В Україні зростає кількість областей, що не готові до чергового послаблення карантину. Перший випадок інфікування COVID-19 у МОЗ України. Несприятлива ситуація з коронавірусом в окупованому Криму. Смертельний антирекорд в Росії. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 червня.

Новини про коронавірус в Україні 2 червня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні станом на 2 травня зафіксували 328 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загалом виявлені вже 24 340 випадків COVID-19 на території держави. На жаль, від початку епідемії коронавірусу у країні померли 727 людей, за минулу добу, зокрема, – 9 летальних випадків.

На щастя, одужали від коронавірусу 10 078 українців. За минулу добу кількість одужалих перевищила кількість виявлених інфікованих та становить 388 випадків.

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Найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 за минулу добу зареєстрована у Рівненській (53 випадки), Житомирській (34), Львівській (34), Чернівецькій (33) областях та у Києві (28).

Кількість хворих на коронавірус у регіонах:

Вінницька область – 1029;

Волинська область – 942;

Дніпропетровська область – 943;

Донецька область – 164;

Житомирська область – 776;

Закарпатська область – 1216;

Запорізька область – 450;

Івано-Франківська область – 1442;

Київ – 3071;

Київська область – 1623;

Кіровоградська область – 516;

Луганська область – 47;

Львівська область – 1734;

Миколаївська область – 294;

Одеська область – 896;

Полтавська область –271;

Рівненська область – 1823;

Сумська область – 173;

Тернопільська область – 1180;

Харківська область – 1105;

Херсонська область – 178;

Хмельницька область – 458;

Черкаська область – 411;

Чернівецька область – 3410;

Чернігівська область – 188.

Найбільше смертей від ускладнень коронавірусної хвороби зафіксували в Чернівецькій області. Так, на Буковині число летальних випадків сягнула 144. Багато смертей від ускладнень коронавірусної інфекції фіксують також на Прикарпатті (83), у Києві (69), на Львівщині (58) та Харківщині (48).

Смерті від коронавірусу за регіонами:

Чернівецька область – 144;

Івано-Франківська область – 83 (+2);

Київ – 69 (+1);

Львівська область – 58 (+3);

Харківська область – 48 (+1);

Рівненська область – 39 (+1);

Київська область – 36 (+1);

Закарпатська область – 28;

Тернопільська область – 26;

Волинська область – 26;

Кіровоградська область – 25;

Дніпропетровська область – 21;

Черкаська область – 16;

Вінницька область – 16;

Одеська область – 17;

Житомирська область – 14;

Запорізька область – 13;

Полтавська область – 13;

Хмельницька область – 11;

Миколаївська область – 7;

Чернігівська область – 6;

Сумська область – 4;

Донецька область – 4;

Херсонська область – 3;

Луганська область – 0.

Важливо! Зі 727 смертельних випадків, 36 сталися серед медичних працівників.

Зауважимо, що у статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованого Криму, зокрема Севастополя.

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Головне про поширення коронавірусу

В Україні за останню добу збільшилася кількість медпрацівників, у яких виявили коронавірусну інфекцію – захворів ще 61 медик. Загалом в Україні вже 4 682 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19. На амбулаторному лікуванні наразі перебувають 3805 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 877 медиків, а підключення до апарату штучної вентиляції легенів – 26 медиків.



Загалом із числа людей, що одужали, 2428 медпрацівників. На жаль, 36 медиків померли від ускладнень COVID-19.



– захворів ще 61 медик. Загалом в Україні вже 4 682 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19. На амбулаторному лікуванні наразі перебувають 3805 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 877 медиків, а підключення до апарату штучної вентиляції легенів – 26 медиків. Загалом із числа людей, що одужали, 2428 медпрацівників. На жаль, 36 медиків померли від ускладнень COVID-19. Захворіли на коронавірус в Україні 1747 дітей . На амбулаторному лікуванні перебувають 1460 дітей, а госпіталізації потребували 287 малюків. До апарату штучної вентиляції легенів підключена одна дитина.



