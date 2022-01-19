Новини про коронавірус в Україні 19 січня

Майже 13 тисяч хворих, понад 2 тисячі госпіталізованих: в Україні погіршилась ситуація з COVID-19

Джерело: МОЗ

Вчора в Україні виявили 12,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби. Серед інфікованих 1 422 дітей та 464 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 401 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 163 людини. Натомість одужали – 5 413 пацієнтів.

Днем раніше 4 області країни стали "помаранчевими", точні симптоми Омікрону: новини про коронавірус 18 січня

Темпи тестувань

Українські лабораторії провели 97 644 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 50 298;

методом ІФА – 6 290;

досліджень експрес-тестами на антиген – 41 056.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1268;

Вінницька область – 767;

Волинська область – 157;

Дніпропетровська область – 414;

Донецька область – 483;

Житомирська область – 258;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 201;

Івано-Франківська область – 1575;

Київська область – 491;

Кіровоградська область – 86;

Луганська область – 215;

Львівська область – 956;

Миколаївська область – 222;

Одеська область – 534;

Полтавська область – 470;

Рівненська область – 568;

Сумська область – 860;

Тернопільська область – 528;

Харківська область – 666;

Херсонська область – 305;

Хмельницька область – 625;

Черкаська область – 300;

Чернівецька область – 513;

Чернігівська область – 61.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 780 903 випадки захворювання. Станом на 19 січня відомо про 3 567 336 випадки одужання. Втім, жертвами коронавірусу, на жаль стали 98 712 мешканці країни.

До слова, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах.

Увага! При появі будь-яких симптомів ГРВІ насамперед варто звернутись до свого сімейного лікаря. Він має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів не варто відвідувати місця загального скупчення людей натомість дотримуйтесь режиму самоізоляції.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Понад 85 тисяч українців вакциновані проти COVID-19: скільки захищені уже трьома дозами

Джерело: МОЗ

З початку пандемії в Україні зробили 29,5 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15 053 123 людини, а обидві – 14 343 487. Загалом в Україні отримали додаткову дозу отримали 10 687 людей, а бустерну – 131 178. Вакцинальна кампанія стартувала 24 лютого 2021 року. Загалом Україна наразі отримала 43,6 мільйона вакцин.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Львівська область потрапила у помаранчеву зону карантину

Джерело: МОЗ

В Україні знову розширили кількість областей, які потрапили в помаранчеву зону. Кількість хворих на COVID-19 зростає. Загалом до помаранчевої зони карантину потрапили такі області з критичними показниками:

Львівська – динаміка госпіталізацій;

Івано-Франківська – нові випадки захворюваності, рівень і динаміка госпіталізацій;

Рівненська – нові випадки;

Сумська – нові випадки;

Чернівецька – нові випадки.



Рівні епіднебезпеки в областях України / Скриншот зі звіту МОЗ

Україна отримала ще майже мільйон доз вакцини Pfizer від США

Джерело: фейсбук посольства США в Україні

Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцини Pfizer проти COVID-19. Вакцини доправила організація ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX.

Актуально Які вакцини можна використовувати для бустерної вакцинації

Ляшко назвав області, де циркулює Омікрон

Джерело: "РБК-Україна"

В Україні циркулює штам коронавірусу Омікрон. Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що наявність штаму Омікрон підтвердили у 7 регіонах та у столиці. Мовиться про: місто Київ, а також Дніпропетровську, Житомирську, Київську, Одеську, Полтавську, Тернопільську та Львівську області.

Вимагала хабарі з лікарів і продавала COVID-сертифікати: у Києві затримали директорку медзакладу

Джерело: сайт Київської міської прокуратури

У Київському міському дитячому діагностичному центрі викрили масштабну корупційну схему. Її організувала очільниця медзакладу та троє спільників. Про це стало відомо 19 січня. З'ясувалося, що зловмисниця вимагала чималі хабарі з підлеглих лікарів за можливість працювати в закладі, а також займалася продажем підробних сертифікатів вакцинації.

Новини про коронавірус у світі 19 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 19 січня у світі виявили понад 334 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Індія та Іспанія.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу

Через загрозу інфікування штамом Дельта: У Гонконзі вб'ють 2000 хом'яків

Джерело: SCMP

У Гонконзі виявили докази ймовірної передачі штаму Дельта від хом'яків до людини. Через це 2000 тварин доведеться знищити.