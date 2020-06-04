За сутки в Украине зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса за все время пандемии. В отчете о вскрытии Джорджа Флойда, смерть которого вызвала протесты в США, есть информация о коронавирусе. Минздрав ослабил ограничения для посетителей бассейна. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 4 июня

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 4 июня количество заражений коронавирусом в Украине уже перешагнуло отметку в 25 тысяч. В общем заболели 25 411 человек.

Важно В Украине рекордное количество заболевших за сутки: ситуация в регионах

Рекорд за сутки

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 588 случаев коронавирусной болезни – это рекорд за все время эпидемии. Предыдущий наивысший показатель был 22 апреля – 578 случаев.

Главное о распространении коронавируса

С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 4 888 медработников. Из них 923 – находятся на госпитализации, остальные – на амбулаторном лечении. Кроме того, 28 медиков подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии коронавируса 2 634 медработника смогли побороть болезнь.

Из них 923 – находятся на госпитализации, остальные – на амбулаторном лечении. Кроме того, 28 медиков подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии коронавируса 2 634 медработника смогли побороть болезнь. В Вооруженных силах Украины COVID-19 сейчас болеет 131 человек. Двое пациентов умерли, однако 128 военным удалось выздороветь.

Стоит почитать В Украине растет количество областей, которые не готовы ослаблять карантин: список

Распространения коронавируса в Украине по областям:

Винницкая область – 1 077 (677 выздоровели);

Волынская область – 986 (294 выздоровели);

Днепропетровская область – 957 (349 выздоровели);

Донецкая область – 174 (109 выздоровели);

Житомирская область – 833 (474 выздоровели);

Закарпатская область – 1 257 (524 выздоровели);

Запорожская область – 469 (269 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 1 491 (887 выздоровели);

город Киев – 3 210 (849 выздоровели);

Киевская область – 1 673 (472 выздоровели);

Кировоградская область – 526 (409 выздоровели);

Луганская область – 51 (41 выздоровел);

Львовская область – 1 915 (490 выздоровели);

Николаевская область – 295 (182 выздоровели);

Одесская область – 933 (290 выздоровели);

Полтавская область – 272 (253 выздоровели);

Ровненская область – 1 905 (1019 выздоровели);

Сумская область – 177 (147 выздоровели);

Тернопольская область – 1 220 (958 выздоровели);

Харьковская область – 1 166 (471 выздоровел);

Херсонская область – 179 (161 выздоровел);

Хмельницкая область – 497 (276 выздоровели);

Черкасская область – 429 (327 выздоровели);

Черновицкая область – 3 481 (1 051 выздоровел);

Черниговская область – 238 (63 выздоровели).

Неутешительные прогнозы относительно медиков

В Министерстве здравоохранения и Министерстве социальной политики спрогнозировали, что от коронавируса умрет больше 800 медиков, а переболеет каждый пятый украинец. Так, Министерство Социальной политики Украины, ссылаясь на Министерство здравоохранения, спрогнозировало расчеты дополнительных расходов по страховым выплатам медицинским работникам, которые инфицируются COVID-19 во время выполнения служебных обязанностей и погибнут от этого.

Ослабления Минздрава для бассейнов

Министерство здравоохранения дало рекомендации по работе бассейнов в условиях пандемии коронавируса. В Украине посещение бассейнов разрешено с 1 июня. Отныне дети младше 12 лет могут заниматься в бассейнах. Соответствующие изменения внесены в постановление по организации противоэпидемиологических средств в учреждениях физической культуры и спорта по требованию Министерство молодежи и спорта.

Подробнее о том, как нужно посещать бассейн во время пандемии – читайте по ссылке.

Зеленский в кофейне во время карантина

Зеленский побывал в Хмельницком и попил кофе в местном кафе. Правда, действующий карантин до 5 июня включительно запрещает заведениям питания принимать клиентов внутри.

Подробнее "Оправляемся потихоньку": Зеленский посидел внутри кафе, что на данный момент запрещено

Сеть тут же взорвалась возмущениями: почему для президента сделали исключение и разрешили пить кофе внутри заведения. К тому же за столиком сидело больше четырех человек, что тоже запрещено даже на летних террасах.

Вместе с командой Зеленского в кафе был главный санврач Украины Виктор Ляшко. Он уверяет: ситуацию перекрутили. Администрация кафе просто пригласила президента Зеленского проверить готовность к работе по новым требованиям Минздрава.

Новости о коронавирусе в мире за 4 июня

Всего в мире 6 528 544 человека заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 386 392 лица. Между тем 2 819 661 больной уже выздоровел.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 851 520;

Бразилия – 584 016;

Россия – 440 538;

Великобритания – 281 270;

Испания – 220 326.

Главное о коронавирусе в мире

Джордж Флойд был инфицирован коронавирусом

Афроамериканец Джордж Флойд, который погиб из-за произвола полицейских, болел коронавирусом. Таковы результаты отчета о его вскрытии от судмедэкспертов округа Хеннепин, в Миннесоте.

Подробнее Джордж Флойд был инфицирован коронавирусом, – отчет судмедэкспертов

Однако COVID-19 не был фактором, который способствовал смерти Джорджа Флойда,

– говорится в сообщении.

Вторая волна в Иране

3 июня Иран отчитался о 3 134 новых случаях COVID-19 в сутки. На прошлой неделе ежедневно фиксировали вдвое меньшие показатели, да и вообще уже два месяца таких цифр в стране не было.

Страна вышла из карантина, и, вероятно, именно это вызвало новую вспышку. Однако вводить новые жесткие ограничения страна пока не может: предварительный карантин угрожающе повлиял на экономику Ирана.

Откровения Принца Чарльза

Наследник британского престола принц Чарльз переболел коронавирусом. Теперь, когда его жизни ничего не угрожает, сын Елизаветы II и будущий король, заявил, что ему повезло. Так как в 71 год осложнения от COVID-19 могли быть фатальными.

Исследования о коронавирусе

Распространение через воздух и маски

Китайские ученые считают, что коронавирус может быстрее распространяться через дыхание или при разговоре. А вот зараженные поверхности играют лишь небольшую роль. Дыхание может быть самым распространенным путем передачи коронавируса.

Поэтому ученые заявили, что просто дыхание или разговор могут быть самыми распространенными способами распространения коронавируса.

Исследователи напомнили о необходимости ношения масок для лица. Издание MailOnline записало также комментарий с экспертами о том, что обязательное ношение масок "на сегодня будет иметь наибольшее влияние" для предотвращения распространения коронавируса.