. На амбулаторному лікуванні перебувають 1460 дітей, а госпіталізації потребували 287 малюків. До апарату штучної вентиляції легенів підключена одна дитина. За останню добу у Збройних силах України додалося 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на 2 червня в лавах ЗСУ 124 людини хворіють на коронавірусну хворобу. Четверо військових вже, на жаль, померли. Ще 115 військовим вдалося одужати від коронавірусу, причому чотирьом – за останню добу.

Головні новини про коронавірус в Україні за 2 червня

Областей, що не готові послаблювати карантин, більшає

Другий етап послаблення карантину стартував в Україні ще 22 травня, наразі в уряді готуються до третього етапу. Однак, не всі області готові до нового пом’якшення обмежень.

Так, станом на 2 червня Київ та ще сім областей України не можуть послабити карантин.

Йдеться про:

Донецьку область;

Львівську область;

Рівненську область;

Чернівецьку область;

Волинську область;

Дніпропетровську область;

Харківську область.

Слід зазначити, що за попередніми оцінками уряду, неготовими були Київ і 5 областей. Тепер до цього переліку ще додалися Харківщина і Дніпропетровщина.



Список областей, що готові та не готові до послаблення карантину

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Перша хвиля COVID-19 подолана

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україні вдалося успішно подолати першу хвилю пандемії коронавірусу. Зокрема, вдалося це зробити завдяки відповідальності громадян та ефективній стратегії стримування.

Тепер у нас є досвід, розуміння й витримка, якщо прийде друга хвиля. Сподіваюся, тоді людство буде більш готовим,

– розповів глава держави.

Критична ситуація у Криму

Ситуація з поширенням коронавірусу в окупованому Криму є дуже поганою. Причин цього є кілька: попри пандемію, на півострові триває призов до російської армії, є мало лікарів, погані ліки або їх дефіцит, закриття лікарень.

"Там справді все дуже погано. Але є певні речі, які видаються найбільш кричущими", – розповів постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич.

Росія розглядає Крим як територію для розміщення лазарету для хворих на COVID-19 військовослужбовців із території РФ. Задля цього вже збудували спеціальний шпиталь у Севастополі у бухті Омега. Він призначений виключно для заражених коронавірусом військових.

У контексті COVID-19 слід розглядати і ситуацію з незаконно затриманими окупаційною владою громадянами України. Є багато інформації про те, що у місцях їх утримання – як у Криму, так і на території Росії – часто не забезпечуються санітарно-гігієнічні та протиепідеміологічні заходи.

Ба більше – 24 червня у Севастополі, Сімферополі та Керчі мають відбутися паради "на честь 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні". А це – скупчення цивільних та військових. Тож загроза спалаху епідемії у Криму – неабияка.

Перший випадок COVID-19 у МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України зафіксували перший випадок інфікування коронавірусною інфекцією.Це працівник апарату міністерства, медики вже виявили коло контактних осіб цього хворого.

Саме тому 2 червня будуть проведені тестування у МОЗ та якусь кількість людей відправлять на самоізоляцію.

Коли відкриють кінотеатри, санаторії та дитячі табори

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Вже з 10 червня в Україні можуть запрацювати кінотеатри, санаторії, дитячі табори та інші установи, закриті через карантин. Втім, звісно, свою роботу вони зможуть відновити лише за дотримання суворих правил безпеки.

При відкритті, приміром, культурних установ буде обмеження: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів.

Санаторії працюватимуть з 10 червня, а з дитячим таборам рішення ухвалюватимуть окремо. Усе тому, що під час літнього відпочинку у дитячих таборах і санаторіях відбуваються спалахи кишкових інфекцій. Є ризик, що коронавірус об'єднається з інфекцією.

КПВВ на Донбасі готують до відкриття

Перші контрольні пункти в’їзду/виїзду на лінії розмежування в зоні проведення ООС відкриють після 10 червня. Про це під час селекторної наради за головуванням президента Володимира Зеленського розповів головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.

