

Тим часом у КМДА запевняють: ресторани та кафе у столиці будуть відкриті в перший же день, коли показники епідеміологічної ситуації у місті відповідатимуть постанові Кабміну.

Цікаво Щоденні рейди фіксують 50 – 70 порушень карантину у ресторанах

Київ може посилити карантин

Якщо у столиці зросте показник захворюваності на COVID-19, то місту доведеться повернутися до суворіших карантинних обмежень. У Києві знову можуть закрити ТРЦ та великі магазини, припинити роботу дитсадків.

Мер Києва Віталій Кличко також попросив правоохоронців більш суворо контролювати дотримання карантинних вимог у Києві. За його словами, багато людей ігнорують елементарні правила безпеки: не носять маски, не дотримуються необхідної дистанції.

На харківському підприємстві масовий спалах коронавірусу

На державному підприємстві Завод "Електроважмаш" (Харків) з квітня до 12 червня коронавірусною інфекцією COVID-19 захворіли 23 співробітники. Один з них помер. Відомо, що чоловік довго не звертався за медичною допомогою, тож, врятувати його життя не вдалося.

Актуально Як правильно носити маску у спеку: поради

Україна відкриває аеропорти

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відкриття пунктів пропуску в аеропортах з 15 червня. Це зробили у межах відновлення авіаційного сполучення, яке було закрито через карантин в Україні й країнах Європи.

Пункти пропуску будуть діяти у міжнародних аеропортах України:

Вінниця;

Дніпро;

Житомир;

Запоріжжя;

Одеса;

Київ;

Бориспіль;

Львів;

Миколаїв;

Харків;

Херсон;

Чернівці.

Решта міжнародних аеропортів наразі залишать закритими.

Відкриття пунктів пропуску на адмінкордоні з Кримом

Вже з 15 червня запрацюють пункти пропуску на адміністративному кордоні з Кримом. Це відбудеться у межах послаблення карантинних заходів. Водночас обов'язкову обсервацію скасували.

Новини про коронавірус у світі за 12 червня

Статистика захворювання

Всього у світі 7 477 996 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 419 382 особи. Натомість 3 792 064 хворих одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 066 508

Бразилія – 775 184

Росія – 502 436

Велика Британія – 290 143

Іспанія – 289 360

Українки порушили обсервацію у Польщі

Трьох українок розшукує польська поліція: вони прибули до Польщі на заробітки, але потрапили на карантин через контактування з інфікованою коронавірусом особою. За кілька днів жінки з карантину втекли. Тепер їм загрожує за польськими законами до 8 років ув'язнення.

Коли запрацює Діснейленд

Дісней планують відкрити вже з липня, однак не весь парк розваг відразу. Окрім того, через поширення коронавірусу буде введено певні обмеження під час відпочинку.

Коли та що відкриють у Діснейленді

Тематичні парки в Південній Каліфорнії попередньо планують відкрити 17 липня.

Найближча торгова зона Діснею відриється раніше – 9 липня.

Дослідження коронавірусу

Нова небезпечна властивість коронавірусу

Новий огляд неврологічних симптомів пацієнтів з COVID-19 в сучасній науковій літературі показує, що захворювання є великою загрозою для всієї нервової системи.