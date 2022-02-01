Новости о коронавирусе в Украине 1 февраля

В Украине снова возросла заболеваемость коронавирусом

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине выявили 30 768 больных коронавирусом, в том числе 4 056 детей и 337 медработников. В больницы госпитализировали 2069 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, скончались 192 пациента. В свою очередь выздоровели – 8 835 человек.

Днем раньше Сколько Омикрона в Украине, влияние вакцинации на менструацию: новости о коронавирусе

Суточный прирост инфицированных по всей Украине:

Киев – 2363;

Винницкая область – 1654;

Волынская область – 628;

Днепропетровская область – 1418;

Донецкая область – 1167;

Житомирская область – 533;

Закарпатская область – 787;

Запорожская область – 835;

Ивано-Франковская область – 907;

Киевская область – 1174;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 756;

Львовская область – 3411;

Николаевская область – 802;

Одесская область – 2471;

Полтавская область – 995;

Ровенская область – 1441;

Сумская область – 1308;

Тернопольская область – 1441;

Харьковская область – 1977;

Херсонская область – 441;

Хмельницкая область – 1070;

Черкасская область – 1029;

Черновицкая область – 1010;

Черниговская область – 892.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения

За прошедшие сутки в Украине провели 130 660 тестов на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 67 886, методом ИФА – 6 074 и 56 700 исследования экспресс-тестами на антиген в SARS-CoV-2.

Общая статистика распространения пандемии

Всего в Украине зарегистрировали 4 095 263 случая заболевания. По состоянию на 1 февраля поправились 3 631 580 человек. Вместо этого умерли, к сожалению, стали 100 395 инфицированных.

Более 65 тысяч человек вакцинировали против COVID-19, из них 16 тысяч – бустерной дозой

Источник: Минздрав

За 31 января в Украине против коронавируса вакцинировали 65 655 человек. Первую дозу получили 23 278 человек, вторую – 25 525. Также дополнительную дозу вчера получили 480 человек, а бустерную – 16 372. С начала пандемии в Украине сделали более 30,3 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15,3 миллиона человек, а обе – 14,6 миллиона. В общей сложности дополнительную дозу получили 17 175 человек, а бустерную – 356 098.

Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

Киев в оранжевой зоне, "желтых" областей резко уменьшилось, – Минздрав

Источник: "РБК-Украина"

По состоянию на 1 февраля в оранжевой зоне карантина находится большинство областей Украины. В то же время желтая зона карантина резко сократилась. В красной зоне сейчас две области – Ивано-Франковская и Ровненская. Впрочем, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая под угрозой локдауна. В этих областях по два показателя Минздрава являются критическими.

Карантинные зоны Украины / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

У Дії появились COVID-сертификаты для привитых бустером

Источник: Минздрав

Украинцы, получившие третью прививку против коронавируса, могут загрузить удостоверяющий это цифровой сертификат – он стал доступным в Дії. Чтобы получить сертификат, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія". Сделать это можно в первый день введения дозы вакцины против COVID-19, как только медики введут данные о вакцинации в Электронную систему здравоохранения. Срок действия сертификата будет составлять 270 дней с момента получения бустерной прививки.

Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, – Ляшко назвал три фактора

Источник: "Свобода слова на ICTV"

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, можно с "осторожным оптимизмом" прогнозировать, что COVID-19 удастся преодолеть уже до 2023 года. Он назвал несколько факторов, свидетельствующих об этом: появление вакцины; появление препаратов прямого противовирусного действия; уменьшение агрессивности штамма.

Вирус особенно поражает самых маленьких: во Львове увеличивают количество кроватей для детей с COVID-19

Источник: фейсбук Андрея Садового

Во Львове фиксируют стремительное увеличение количества больных коронавирусом, в частности среди детей. Новый штамм все чаще поражает маленьких пациентов. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что 1 февраля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение увеличить количество детских кроватей для лечения COVID-19.

В Украине ожидают замедление распространения Омикрона, – KSE

Источник: Интерфакс-Украина

В Украине ожидается замедление темпов роста количества случаев COVID-штамма Омикрон. Такой прогноз заключили эксперты Киевской школы экономики (KSE). Если последние две недели мы видели прирост заболеваемости вдвое, то сейчас у нас есть рост на 75%. То есть рост заболеваемости в стране продолжится, но будет более медленным.

Следует знать Температура или кашель: Ляшко сказал, когда не следует вызывать скорую

Новости о коронавирусе в мире 1 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 1 февраля в мире выявили более 378 миллионов больных коронавирусом и более 5,6 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

В Польше хотят выплачивать компенсацию людям, заразившимся COVID-19 на работе

Источник: In Poland

В Польше предлагают взимать компенсацию с тех рабочих, у которых были симптомы COVID-19, но они пришли на работу и не сдали тест. Деньги потенциально смогут получить заразившиеся от них. Соответствующий законопроект уже появился в польском Сейме. Документ предусматривает немало новшеств, связанных с коронавирусом. Новые правила в равной степени распространяются на вакцинированных и непривитых. Новые положения не позволяют работодателю требовать от работника справки о прививках. В новом проекте также говорится, что работник может бесплатно проводить тест на коронавирус раз в неделю.

Вакцинация против коронавируса станет обязательной для всех участников Формулы-1 в новом сезоне

Источник: The Times

В этом году участников Формулы-1 ожидают новые правила. Чтобы соревноваться в гонке, а также иметь доступ к спортсменам, необходимо предоставить справку о прививках против коронавирусной инфекции. Новые обязательства касаются не только пилотов, но и персонала, который занимается организацией и обслуживанием этапов, а также представителей медиа и гостей.

Дания первой в ЕС отменилавсе карантинные ограничения

Источник: France 24

Дания первой в Европейском Союзе упразднила все ограничения, введенные из-за COVID-19. Такое решение было принято 1 февраля. В этот же день в стране откроются ночные клубы, а ограничения количества людей в помещениях будут официально отменены. Только несколько мер предосторожности остаются в силе и касаются пересечения границы Дании для невакцинированных лиц из стран, не принадлежащих к Шенгенской зоне.

К теме Остров Бали открывает границы для всех туристов: названо условие въезда

Исследование коронавируса

Назвали главные симптомы новой мутации Омикрона

Источник: Daily Express

Ученые говорят о распространении одной из трех мутированных субверсий штамма Омикрон – BA.2 или Стелс-Омикрон. Уже назвали его главные симптомы: высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкусовых рецепторов.