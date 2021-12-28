Шансы попасть в больницу с Омикроном, 2 красные области: новости о коронавирусе 28 декабря

Зараженные штаммом Омикрон гораздо реже нуждаются в медпомощи и госпитализации. В красной зоне карантина осталось две области. Всего в Украине ревакцинировали около тысячи человек. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 28 декабря

Статистика заболеваемости

Источник: Минздрав

За сутки 27 декабря в Украине подтвердили 2 248 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных 137 детей и 19 медработников. В больницы госпитализировали 944 пациента с выраженными симптомами коронавируса. К сожалению, от осложнений недуга умерли 134 больных. В то же время выздоровели 4 789 человек.

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Темпы тестирования в стране

Вчера в Украине сделали 30 286 тестов на коронавирус, в том числе:

методом ПЦР провели 12 853,

методом ИФА – 1836.

экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 – 15 697.

С начала пандемии в Украине было проведено 16 691 695 исследований методом ПЦР.

Прирост заболеваемости по стране:

Киев – 475 больных;

Винницкая область – 43 больных;

Волынская область – 84 больных;

Днепропетровская область – 102 больных;

Донецкая область – 149 больных;

Житомирская область – 66 больных;

Закарпатская область – 55 больных;

Запорожская область – 82 больных;

Ивано-Франковская область – 46 больных;

Киевская область – 126 больных;

Кировоградская область – 54 больных;

Луганская область – 23 больных;

Львовская область – 91 больной;

Николаевская область – 18 больных;

Одесская область – 189 больных;

Полтавская область – 74 больных;

Ровненская область – 30 больных;

Сумская область – 56 больных;

Тернопольская область – 43 больных;

Харьковская область – 180 больных;

Херсонская область – 16 больных;

Хмельницкая область – 17 больных;

Черкасская область – 153 больных;

Черновицкая область – 60 больных;

Черниговская область – 16 больных.

С начала пандемии в Украине подтвердили 3 649 236 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 28 декабря выздоровели – 3 437 528 человек. Жертвами коронавируса стали 95 105 человек.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

Статистика COVID-прививок в Украине

Источник: Минздрав

В Украине в течение суток вакцинировали против коронавируса более 46 тысяч человек. В общей сложности получили COVID-прививку уже более 14 миллионов украинцев. Среди 46 024 человек, получивших прививку, первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек. В Минздраве сообщили, что дополнительную ревакцинальную дозу получили 197 человек.

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Общие темпы вакцинальной кампании

С начала вакцинальной кампании привиты 14 605 035 человек:

из них получили первую дозу – 14 605 033 человека,

получили две дозы – 13 447 292 человека,

получили дополнительную дозу – 2 208 человек,

ревакцинальную дозу – 990 человек.

В общей сложности сделали 28 055 523 прививки.

Какими вакцинами делали прививки чаще всего

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 251 277,

Coronavac – 4 767 498;

AstraZeneca – 1 618 088;

Moderna – 1 460 305,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

! Ревакцинальная (бустерная) доза – прививка, проводимая с целью усиления иммунного ответа/эффективности вакцины, что угасает с течением времени.Дополнительная доза – прививка с целью достижения лучшей защиты у людей, которые по состоянию своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

В красной зоне карантина остались две области

невакцинированных в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Источник: Минздрав

В Украине на 28 декабря в красной зоне эпидемической опасности остаются две области – Волынская и Запорожская. Киев и остальные регионы находятся в желтом уровне эпидбезопасности. Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по состоянию на 28 декабря по стране составляет 207 на 100 тысяч населения.

Какие области остаются в красной зоне / Инфографика Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 28 декабря