Новости о коронавирусе в Украине 19 января
Почти 13 тысяч больных, более 2 тысяч госпитализированных: в Украине ухудшилась ситуация с COVID-19
Источник: Минздрав
Вчера в Украине обнаружили 12,8 тысяч случаев коронавирусной болезни. Среди инфицированных 1 422 детей и 464 медработников. В больницы госпитализировали 2 401 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 163 человека. Взамен выздоровели – 5 413 пациентов.
Днем ранее 4 области страны стали "оранжевыми", точные симптомы Омикрона: новости о коронавирусе 18 января
Темпы тестирований
Украинские лаборатории провели 97 644 теста на обнаружение SARS-CoV-2, в том числе:
- методом ПЦР – 50 298;
- методом ИФА – 6 290;
- исследований экспресс-тестами на антиген – 41 056.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 268;
- Винницкая область – 767;
- Волынская область – 157;
- Днепропетровская область – 414;
- Донецкая область – 483;
- Житомирская область – 258;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область – 201;
- Ивано-Франковская область – 1 575;
- Киевская область – 491;
- Кировоградская область – 86;
- Луганская область – 215;
- Львовская область – 956;
- Николаевская область – 222;
- Одесская область – 534;
- Полтавская область – 470;
- Ровенская область – 568;
- Сумская область – 860;
- Тернопольская область – 528;
- Харьковская область – 666;
- Херсонская область – 305;
- Хмельницкая область – 625;
- Черкасская область – 300;
- Черновицкая область – 513;
- Черниговская область – 61.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Общая статистика
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 780 903 случая заболевания. По состоянию на 19 января известно о 3 567 336 случаях выздоровления. Впрочем, жертвами коронавируса, к сожалению, стали 98 712 жителей страны.
К слову, в Минздраве сообщили, что Украине не удастся обойти новую волну, которую приведет штамм Омикрон. Этот вариант коронавируса все чаще фиксируется в регионах.
Симптомы Омикрона / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала
Более 85 тысяч украинцев вакцинированы против COVID-19: сколько защищены уже тремя дозами
Источник: Минздрав
С начала пандемии в Украине сделали 29,5 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15 053 123 человека, а обе – 14 343 487. Всего в Украине получили дополнительную дозу 10 687 человек, а бустерную – 131 178. Вакцинальная компания стартовала 24 февраля 2021 года. В целом Украина сейчас получила 43,6 миллиона вакцин.
Что известно о дополнительной вакцине / инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / инфографика 24 канала
Львовская область попала в оранжевую зону карантина
Источник: Минздрав
В Украине снова расширили количество областей, которые попали в оранжевую зону. Количество больных COVID-19 растет. В целом в оранжевую зону карантина попали такие области с критическими показателями:
- Львовская – динамика госпитализаций;
- Ивано-Франковская – новые случаи заболеваемости, уровень и динамика госпитализаций;
- Ровненская – новые случаи;
- Сумская – новые случаи;
- Черновицкая – новые случаи.
Уровни эпидопасности в областях Украины / Скриншот из отчета Минздрава
Украина получила еще почти миллион доз вакцины Pfizer от США
Источник: фейсбук посольства США в Украине
Правительство США передало Украине еще почти миллион доз вакцины Pfizer против COVID-19. Вакцины доставила организация ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX.
Актуально Какие вакцины можно использовать для бустерной вакцинации
Ляшко назвал области, где циркулирует Омикрон
Источник: "РБК-Украина"
В Украине циркулирует штамм коронавируса Омикрон. Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что наличие штамма Омикрон подтвердили в 7 регионах и в столице. Речь идет о городе Киеве, а также Днепропетровске, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Львовской областях.
Требовала взятки с врачей и продавала COVID-сертификаты: в Киеве задержали директора медучреждения
Источник: сайт Киевской городской прокуратуры
В Киевском городском детском диагностическом центре разоблачили масштабную коррупционную схему. Ее организовала руководительница медучреждения и трое сообщников. Об этом стало известно 19 января. Выяснилось, что злоумышленница требовала немалые взятки с подчиненных врачей за возможность работать в заведении, а также занималась продажей поддельных сертификатов вакцинации.
Новости о коронавирусе в мире 19 января
Распространение COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на утро 19 января в мире обнаружили более 334 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,5 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Индия и Испания.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала
Из-за угрозы инфицирования штаммом Дельта: в Гонконге убьют 2000 хомяков
Источник: SCMP
В Гонконге обнаружили доказательства вероятной передачи штамма Дельта от хомяков к человеку. Из-за этого 2000 животных придется уничтожить.