4 области страны стали "оранжевыми", точные симптомы Омикрона: новости о коронавирусе 18 января

В Украине стало больше детей, больных COVID-19. "Оранжевых" областей в Украине стало вдвое больше. В ВОЗ сказали, какие симптомы чаще всего встречаются у больных Омикроном. Почти половину населения мира вакцинировали против COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 января.

Новости о коронавирусе в Украине 18 января

В Украине стало больше детей, больных COVID-19: актуальная статистика

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине обнаружили 5 558 новых больных COVID-19. Известно, что среди них – 811 детей и 304 медработника. К сожалению, от осложнений болезни умерли еще 188 пациентов. В больницы госпитализировали 1 125 человек. Выздоровел 5 761 инфицированный.

Днем ранее Как долго можно переносить COVID, вакцина для подростков: новости о коронавирусе 17 января

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 972;

Винницкая область – 372;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 286;

Донецкая область – 365;

Житомирская область – 58;

Закарпатская область – 230;

Запорожская область – 188;

Ивано-Франковская область – 640;

Киевская область – 345;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 207;

Львовская область – 870;

Николаевская область – 148;

Одесская область – 350;

Полтавская область – 473;

Ровненская область – 370;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 282;

Харьковская область – 678;

Херсонская область – 58;

Хмельницкая область – 239;

Черкасская область – 214;

Черновицкая область – 475;

Черниговская область – 151.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Охват тестирования населения

Вчера в Украине провели 79 696 тестирований, в том числе:

методом ПЦР – 37 678;

методом ИФА – 5 619;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 399.

Общая статистика заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 768 088 больных коронавирусом. По состоянию на 18 января 3 561 923 человека поправились. Но, к сожалению, умерли по меньшей мере 98 549 пациентов.

Всего провели 17 220 495 ПЦР-тестирований с начала пандемии.

Более 15 миллионов украинцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19

Источник: Минздрав

Старт вакцинации COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала вакцинальной кампании привили 15 022 924 человека, из них: получили первую дозу – 15 022 922; две дозы – 14 306 743. Дополнительную и бустерную получили 10 073 и 113 560 украинцев соответственно.

"Оранжевых" областей в Украине стало вдвое больше: одна из них приближается к локдауну

Источник: Минздрав

В Украине расширили оранжевую зону карантина. По состоянию 18 января в ней находятся 4 области: Ивано-Франковская, Ровненская, Сумская и Черновицкая.

Эпидемическая ситуация в Украине / инфографика Минздрава

Адаптивный карантин в Украине / данные: Минздрав / инфографика 24 канала

Украина не избежит новой вспышки коронавируса из-за Омикрона, – Минздрав

Источник: Минздрав

Штамм коронавируса Омикрон распространяется в мире. Вероятно, Украина уже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. По крайней мере, так прогнозируют в Министерстве здравоохранения. Вместе с тем, отметили, что медицинская система постоянно совершенствуется и готова к очередной нагрузке.

Необычные симптомы Омикрона зафиксировали на Буковине

Источник: ACC

В Черновицкой области подтвердили 16 случаев инфицирования штаммом коронавируса Омикрон. Местный врач рассказала, что мутация быстро распространяется и имеет симптомы, напоминающие обычное ОРВИ, в частности чихание и охриплость голоса.

Во Львове отменили общегородское освящение воды из-за COVID-19

Источник: Львовский горсовет

Из-за увеличения количества больных коронавирусом во Львове в этом году отменили традиционное освящение воды на площади Рынок. Это сделали, чтобы избежать скопления людей.

Актуально Новую мутацию штамма Омикрон обнаружили в Швеции

Новости о коронавирусе в мире 18 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 18 января в мире выявили более 330 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,5 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Испания и Индия.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала

Почти половину населения мира вакцинировали против COVID-19, – ВОЗ

Источник: Укринформ

Около половины населения мира вакцинировали против коронавируса – они получили по две прививки. Об этом сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в виртуальном формате.

Израиль отказался от локдаунов: нашли альтернативу

Источник: 24 канал

Новое правительство Израиля отказалось от проведения локдаунов, чтобы не "замедлять жизнедеятельность страны". Вместо этого там сосредоточились на выявлении новых случаев недуга. Об этом сказал глава правительства Израиля Нафтали Беннет на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Какие симптомы чаще всего встречаются у больных Омикроном: перечень от ВОЗ

Источник: ВОЗ

Сейчас в мире еще продолжаются исследования и изучение нового штамма Омикрон. Однако уже есть первые данные о симптомах, которые встречаются чаще всего.

Главные симптомы Омикрона

​​Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных Омикроном чаще всего наблюдают:

насморк (73%);

головную боль (67,5%);

утомление (63,5);

чихание (60%);

боль в горле (59,6%).

В то же время не обнаружили существенного отличия от симптомов штамма Дельта, который сейчас доминирует в Украине. Хотя также фиксируют:

кашель (43,5%);

хриплый голос (35,7%);

озноб или дрожь (30%);

лихорадку (29,4%);

потерю/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и другие.

​Разница между коронавирусом, гриппом и простудой / Инфографика 24 канала

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Исследования коронавируса

Нашли гены, связанные с потерей обоняния при коронавирусе

Источник: Nature Genetics

Сравнение показало, что повышенный риск потери обоняния коррелирует с состоянием генов UGT2A1 и UGT2A2, размещенных на четвертой хромосоме. Эти гены проявляют активность в поддерживающих клетках обонятельного эпителия, которые участвуют в метаболизме ароматических веществ. Когда такие молекулы вызывают необходимую реакцию, их следует нейтрализовать, чтобы позволить рецепторам воспринимать новые вещества. Подобные превращения катализируют ферменты, кодирующие UGT2A1 и UGT2A2.

Собаки могут диагностировать постковидный синдром даже через 1,5 года после болезни

Источник: medRxiv

Ученые Национальной ветеринарной школы Франции собрали образцы пота из подмышек 355 взрослых и детей, которые приходили в центры тестирования на коронавирус в Париже. Из 109 человек, у которых впоследствии ПЦР-тест оказался положительным, собаки обнаружили коронавирус у 97%. Кроме того, животные определили образцы у 91% пациентов с отрицательными результатами. Эти показатели точности ниже, чем у ПЦР-тестов, но выше, чем у экспресс-тестов.

Четвертой дозы вакцины недостаточно, чтобы защититься от Омикрона, – ученые из Израиля

Источник: The Guardian

Согласно предыдущим исследованиям в Израиле, четвертая вакцина против коронавируса повышает уровень антител больше, чем третья прививка.

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

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Насколько точны тесты на антиген коронавируса

Источник: JAMA

ПЦР-тесты стали золотым стандартом диагностики коронавируса, но из-за высокой стоимости и длительной обработки результатов во многих странах для скрининга используют экспресс-тесты. Новое исследование показало, что это не самая надежная альтернатива.

Насколько коронавирус опасен для беременных и плода

Источник: The Lancet

Ученые из Института системной биологии (США) выяснили, что SARS-CoV-2 увеличивает риск неблагоприятного исхода родов, в частности риск мертворождения. Они изучили электронные медицинские карты более 18 тысяч человек, которые сдали анализы на SARS-CoV-2 во время беременности.