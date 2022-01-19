Новини про коронавірус в Україні 19 січня
Майже 13 тисяч хворих, понад 2 тисячі госпіталізованих: в Україні погіршилась ситуація з COVID-19
Джерело: МОЗ
Вчора в Україні виявили 12,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби. Серед інфікованих 1 422 дітей та 464 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 401 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 163 людини. Натомість одужали – 5 413 пацієнтів.
Днем раніше 4 області країни стали "помаранчевими", точні симптоми Омікрону: новини про коронавірус 18 січня
Темпи тестувань
Українські лабораторії провели 97 644 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 50 298;
- методом ІФА – 6 290;
- досліджень експрес-тестами на антиген – 41 056.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1268;
- Вінницька область – 767;
- Волинська область – 157;
- Дніпропетровська область – 414;
- Донецька область – 483;
- Житомирська область – 258;
- Закарпатська область – 292;
- Запорізька область – 201;
- Івано-Франківська область – 1575;
- Київська область – 491;
- Кіровоградська область – 86;
- Луганська область – 215;
- Львівська область – 956;
- Миколаївська область – 222;
- Одеська область – 534;
- Полтавська область – 470;
- Рівненська область – 568;
- Сумська область – 860;
- Тернопільська область – 528;
- Харківська область – 666;
- Херсонська область – 305;
- Хмельницька область – 625;
- Черкаська область – 300;
- Чернівецька область – 513;
- Чернігівська область – 61.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
До слова, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах.
Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Понад 85 тисяч українців вакциновані проти COVID-19: скільки захищені уже трьома дозами
Джерело: МОЗ
З початку пандемії в Україні зробили 29,5 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15 053 123 людини, а обидві – 14 343 487. Загалом в Україні отримали додаткову дозу отримали 10 687 людей, а бустерну – 131 178. Вакцинальна кампанія стартувала 24 лютого 2021 року. Загалом Україна наразі отримала 43,6 мільйона вакцин.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу
Львівська область потрапила у помаранчеву зону карантину
Джерело: МОЗ
В Україні знову розширили кількість областей, які потрапили в помаранчеву зону. Кількість хворих на COVID-19 зростає. Загалом до помаранчевої зони карантину потрапили такі області з критичними показниками:
- Львівська – динаміка госпіталізацій;
- Івано-Франківська – нові випадки захворюваності, рівень і динаміка госпіталізацій;
- Рівненська – нові випадки;
- Сумська – нові випадки;
- Чернівецька – нові випадки.
Рівні епіднебезпеки в областях України / Скриншот зі звіту МОЗ
Україна отримала ще майже мільйон доз вакцини Pfizer від США
Джерело: фейсбук посольства США в Україні
Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19. Вакцини доправила організація ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX.
Актуально Які вакцини можна використовувати для бустерної вакцинації
Ляшко назвав області, де циркулює Омікрон
Джерело: "РБК-Україна"
В Україні циркулює штам коронавірусу Омікрон. Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що наявність штаму Омікрон підтвердили у 7 регіонах та у столиці. Мовиться про: місто Київ, а також Дніпропетровську, Житомирську, Київську, Одеську, Полтавську, Тернопільську та Львівську області.
Вимагала хабарі з лікарів і продавала COVID-сертифікати: у Києві затримали директорку медзакладу
Джерело: сайт Київської міської прокуратури
У Київському міському дитячому діагностичному центрі викрили масштабну корупційну схему. Її організувала очільниця медзакладу та троє спільників. Про це стало відомо 19 січня. З'ясувалося, що зловмисниця вимагала чималі хабарі з підлеглих лікарів за можливість працювати в закладі, а також займалася продажем підробних сертифікатів вакцинації.
Новини про коронавірус у світі 19 січня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 19 січня у світі виявили понад 334 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Індія та Іспанія.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу
Через загрозу інфікування штамом Дельта: У Гонконзі вб'ють 2000 хом'яків
Джерело: SCMP
У Гонконзі виявили докази ймовірної передачі штаму Дельта від хом'яків до людини. Через це 2000 тварин доведеться знищити.