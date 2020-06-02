В Украине растет количество областей, не готовых к очередному ослаблению карантина. Первый случай инфицирования COVID-19 в Минздраве Украины. Неблагоприятная ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму. Смертельный антирекорд в России. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 2 июня

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине по состоянию на 2 мая зафиксировали 328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целом выявлены уже 24 340 случаев COVID-19 на территории государства. К сожалению, с начала эпидемии коронавируса в стране умерли 727 человек, за минувшие сутки – 9 летальных случаев.

К счастью, выздоровели от коронавируса 10 078 украинцев. За минувшие сутки количество выздоровевших превысило количество выявленных инфицированных и составляет 388 случаев.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Ровненской (53 случая), Житомирской (34), Львовской (34), Черновицкой (33) областях и в Киеве (28).

Количество больных коронавирусом в регионах:

Винницкая область – 1029;

Волынская область – 942;

Днепропетровская область – 943;

Донецкая область – 164;

Житомирская область – 776;

Закарпатская область – 1216;

Запорожская область – 450;

Ивано-Франковская область – 1442;

Киев – 3071;

Киевская область – 1623;

Кировоградская область – 516;

Луганская область – 47;

Львовская область – 1734;

Николаевская область – 294;

Одесская область – 896;

Полтавская область -271;

Ровненская область – 1823;

Сумская область – 173;

Тернопольская область – 1180;

Харьковская область – 1105;

Херсонская область – 178;

Хмельницкая область – 458;

Черкасская область – 411;

Черновицкая область – 3410;

Черниговская область – 188.

Больше всего смертей от осложнений коронавирусной болезни зафиксировали в Черновицкой области. Так, на Буковине число летальных исходов достигло 144. Много смертей от осложнений коронавирусной инфекции фиксируют также на Прикарпатье (83), в Киеве (69), Львовской области (58) и Харьковской области (48).

Смерти от коронавируса по регионам:

Черновицкая область – 144;

Ивано-Франковская область – 83 (2);

Киев – 69 (1);

Львовская область – 58 (+3)

Харьковская область – 48 (1);

Ровненская область – 39 (1);

Киевская область – 36 (1);

Закарпатская область – 28;

Тернопольская область – 26;

Волынская область – 26;

Кировоградская область – 25;

Днепропетровская область – 21;

Черкасская область – 16;

Винницкая область – 16;

Одесская область – 17;

Житомирская область – 14;

Запорожская область – 13;

Полтавская область – 13;

Хмельницкая область – 11;

Николаевская область – 7;

Черниговская область – 6;

Сумская область – 4;

Донецкая область – 4;

Херсонская область – 3;

Луганская область – 0.

Важно! Из 727 смертельных случаев, 36 – среди медицинских работников.

Заметим, что в статистике не учтены данные с временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированного Крыма, в частности Севастополя.

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Главное о распространении коронавируса

В Украине за последние сутки увеличилось количество медработников, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию – заболел еще 61 медик. В целом в Украине уже 4682 работников медицинской сферы заболели COVID-19. На амбулаторном лечении сейчас находятся 3805 медработников.Нуждались в госпитализации 877 медиков, а подключены к аппарату искусственной вентиляции легких – 26 медиков.



В целом выздоровели 2428 медработников. К сожалению, 36 медиков умерли от осложнений COVID-19.



– заболел еще 61 медик. В целом в Украине уже 4682 работников медицинской сферы заболели COVID-19. На амбулаторном лечении сейчас находятся 3805 медработников.Нуждались в госпитализации 877 медиков, а подключены к аппарату искусственной вентиляции легких – 26 медиков. В целом выздоровели 2428 медработников. К сожалению, 36 медиков умерли от осложнений COVID-19. Заболели коронавирусом в Украине 1747 детей. На амбулаторном лечении находятся 1460 детей, а в госпитализации нуждались 287 детей. К аппарату искусственной вентиляции легких подключен один ребенок.



На амбулаторном лечении находятся 1460 детей, а в госпитализации нуждались 287 детей. К аппарату искусственной вентиляции легких подключен один ребенок. За последние сутки в Вооруженных силах Украины добавилось 10 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 2 июня в рядах ВСУ 124 человека болеют коронавирусной болезнью. Четверо военнослужащих уже, к сожалению, умерли. Еще 115 военным удалось выздороветь от коронавируса, причем четырем – за последние сутки.

Главные новости о коронавирусе в Украине за 2 июня

Областей, что не готовы ослаблять карантин, стало больше

Второй этап ослабления карантина стартовал в Украине еще 22 мая, сейчас в правительстве готовятся к третьему этапу. Однако, не все области готовы к новому смягчению ограничений.

Так, по состоянию на 2 июня Киев и еще семь областей Украины не могут ослабить карантин.

Это:

Донецкая область;

Львовская область;

Ровненская область;

Черновицкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Харьковская область.

Следует отметить, что по предварительным оценкам правительства, готовы были Киев и 5 областей. Теперь к этому списку еще добавились Харьковщина и Днепропетровщина.



Список областей, что готовы и не готовы к ослаблению карантина

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Первая волна COVID-19 преодолена

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украине удалось успешно преодолеть первую волну пандемии коронавируса. В частности, удалось это сделать благодаря ответственности граждан и эффективной стратегии сдерживания.

Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым,

– рассказал глава государства.

Критическая ситуация в Крыму

Ситуация с распространением коронавируса в оккупированном Крыму является очень плохой. Причин этого есть несколько: несмотря на пандемию, на полуострове продолжается призыв в российскую армию, мало врачей, плохие лекарства или их дефицит, закрытие больниц.

