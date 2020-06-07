У МОЗ попередили про наближення другої хвилі коронавірусу. Чотири українські області та Київ не можуть послабити карантин. В Римі люди вийшли з протестами на вулиці через смертоносну інфекцію. У Бразилії вирішили обмежити доступ до статистики COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 червня.

Новини про коронавірус в Україні 7 червня

Статистика поширення коронавірусу

Станом на 7 червня в Україні зафіксували 26 999 випадків COVID-19. Тобто за останню добу медики виявили 485 нових хворих.

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Залишаються активними 14 339 випадків коронавірусної інфекції, виявленої в українців.

На жаль, за останню добу померли ще 11 пацієнтів, таким чином статистика летальності зросла до 788. Водночас, за весь час пандемії в Україні одужали 12 054 людини.

Поширення коронавірусу в Україні за регіонами:

Чернівецька область – 3 639;

Київ – 3 418;

Львівська область – 2 121;

Рівненська область – 2 046;

Київська область – 1 784;

Івано-Франківська область – 1 562;

Закарпатська область – 1 322;

Тернопільська область – 1 275;

Харківська область – 1 251;

Вінницька область – 1 136;

Волинська область – 1 052;

Одеська область – 996;

Дніпропетровська область – 971;

Житомирська область – 881;

Кіровоградська область – 553;

Хмельницька область – 518;

Запорізька область – 495;

Черкаська область – 460;

Миколаївська область – 309;

Чернігівська область – 279;

Полтавська область – 274;

Донецька область – 231;

Сумська область – 193;

Херсонська область – 179;

Луганська область – 54.

Де реєструють найбільше хворих:

Львівщина – 68 нових випадків;

Буковина – 54 нових випадки;

Київ – 43 нові випадки.

Показник летальності внаслідок COVID-19 на території країни зріс до 3%. Водночас, показник захворюваності на коронавірус в Україні складає 59,3 на 100 тисяч людей.

Головне про поширення епідемії

За добу коронавірус виявили ще у 34 медпрацівників. Станом на 7 червня COVID-19 виявили у 5 050 українських медиків. Загалом медики складають 18,7% від загальної кількості хворих на коронавірус в Україні.



Наразі 962 медики перебувають на госпіталізації, 29 з них підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Від початку епідемії одужали вже 2 836 працівників медичної сфери. На жаль ще 39 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Наразі 962 медики перебувають на госпіталізації, 29 з них підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Від початку епідемії одужали вже 2 836 працівників медичної сфери. На жаль ще 39 померли від ускладнень, спричинених хворобою. Тим часом у Збройних силах України зафіксували 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на 7 червня в лавах ЗСУ 140 людей хворіє на коронавірус. Четверо військових вже, на жаль, померли.

Головні новини про коронавірус в Україні 7 червня

Області, що не готові до послаблення карантину

В Україні триває адаптивний карантин і в багатьох регіонах вже почали діяти значні послаблення введених раніше обмежень. Так, з 5 червня у державі знову дозволили закладам харчування приймати відвідувачів всередині, а також відновили внутрішнє авіасполучення. Однак, деякі регіони досі не запустили навіть громадський транспорт та застрягли на початкових етапах послаблення карантину.

Наразі йдеться про 4 області, які не готові до послаблення карантину через несприятливу епідеміологічну ситуацію. До них приєдналася і столиця.

Які регіони не можуть послабити карантин:

Київ (зауважмо, що в області карантин можуть послабити);

Волинська область;

Львівська область;

Рівненська область;

Чернівецька область.

У всіх 4 регіонах та столиці для послаблення карантину не відповідає необхідній нормі показник інцидентності.

Попередження від МОЗ

В Україні кілька днів поспіль фіксують погіршення статистики щодо захворюваності на COVID-19. На думку глави МОЗ, це може вказувати на небезпеку другої хвилі епідемії.

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Степанов наголосив: "війну з коронавірусом Україна поки не виграла". Відтак, він попросив громадян не плутати пом’якшення з повним скасуванням карантинних заходів.

