Таблетки Pfizer, 4 региона могут выйти из красной зоны: новости о коронавирусе 16 декабря

Украина закупит таблетки для лечения коронавируса от Pfizer. Еще четыре области страны могут выйти из красной зоны. Штамм Омикрон в 70 раз быстрее размножается в бронхах, чем Дельта. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 16 декабря

Статистика COVID-19 в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в больницы госпитализировали 2089 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. В то же время выздоровели 25 499 человек.

Днем раньше Российская "версия" об Омикроне, новые симптомы: новости о коронавирусе 15 декабря

Вчера лаборатории провели 74 231 тест на обнаружение SARS-CoV-2, в частности:

методом ПЦР – 34 486,

методом ИФА – 8546,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 199.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 1478;

Винницкая область – 305;

Волынская область – 419;

Днепропетровская область – 386;

Донецкая область – 473;

Житомирская область – 325;

Закарпатская область – 427;

Запорожская область – 529;

Ивано-Франковская область – 318;

Киевская область – 397;

Кировоградская область – 156;

Луганская область – 83;

Львовская область – 485;

Николаевская область – 297;

Одесская область – 400;

Полтавская область – 642;

Ровненская область – 270;

Сумская область – 231;

Тернопольская область – 268;

Харьковская область – 314;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 398;

Черкасская область – 392;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 332.

! За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 588 147 случаев заболевания СOVID-19. По состоянию на 16 декабря поправились 3 284 815 человек. В то же время умерли от инфекции, к сожалению, 92 313 жителей страны.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала

Более 27 миллионов прививок против COVD-19 провели в Украине

Источник: Минздрав

По состоянию на 15 декабря в Украине провели более 27 миллионов прививок против COVID-19. 2 дозы вакцины получили более 12,5 миллиона украинцев. В течение 15 декабря прививки получили 142 926 человек, 47 519 из них вакцинировались впервые, а 95 407 человек получили вторую дозу.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID-19, – Ляшко

Источник: 24 канал

В настоящее время Украина покинула первую десятку стран с наибольшей заболеваемостью коронавирусом в Европе. В стране фиксируют примерно вдвое меньше среднего значения заражений. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Еще 4 области могут выйти из красной зоны: список

Источник: Минздрав

Еще несколько регионов Украины уже скоро могут выйти из красной зоны. Так, ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась в Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Минздрав уже инициировал созыв комиссии по чрезвычайным ситуациям для рассмотрения этого вопроса.

Украина закупит таблетки для лечения коронавируса от Pfizer, – Ляшко

Источник: 24 канал

Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки лекарства для амбулаторного лечения больных COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что речь идет об инновационном препарате "Паксловид" (PAXLOVID). Использование этого лекарства позволяет не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.

Израиль подарит Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: на фоне чего

Источник: "РБК-Украина"

Израиль передаст Украине полмиллиона доз вакцины против коронавируса производства компании AstraZeneca. В ведомстве отметили, что вскоре будут отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Так что на фоне этого решили сделать такой "подарок".

Интересно Врач рассказал, о каком штамме COVID-19 следует беспокоиться больше: Дельте или Омикроне

Новости о коронавирусе в мире 16 декабря

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 16 декабря в мире выявили более 272 миллионов больных коронавирусом и более 5,3 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 50 миллионов человек. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Польша.

"Две отдельные пандемии": в Великобритании рекорд инфицирований COVID-19

Источник: BBC

В Великобритании ухудшается ситуация с COVID-19 – суточный показатель заболеваемости самый высокий с начала пандемии. Количество новых случаев COVID-19 составляет 78 610. Предыдущий рекорд – 68 053 случаев инфицирования регистрировали 8 января, когда страна была в изоляции. Премьер-министр страны Борис Джонсон отметил, что страна переживает две отдельные эпидемии, одна из которых вызвана "очень быстрорастущим" вариантом Омикрон, а другая – вариантом Дельта.

Прививки вакциной Johnson&Johnson могут приостановить из-за тромбов

Источник: Washington Post

Консультанты по вакцинам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) планируют приостановить использование вакцины Johnson&Johnson из-за образования тромбов. Предварительно в FDA сообщили, что самый высокий уровень сообщений о проблемах со сгустками – около одного случая на 100 тысяч доз – был у женщин в возрасте от 30 до 49 лет. После рассмотрения данных комиссия проведет голосование по обновлению рекомендаций по использованию вакцины.

Кронпринцесса Дании Мэри инфицировалась коронавирусом

Источник: сайт королевской семьи

У наследственной принцессы Дании подтвердили коронавирус. Мэри находится на самоизоляции во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге.

Исследование коронавируса

Штамм Омикрон в 70 раз быстрее размножается в бронхах, чем Дельта: какое это имеет значение

Источник: HKU

Ученые выяснили, что штамм Омикрон в 70 раз быстрее размножается в тканях бронхов пациентов. Но в 10 раз медленнее в легких. Это может объяснить, почему Омикрон может передаваться между людьми быстрее, чем предыдущие варианты, но вызвать более легкое течение заболевания.

Назвали группу пациентов, у которых самый высокий риск смерти от коронавируса

Источник: medRxiv

Группа американских исследователей изучила осложнения у госпитализированных пациентов с COVID-19 и выяснила, что нарушения свертываемости крови могут увеличить риск летального исхода в этой группе больных.