"Там действительно все очень плохо. Но есть определенные вещи, которые кажутся наиболее вопиющими", – рассказал постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Россия рассматривает Крым как территорию для размещения лазарета для больных COVID-19 военнослужащих с территории РФ. Для этого уже построили специальный госпиталь в Севастополе в бухте Омега. Он предназначен исключительно для зараженных коронавирусом военных.

В контексте COVID-19 следует рассматривать и ситуацию с незаконно задержанными оккупационной властью гражданами Украины. Есть много информации о том, что в местах их содержания – как в Крыму, так и на территории России – часто не обеспечиваются санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические меры.

Более того, 24 июня в Севастополе, Симферополе и Керчи должны состояться парады "в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне". А это – скопление гражданских и военных. Поэтому угроза вспышки эпидемии в Крыму – нешуточная.

Первый случай COVID-19 в Минздраве

В Министерстве здравоохранения Украины зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией.Это работник аппарата министерства, медики уже выявили круг контактных лиц этого больного.

Именно поэтому 2 июня будут проведены тестирования в Минздраве и какое-то количество людей отправят на самоизоляцию.

Когда откроют кинотеатры, санатории и детские лагеря

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Уже с 10 июня в Украине могут заработать кинотеатры, санатории, детские лагеря и другие учреждения, закрытые из-за карантина. Впрочем, свою работу они смогут восстановить только при соблюдении строгих правил безопасности.

При открытии, к примеру, культурных учреждений будет ограничение: не более 1 человека на 5 квадратных метров.

Санатории будут работать с 10 июня, а по детским лагерям решения будут принимать отдельно. Все потому, что во время летнего отдыха в детских лагерях и санаториях происходят вспышки кишечных инфекций. Есть риск, что коронавирус объединится с инфекцией.

КПВВ на Донбассе готовят к открытию

Первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в зоне проведения ООС откроют после 10 июня. Об этом во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

Заметим, что КПВВ на Донбассе были закрыты с 22 марта по причине общенационального карантина в связи с пандемией COVID-19.

Новости о коронавирусе в мире 2 июня

Общая информация о коронавирусе в мире

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По состоянию на 2 июня в мире зафиксировано 6 403 603 случая инфицирования COVID-19. Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 378 120 человек. В то же время выздоровели 2 932 760 пациентов.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 860 626 (104 945 умерли);

Бразилия – 529 405 (30 046 умерли);

Россия – 423 741 (5 037 умерли);

Испания – 286 718 (27 127 умерли);

Великобритания – 276 332 (39 045 умерли).

Главное о коронавирусе в мире за 2 июня

Смертельный антирекорд России

За последние сутки в России выявлено 8 863 больных коронавирусом в 84 регионах. Примечательно, что дневной прирост новых случаев заражения уже около недели держится на уровне 8–9 тысяч.

За весь период пандемии в РФ от коронавируса умерло 5 037 человек, за минувшие сутки – 182 человека, это наибольшее число жертв с начала эпидемии.

Больше всего больных в Москве (+2286 человек в сутки), Подмосковье (+732), Санкт-Петербурге (+376), Нижегородской (+354), Свердловской (+292) и Ростовской (+253) областях.

Умер врач из Уханя, чья кожа потемнела от COVID-19

Врач из города Ухань, который находился в критическом состоянии из-за коронавируса, из-за чего его кожа стала черной, умер после 5 месяцев борьбы с опасной болезнью. Речь идет о Ху Вейфенге. Он стал известным на весь мир после того, как в СМИ попали его фотографии. На них мужчина был с черным цветом кожи из-за осложнения при лечении коронавируса, которым он заразился еще в январе.



Коронавирус изменил цвет кожи врачей

Доктор Ху работал в одной из больниц города Ухань и лечил пострадавших от инфекции, от которых и сам заразился. 42-летний медик провел в отделении реанимации более месяца перед тем, как умер из-за осложнения.

Новая вспышка коронавируса в Южной Корее

Южная Корея сообщила о 38 новых случаях заражения коронавирусом и одном летальном случае. Новую вспышку болезни зафиксировали из-за церковных собраний в Сеуле.

Вирус распространился в церквях, граждане без масок молились и пели в небольших закрытых помещениях.

Исследования коронавируса

Первый потенциальный препарат против COVID-19

Препарат против коронавируса протестировали на людях в США. Добровольцы уже получили лекарства. Препарат разработали на основе антител в крови людей, которые побороли вирус, предполагают, что именно этот препарат подойдет для лечения COVID-19.

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Первые 32 пациента из разных больниц США получили препарат в различных дозах. Если лекарства докажут свою эффективность, препарат применят в терапии больных уже этим летом.

Речь идет о препарате LY-CoV555, который разработали всего лишь за 3 месяца. Исследователи взяли образцы крови у пациентов из США, переболевших COVID-19 в феврале.

Ученые попытались превратить успешную иммунную реакцию в лекарственное средство, которое поможет нейтрализовать вирус.

Хотя препарат, в отличие от вакцины, не обеспечит иммунитет на длительное время, антитела могут дать временную защиту на несколько недель или месяцев.

Тем временем в России…

В Минобороны России заявили о завершении отбора кандидатов для тестирования вакцины от коронавируса. Тестирование проведут на 50 военных, которые якобы добровольно согласились на это.

Кандидатов выбирали из разных подразделений Вооруженных сил, среди них 5 женщин. Первых военных отвезут в лабораторный центр уже 3 июня.

Российское Минобороны не объясняет, почему для тестирования вакцины выбрали именно военных.