В Минздраве предупредили о приближении второй волны коронавируса. Четыре украинские области и Киев не могут ослабить карантин. В Риме люди вышли с протестами на улицы из-за смертоносной инфекции. В Бразилии решили ограничить доступ к статистике COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 7 июня

Статистика распространения коронавируса

По состоянию на 7 июня в Украине зафиксировали 26 999 случаев COVID-19. То есть за последние сутки медики обнаружили 485 новых больных.

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Остаются активными 14 339 случаев коронавирусной инфекции, выявленной у украинцев.

К сожалению, за последние сутки умерли еще 11 пациентов, таким образом статистика летальности выросла до 788. Вместе с тем, за все время пандемии в Украине выздоровели 12 054 человека.

Распространение коронавируса в Украине по регионам:

Черновицкая область – 3 639;

Киев – 3 418;

Львовская область – 2 121;

Ровненская область – 2 046;

Киевская область – 1 784;

Ивано-Франковская область – 1 562;

Закарпатская область – 1 322;

Тернопольская область – 1 275;

Харьковская область – 1 251;

Винницкая область – 1 136;

Волынская область – 1 052;

Одесская область – 996;

Днепропетровская область – 971;

Житомирская область – 881;

Кировоградская область – 553;

Хмельницкая область – 518;

Запорожская область – 495;

Черкасская область – 460;

Николаевская область – 309;

Черниговская область – 279;

Полтавская область – 274;

Донецкая область – 231;

Сумская область – 193;

Херсонская область – 179;

Луганская область – 54.

Где регистрируют больше всего больных:

Львовщина – 68 новых случаев;

Буковина – 54 новых случая;

Киев – 43 новых случая.

Показатель летальности вследствие COVID-19 на территории страны вырос до 3%. Вместе с тем, показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 59,3 на 100 тысяч человек.

Главное о распространении эпидемии

За сутки коронавирус обнаружили еще у 34 медработников. По состоянию на 7 июня COVID-19 обнаружили у 5 050 украинских медиков. В целом медики составляют 18,7% от общего количества больных коронавирусом в Украине.



Пока 962 медика находятся на госпитализации, 29 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии выздоровели уже 2 836 работников медицинской сферы. К сожалению еще 39 умерли от осложнений, вызванных болезнью.



По состоянию на 7 июня COVID-19 обнаружили у 5 050 украинских медиков. В целом медики составляют 18,7% от общего количества больных коронавирусом в Украине. Пока 962 медика находятся на госпитализации, 29 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии выздоровели уже 2 836 работников медицинской сферы. К сожалению еще 39 умерли от осложнений, вызванных болезнью. ​Тем временем в Вооруженных силах Украины зафиксировали 6 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 7 июня в рядах ВСУ 140 человек болеет коронавирусом. Четверо военных уже, к сожалению, умерли.

Главные новости о коронавирусе в Украине 7 июня

Области, которые не готовы к ослаблению карантина

В Украине продолжается адаптивный карантин, и во многих регионах уже начали действовать значительные ослабления введенных ранее ограничений. Так, с 5 июня в государстве снова разрешили заведениям питания принимать посетителей внутри, а также возобновили внутреннее авиасообщение. Однако, некоторые регионы до сих пор не запустили даже общественный транспорт и застряли на начальных этапах смягчения карантина.

Сейчас речь идет о 4 областях, которые не готовы к ослаблению карантина из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. К ним относится и столица.

Какие регионы не могут ослабить карантин:

Киев (заметим, что в области карантин могут ослабить);

Волынская область;

Львовская область;

Ровненская область;

Черновицкая область.

Во всех 4 регионах и столице для ослабления карантина не соответствует необходимой норме показатель инцидентности.

Предупреждение от Минздрава

В Украине несколько дней подряд фиксируют ухудшение статистики по заболеваемости COVID-19. По мнению главы Минздрава, это может указывать на опасность второй волны эпидемии.