Зауважимо, що КРВВ на Донбасі були закриті від 22 березня через загальнонаціональний карантин у зв’язку з пандемією COVID-19.

Новини про коронавірус у світі 2 червня

Загальна інформація про коронавірус у світі

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Станом на 2 червня у світі зафіксовано 6 403 603 випадки інфікування COVID-19. Загальна кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі складає 378 120 людей. Водночас одужали 2 932 760 пацієнтів.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 860 626 (104 945 померли);

Бразилія – 529 405 (30 046 померли);

Росія – 423 741 (5 037 померли);

Іспанія – 286 718 (27 127 померли);

Велика Британія –276 332 (39 045 померли).

Головне про коронавірус у світі за 2 червня

Смертельний антирекорд Росії

За останню добу в Росії виявлено 8 863 хворих на коронавірус у 84 регіонах. Примітно, що денний приріст нових випадків зараження вже близько тижня тримається на рівні 8 – 9 тисяч.

За весь період пандемії в РФ від коронавірусу померло 5 037 людей, за минулу добу – 182 людини, це найбільша кількість жертв з початку епідемії.

Найбільше хворих у Москві (+2286 осіб за добу), Підмосков'ї (+732), Санкт-Петербурзі (+376), Нижегородської (+354), Свердловської (+292) та Ростовської (+253) областях.

Помер лікар з Уханю, чия шкіра потемніла від COVID-19

Лікар з міста Ухань, який перебував у критичному стані через коронавірус, через що його шкіра стала чорною, помер після 5 місяців боротьби з небезпечною хворобою. Йдеться про Ху Вейфенга. Він став відомим на весь світ після того, як в ЗМІ потрапили його фотографії. На них чоловік мав чорний колір шкіри через ускладнення при лікуванні коронавірусу, яким він заразився ще в січні.



Коронавірус змінив колір шкіри лікарів

Доктор Ху працював в одній з лікарень міста Ухань і лікував постраждалих від інфекції, від яких і сам заразився. 42-річний медик провів у відділенні реанімації понад місяць перед тим, як помер через ускладнення.

Новий спалах коронавірусу у Південній Кореї

Південна Корея повідомила про 38 нових випадків зараження коронавірусом та один летальний випадок. Новий спалах хвороби зафіксували через церковні збори у Сеулі.

Вірус поширився у церквах, громадяни без масок молилися та співали у невеликих закритих приміщеннях.

Дослідження про коронавірус

Перший потенційний препарат проти COVID-19

Препарат проти коронавірусу протестували на людях у США. Добровольці вже отримали ліки. Препарат розробили на основі антитіл в крові людей, які побороли вірус, передбачають, що саме цей препарат підійде для лікування COVID-19.

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Перші 32 пацієнти з різних лікарень США отримали препарат у різних дозах. Якщо ліки доведуть свою ефективність, препарат застосують у терапії хворих вже цього літа.

Йдеться про препарат LY-CoV555, який розробили всього лише за 3 місяці. Дослідники взяли зразки крові у пацієнтів зі США, які перехворіли COVID-19 в лютому.

Вчені спробували перетворити успішну імунну реакцію в лікарський засіб, який допоможе нейтралізувати вірус.

Хоча препарат, на відміну від вакцини, не забезпечить імунітет на тривалий час, антитіла можуть дати тимчасовий захист на кілька тижнів або місяців.

Тим часом у Росії…

У Міноборони Росії заявили про завершення відбору кандидатів для тестування вакцини від коронавірусу. Тестування проведуть на 50 військових, які, мовляв, добровільно погодилися на це.

Кандидатів вибирали з різних підрозділів Збройних сил, серед них є 5 жінок. Перших військових відвезуть у лабораторний центр вже 3 червня.

Російське Міноборони не пояснює, чому для тестування вакцини обрали саме військових.