Він додав, що епідемія повертає свою міць і в інших країнах, тому варто берегти себе: дотримуватися маскового режиму, користуватися антисептиками і дотримуватися соціальної дистанції.

Законність карантину

Рішення Кабінету Міністрів стосовно запровадження в Україні карантину через пандемію COVID-19 було збалансованим, однак уряд діяв фактично на межі своїх повноважень. У конституційності рішень, прийнятих Кабміном, розбиратиметься суд. Глава Мін'юсту Денис Малюська каже, що нині є багато дискусій щодо того, чи була повністю дотримана легальна процедура введення карантину, чи ні.

Сам він вважає, що серйозних порушень не було під час прийняття постанов Кабміну, які стосувалися карантину. Водночас, він підтвердив: уряд вибрав ризиковану тактику та балансував на межі законності. Втім, за словами Малюськи, усе це робилося для збереження життя і здоров'я українців.

Новини про коронавірус у світі за 6 червня

Всього у світі 7 004 013 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 402 660 людей. Натомість 3 425 630 хворих уже одужали.

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Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 988 545;

Бразилія – 676 494;

Росія – 467 673;

Іспанія – 288 390;

Великобританія – 284 868.

Головні новини про коронавірус у світі 7 червня

Протести у Римі

Сотні людей вийшли на вулиці Риму 7 червня, вимагаючи відставки уряду. Протестувальники незадоволені політикою влади щодо подолання коронавірусної кризи та шкоди, яку та заподіяла економіці та робочим місцям.



Протестувальники у Римі / Фото Getty images



Протест у Римі / Фото Getty images

Сутички спалахнули, коли один з представників протестувальників почав спілкуватися зі ЗМІ. Деякі демонстранти кидали пляшки й каміння у бік поліції, журналістів та фотографів, та кричали "журналісти – терористи". Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, а також здійснила кілька арештів.

Учасники протесту – ультраправі екстремісти і фанати футболу.

У Вірменії – критична ситуація

Ситуація з коронавірусом у Вірменії дуже складна, а лікарні перезавантажені. Це вже визнала влада країни, зокрема, – її прем’єр Нікол Пашинян. Зауважимо, що в нього та його сім’ї нещодавно теж виявили захворювання.

Пацієнтів у лікарнях попросту не встигають розміщувати: наразі 200 людей з коронавірусом очікують своєї черги на госпіталізацію.

У країні вже є випадок, коли людина померла від коронавірусу через те, що їй не змогли вчасно надати медичну допомогу.Ще два випадки смерті зафіксували, коли пацієнти не могли потрапити у реанімаційне відділення. Вони перебували у звичайних відділеннях лікарень через брак місць.

Бразилія приховала дані

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Бразилія, яка займає друге місце у світі за кількістю інфікованих COVID-19, вирішила обмежити доступ до даних про нових хворих. За словами президента країни Жаіра Болсонару, зведені дані "не відображають ситуацію, в якій зараз перебуває країна".

На його думку, до щоденного зведення необхідно додавати відомості про виявлені в цей конкретний день позитивні результати тестування і смертей. А ось у разі підтвердження коронавірусу в пацієнта, який помер раніше, цей факт необхідно враховувати в зведеннях на день смерті, а не включати до свіжих даних.

Зауважимо, що раніше бразильський президент вступав у суперечку з ВООЗ через послаблення карантину у Бразилії. Він також заявляв, що криза від коронавірусу є значно страшнішою, аніж сама інфекція.

Дослідження коронавірусу

Пришвидшення розробки вакцини

У Японії вже розробили план, як скоротити час розробки вакцини проти коронавірусу. Зазвичай для розробки вакцини необхідно декілька років, втім, МОЗ Японії сподівається скоротити час розробки та масового виробництва. Там вже виділили майже 455 мільйонів доларів під виглядом субсидій для установ, які займаються розробками вакцин. Ще приблизно 1 мільярд та 300 мільйонів доларів Японія виділила з метою сприяння інвестиціям приватних компаній у виробничі об'єкти.

План передбачає прискорення всього процесу за допомогою одночасного сприяння як дослідженню і розробці вакцини, так і її виробництву.