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Степанов подчеркнул: "войну с коронавирусом Украина пока не выиграла". Следовательно, он попросил граждан не путать смягчение с полной отменой карантинных мер.

Он добавил, что эпидемия возвращает свою мощь и в других странах, поэтому стоит беречь себя: соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и придерживаться социальной дистанции.

Законность карантина

Решение Кабинета Министров "О введении в Украине карантина из-за пандемии COVID-19" было сбалансированным, однако правительство действовало фактически на грани своих полномочий. В конституционности решений, принятых Кабмином, будет разбираться суд. Глава Минюста Денис Малюська говорит, что сейчас много дискуссий относительно того, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина.

Сам он считает, что серьезных нарушений не было во время принятия постановлений Кабмина, которые касались карантина. В то же время, он подтвердил: правительство выбрало рискованную тактику и балансировало на грани законности. Впрочем, по словам Малюськи, все это делалось для сохранения жизни и здоровья украинцев.

Новости о коронавирусе в мире за 6 июня

В общем в мире 7 004 013 человек заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли 402 660 человек. Между тем 3 425 630 больных уже выздоровели.

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Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 988 545;

Бразилия – 676 494;

Россия – 467 673;

Испания – 288 390;

Великобритания – 284 868.

Главные новости о коронавирусе в мире 7 июня

Протесты в Риме

Сотни людей вышли на улицы Рима 7 июня, требуя отставки правительства. Протестующие недовольны политикой власти по преодолению коронавирусного кризиса и вреда, который тот причинил экономике и рабочим местам.



Протестующие в Риме / Фото Getty images



Протест в Риме / Фото Getty images

Столкновения вспыхнули, когда один из представителей протестующих начал общаться со СМИ. Некоторые демонстранты бросали бутылки и камни в сторону полиции, журналистов и фотографов, и кричали "журналисты – террористы". Полиция применила слезоточивый газ и водометы, а также произвела несколько арестов.

Протестующие – ультраправые экстремисты и фанаты футбола.

В Армении – критическая ситуация

Ситуация с коронавирусом в Армении очень сложная, а больницы перегружены. Это уже признала власть страны, в частности, – ее премьер Никол Пашинян. Заметим, что у него и его семьи недавно тоже обнаружили заболевание.

Пациентов в больницах попросту не успевают размещать: сейчас 200 человек с коронавирусом ожидают своей очереди на госпитализацию.

В стране уже есть случай, когда человек умер от коронавируса из-за того, что ему не смогли вовремя оказать медицинскую помощь. Еще два случая смерти зафиксировали, когда пациенты не могли попасть в реанимационное отделение. Они находились в обычных отделениях больниц из-за нехватки мест.

Бразилия скрыла данные

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Бразилия, которая занимает второе место в мире по количеству инфицированных COVID-19, решила ограничить доступ к данным о новых больных. По словам президента страны Жаира Болсонару, сводные данные "не отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна".

По его мнению, в ежедневную сводку необходимо включить сведения о выявленных в этот конкретный день положительных результатах тестирования и смертях. А вот в случае подтверждения коронавируса у пациента, который умер раньше, этот факт необходимо учитывать в сводках на день смерти, а не включать в свежие данные.

Заметим, что ранее бразильский президент вступал в спор с ВОЗ из-за ослабления карантина в Бразилии. Он также заявлял, что кризис от коронавируса является более страшным, чем сама инфекция.

Исследования коронавируса

Ускорение разработки вакцины

В Японии уже разработали план, как сократить время разработки вакцины против коронавируса. Обычно для разработки вакцины необходимо несколько лет, впрочем, Минздрав Японии надеется сократить время разработки и массового производства. Там уже выделили почти 455 миллионов долларов под видом субсидий для учреждений, которые занимаются разработками вакцин. Еще примерно 1 миллиард и 300 миллионов долларов Япония выделила с целью содействия инвестициям частных компаний в производственные объекты.

План предусматривает ускорение всего процесса с помощью одновременного содействия как исследованию и разработке вакцины, так и ее производству.