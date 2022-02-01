Новини про коронавірус в Україні 1 лютого

В Україні знову зросла захворюваність на коронавірус

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили 30 768 хворих на коронавірус, зокрема 4 056 дітей та 337 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 069 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 192 пацієнтів. Натомість одужали – 8 835 людей.

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Добовий приріст інфікованих по всій Україні:

Київ – 2363;

Вінницька область – 1654;

Волинська область – 628;

Дніпропетровська область – 1418;

Донецька область – 1167;

Житомирська область – 533;

Закарпатська область – 787;

Запорізька область – 835;

Івано-Франківська область – 907;

Київська область – 1174;

Кіровоградська область – 258;

Луганська область – 756;

Львівська область – 3411;

Миколаївська область – 802;

Одеська область – 2471;

Полтавська область – 995;

Рівненська область – 1441;

Сумська область – 1308;

Тернопільська область – 1441;

Харківська область – 1977;

Херсонська область – 441;

Хмельницька область – 1070;

Черкаська область – 1029;

Чернівецька область – 1010;

Чернігівська область – 892.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування населення

За минулу добу в Україні провели 130 660 тестів на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 67 886, методом ІФА – 6 074 та 56 700 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна статистика поширення пандемії

Загалом в Україні зареєстрували 4 095 263 випадки захворювання. Станом на 1 лютого одужали 3 631 580 людей. Натомість померли, на жаль, стали 100 395 інфікованих.

Понад 65 тисяч людей вакцинували проти COVID-19, із них 16 тисяч – бустерною дозою

Джерело: МОЗ

За 31 січня в Україні проти коронавірусу вакцинували 65 655 людей. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу – 25 525. Також додаткову дозу вчора отримали 480 людей, а бустерну – 16 372. З початку пандемії в Україні зробили понад 30,3 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15,3 мільйона людей, а обидві – 14,6 мільйона. Загалом додаткову дозу отримали 17 175 людей, а бустерну – 356 098.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Київ в помаранчевій зоні, "жовтих" областей різко поменшало, – МОЗ

Джерело: "РБК-Україна"

Станом на 1 лютого в помаранчевій зоні карантину перебувають більшість областей України. Натомість жовта зона карантину різко скоротилась. У червоній зоні наразі дві області – Івано-Франківська та Рівненська. Втім, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька під загрозою локдауну. У цих областях по два показники МОЗ є критичними.

Карантинні зони України / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

У Дії з'явилися COVID-сертифікати для щеплених бустером

Джерело: МОЗ

Українці, які отримали третє щеплення проти коронавірусу, можуть завантажити цифровий сертифікат, який це засвідчує – він став доступним у Дії. Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку "Дія". Зробити це можна в перший день введення дози вакцини проти COVID-19, щойно медики введуть дані про вакцинацію до Електронної системи охорони здоров'я. Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення.

Пандемія коронавірусу може завершитися у 2022 році, – Ляшко назвав три чинники

Джерело: "Свобода слова на ICTV"

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, можна з "обережним оптимізмом" прогнозувати, що COVID-19 вдасться подолати вже до 2023 року. Він назвав кілька чинників, які про це свідчать: поява вакцини; поява препаратів прямої противірусної дії; зменшення агресивності штаму.

Вірус особливо вражає найменших: у Львові збільшують кількість ліжок для дітей з COVID-19

Джерело: фейсбук Андрія Садового

У Львові фіксують стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус, зокрема серед дітей. Новий штам все частіше вражає маленьких пацієнтів. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що 1 лютого на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій ухвалили рішення збільшити кількість дитячих ліжок для лікування COVID-19.

В Україні очікують сповільнення поширення Омікрону, – KSE

Джерело: Інтерфакс-Україна

В Україні очікують уповільнення темпів зростання кількості випадків COVID-штаму Омікрон. Такий прогноз зробили експерти Київської школи економіки (KSE). Якщо останні два тижні ми бачили приріст захворюваності вдвічі, то зараз ми маємо зростання на 75%. Тобто зростання захворюваності в країні продовжиться, але буде повільнішим.

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Новини про коронавірус у світі 1 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 1 лютого у світі виявили понад 378 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Іспанія.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

У Польщі хочуть виплачувати компенсацію людям, які заразилися COVID-19 на роботі

Джерело: In Poland

У Польщі пропонують стягувати компенсацію з тих робітників, які мали симптоми COVID-19, але прийшли на роботу і не здали тест. Гроші потенційно зможуть отримати ті, хто заразився від них. Відповідний законопроєкт вже з'явився у польському Сеймі. Документ передбачає чимало нововведень, пов'язаних з коронавірусом. Нові правила в рівній мірі поширюються на вакцинованих і нещеплених. Нові положення не дозволяють роботодавцю вимагати від працівника довідку про щеплення. У новому проєкті також зазначено, що працівник може безкоштовно проводити тест на коронавірус раз на тиждень.

Вакцинація проти коронавірусу стане обов'язковою для всіх учасників Формули-1 у новому сезоні

Джерело: The Times

У цьому році на учасників Формули-1 очікують нові правила. Аби змагатися в перегонах, а також мати доступ до спортсменів, необхідно надати довідку про щеплення проти коронавірусної інфекції. Нові зобов'язання стосуються не тільки пілотів, але і персоналу, що опікується організацією й обслуговуванням етапів, а також представників медіа та гостей.

Данія першою в ЄС скасувала всі карантинні обмеження

Джерело: France 24

Данія першою в Європейському Союзі скасувала усі обмеження, запроваджені через COVID-19. Таке рішення ухвалили 1 лютого. Цього ж дня в країні відкриються нічні клуби, а обмеження щодо кількості людей у приміщеннях будуть офіційно скасовані. Лише декілька запобіжних заходів залишаються в силі та стосуються перетину кордону Данії для невакцинованих осіб з країн, які не належать до Шенгенської зони.

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Дослідження коронавірусу

Назвали головні симптоми нової мутації Омікрона

Джерело: Daily Express

Вчені говорять про розповсюдження однієї з трьох мутованих субверсій штаму Омікрон – BA.2, або Стелс-Омікрон. Вже назвали головні його симптоми: висока температура, безперервний кашель, втрата або зміна нюху та смакових рецепторів.