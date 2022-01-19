Новости о коронавирусе в Украине 19 января

Почти 13 тысяч больных, более 2 тысяч госпитализированных: в Украине ухудшилась ситуация с COVID-19

Источник: Минздрав

Вчера в Украине обнаружили 12,8 тысяч случаев коронавирусной болезни. Среди инфицированных 1 422 детей и 464 медработников. В больницы госпитализировали 2 401 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 163 человека. Взамен выздоровели – 5 413 пациентов.

Днем ранее 4 области страны стали "оранжевыми", точные симптомы Омикрона: новости о коронавирусе 18 января

Темпы тестирований

Украинские лаборатории провели 97 644 теста на обнаружение SARS-CoV-2, в том числе:

методом ПЦР – 50 298;

методом ИФА – 6 290;

исследований экспресс-тестами на антиген – 41 056.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 268;

Винницкая область – 767;

Волынская область – 157;

Днепропетровская область – 414;

Донецкая область – 483;

Житомирская область – 258;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 201;

Ивано-Франковская область – 1 575;

Киевская область – 491;

Кировоградская область – 86;

Луганская область – 215;

Львовская область – 956;

Николаевская область – 222;

Одесская область – 534;

Полтавская область – 470;

Ровенская область – 568;

Сумская область – 860;

Тернопольская область – 528;

Харьковская область – 666;

Херсонская область – 305;

Хмельницкая область – 625;

Черкасская область – 300;

Черновицкая область – 513;

Черниговская область – 61.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 780 903 случая заболевания. По состоянию на 19 января известно о 3 567 336 случаях выздоровления. Впрочем, жертвами коронавируса, к сожалению, стали 98 712 жителей страны.

К слову, в Минздраве сообщили, что Украине не удастся обойти новую волну, которую приведет штамм Омикрон. Этот вариант коронавируса все чаще фиксируется в регионах.

Внимание! При появлении любых симптомов ОРВИ, прежде всего следует обратиться к своему семейному врачу. Он должен предоставить направление на тестирование на COVID-19. До результатов тестирования и во время видимых симптомов не стоит посещать места общего скопления людей, а соблюдайте режим самоизоляции.



Симптомы Омикрона / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала

Более 85 тысяч украинцев вакцинированы против COVID-19: сколько защищены уже тремя дозами

Источник: Минздрав

С начала пандемии в Украине сделали 29,5 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15 053 123 человека, а обе – 14 343 487. Всего в Украине получили дополнительную дозу 10 687 человек, а бустерную – 131 178. Вакцинальная компания стартовала 24 февраля 2021 года. В целом Украина сейчас получила 43,6 миллиона вакцин.



Что известно о дополнительной вакцине / инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / инфографика 24 канала

Львовская область попала в оранжевую зону карантина

Источник: Минздрав

В Украине снова расширили количество областей, которые попали в оранжевую зону. Количество больных COVID-19 растет. В целом в оранжевую зону карантина попали такие области с критическими показателями:

Львовская – динамика госпитализаций;

Ивано-Франковская – новые случаи заболеваемости, уровень и динамика госпитализаций;

Ровненская – новые случаи;

Сумская – новые случаи;

Черновицкая – новые случаи.

Уровни эпидопасности в областях Украины / Скриншот из отчета Минздрава

Украина получила еще почти миллион доз вакцины Pfizer от США

Источник: фейсбук посольства США в Украине

Правительство США передало Украине еще почти миллион доз вакцины Pfizer против COVID-19. Вакцины доставила организация ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX.

Актуально Какие вакцины можно использовать для бустерной вакцинации

Ляшко назвал области, где циркулирует Омикрон

Источник: "РБК-Украина"

В Украине циркулирует штамм коронавируса Омикрон. Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что наличие штамма Омикрон подтвердили в 7 регионах и в столице. Речь идет о городе Киеве, а также Днепропетровске, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Львовской областях.

Требовала взятки с врачей и продавала COVID-сертификаты: в Киеве задержали директора медучреждения

Источник: сайт Киевской городской прокуратуры

В Киевском городском детском диагностическом центре разоблачили масштабную коррупционную схему. Ее организовала руководительница медучреждения и трое сообщников. Об этом стало известно 19 января. Выяснилось, что злоумышленница требовала немалые взятки с подчиненных врачей за возможность работать в заведении, а также занималась продажей поддельных сертификатов вакцинации.

Новости о коронавирусе в мире 19 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 19 января в мире обнаружили более 334 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,5 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Индия и Испания.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала

Из-за угрозы инфицирования штаммом Дельта: в Гонконге убьют 2000 хомяков

Источник: SCMP

В Гонконге обнаружили доказательства вероятной передачи штамма Дельта от хомяков к человеку. Из-за этого 2000 животных придется уничтожить.