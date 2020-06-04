За добу в Україні зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за весь час пандемії. У звіті про розтин Джорджа Флойда, смерть якого спричинила протести у США, є інформація про коронавірус. МОЗ послабив обмеження для відвідувачів басейну. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 червня.

Новини про коронавірус в Україні 4 червня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 4 червня кількість заражень на коронавірус в Україні вже перетнула позначку у 25 тисяч. Всього захворіли 25 411 людей.

Важливо В Україні рекордна кількість хворих за добу: ситуація в регіонах

Рекорд за добу

За минулу добу в Україні виявили 588 випадків коронавірусної хвороби – це рекорд за весь час епідемії. Попередній найвищий показник був 22 квітня – 578 випадків.

Головне про поширення коронавірусу

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфекцію виявили у 4 888 медпрацівників. З них 923 – перебувають на госпіталізації, решта – на амбулаторному лікуванні. Крім того, 28 медиків підключені до апарату штучної вентиляції легенів. З початку епідемії коронавірусу 2 634 медпрацівники змогли побороти хворобу.

З них 923 – перебувають на госпіталізації, решта – на амбулаторному лікуванні. Крім того, 28 медиків підключені до апарату штучної вентиляції легенів. З початку епідемії коронавірусу 2 634 медпрацівники змогли побороти хворобу. У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 131 людей. Двоє пацієнтів померли, однак 128 військовим вдалося одужати.

Варто почитати В Україні зростає кількість областей, що не готові послаблювати карантин: список

Поширення коронавірусу в Україні за областями:

Вінницька область – 1077 (677 одужали);

Волинська область – 986 (294 одужали);

Дніпропетровська область – 957 (349 одужали);

Донецька область – 174 (109 одужали);

Житомирська область – 833 (474 одужали);

Закарпатська область – 1257 (524 одужали);

Запорізька область – 469 (269 одужали);

Івано-Франківська область – 1491 (887 одужали);

місто Київ – 3210 (849 одужали);

Київська область – 1673 (472 одужали);

Кіровоградська область – 526 (409 одужали);

Луганська область – 51 (41 одужав);

Львівська область – 1915 (490 одужали);

Миколаївська область – 295 (182 одужали);

Одеська область – 933 (290 одужали);

Полтавська область – 272 (253 одужали);

Рівненська область – 1905 (1019 одужали);

Сумська область – 177 (147 одужали);

Тернопільська область – 1220 (958 одужали);

Харківська область – 1166 (471 одужав);

Херсонська область – 179 (161 одужав);

Хмельницька область – 497 (276 одужали);

Черкаська область – 429 (327 одужали);

Чернівецька область – 3481 (1051 одужав);

Чернігівська область – 238 (63 одужали).

Невтішні прогнози щодо медиків

У Міністерстві охорони здоров’я та Міністерстві соціальної політики спрогнозували, що від коронавірусу помре понад 800 медиків, а перехворіє кожен п'ятий українець. Так, Міністерство Соціальної політики України посилаючись на Міністерство охорони здоров'я спрогнозували розрахунки додаткових витрат щодо страхових виплат медичним працівникам, які інфікуються COVID-19 під час виконання службових обов'язків та загинуть від цього.

Послаблння МОЗ для басейнів

Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації щодо роботи басейнів в умовах пандемії коронавірусу. В Україні відвідування басейнів дозволено з 1 червня. Відтепер діти молодше 12 років можуть займатися у басейнах. Відповідні зміни внесені до постанови щодо організації протиепідеміологічних засобів в закладах фізичної культури та спорту на вимогу Міністерство молоді та спорту.

Детальніше про те, як потрібно відвідувати басейн під час пандемії – читайте за посиланням.

Зеленський у кав'ярні під час карантину

Зеленський побував у Хмельницькому і посмакував кавою у місцевому кафе. Щоправда, чинний карантин до 5 червня включно забороняє закладам харчування приймати клієнтів усередині.

Детальніше "Оговтуємося потихеньку": Зеленський посидів всередині кав'ярні, що наразі заборонено

Мережа одразу ж вибухнула обуреннями: чому для президента зробили виняток та дозволили пити каву всередині закладу. До того ж за столиком сиділи понад чотири особи, що теж заборонено навіть на літніх терасах.

Разом із командою Зеленського у кав'ярні був головний санлікар України Віктор Ляшко. Він запевняє: ситуацію перекрутили. Адміністрація кав’ярні просто запросила президента Зеленського перевірити готовність до роботи за новими вимогами МОЗ.

Новини про коронавірус у світі за 4 червня

Всього у світі 6 528 544 людини захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 386 392 особи. Натомість 2 819 661 хворих вже одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 851 520;

Бразилія – 584 016;

Росія – 440 538;

Велика Британія – 281 270;

Іспанія – 220 326.

Головне про коронавірус у світі

Джордж Флойд був інфікований коронавірусом

Афроамериканець Джордж Флойд, який загинув через свавілля поліцейських, хворів на коронавірус. Такими є результати звіту про його розтин від судмедекспертів округу Хеннепін, що у Міннесоті.

Детальніше Джордж Флойд був інфікований коронавірусом, – звіт судмедекспертів

Однак COVID-19 не був фактором, який сприяв смерті Джорджа Флойда,

– йдеться у повідомленні.

Друга хвиля в Ірані

3 червня Іран відзвітував про 3 134 нові випадки COVID-19 за добу. Минулого тижня щодня фіксували удвічі менші показники, та й взагалі вже два місяці таких цифр у країні не було.

Країна вийшла з карантину, і ймовірно, саме це спричинило новий спалах. Однак вводити нові жорсткі обмеження країна поки не може: попередній карантин загрозливо вплинув на економіку Ірану.

Відвертощі Принца Чарльза

Спадкоємець британського престолу принц Чарльз перехворів на коронавірус. Тепер, коли його життю нічого не загрожує, син Єлизавети ІІ та майбутній король, заявив, що йому пощастило. Адже у 71 рік ускладнення від COVID-19 могли бути фатальними.

Дослідження про коронавірус

Поширення через повітря і маски

Китайські вчені вважають, що коронавірус може швидше поширюватися через дихання або при розмові. Натомість заражені поверхні грають лише невелику роль. Дихання може бути найпоширенішим шляхом передачі коронавірусу.

Відтак вчені заявили, що просто дихання чи розмова можуть бути найпоширенішими способами розповсюдження коронавірусу.

Дослідники нагадали про необхідність носіння масок для обличчя. Видання MailOnline записало також коментар з експертами про те, що обов'язкове носіння масок "на сьогодні матиме найбільший вплив" для запобігання поширенню коронавірусу.