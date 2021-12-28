Шансы попасть в больницу с Омикроном, 2 красные области: новости о коронавирусе 28 декабря

28 декабря 2021 , 14:43
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Источник:

24 канал

Зараженные штаммом Омикрон гораздо реже нуждаются в медпомощи и госпитализации. В красной зоне карантина осталось две области. Всего в Украине ревакцинировали около тысячи человек. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 28 декабря

Статистика заболеваемости

Источник: Минздрав

За сутки 27 декабря в Украине подтвердили 2 248 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных 137 детей и 19 медработников. В больницы госпитализировали 944 пациента с выраженными симптомами коронавируса. К сожалению, от осложнений недуга умерли 134 больных. В то же время выздоровели 4 789 человек.

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Темпы тестирования в стране

Вчера в Украине сделали 30 286 тестов на коронавирус, в том числе:

  • методом ПЦР провели 12 853,
  • методом ИФА – 1836.
  • экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 – 15 697.

С начала пандемии в Украине было проведено 16 691 695 исследований методом ПЦР.

Общая статистика! С начала пандемии в Украине подтвердили 3 649 236 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 28 декабря выздоровели –  3 437 528 человек. Жертвами коронавируса стали 95 105 человек.

Прирост заболеваемости по стране:

  • Киев – 475 больных;
  • Винницкая область – 43 больных;
  • Волынская область – 84 больных;
  • Днепропетровская область – 102 больных;
  • Донецкая область – 149 больных;
  • Житомирская область – 66 больных;
  • Закарпатская область – 55 больных;
  • Запорожская область – 82 больных;
  • Ивано-Франковская область – 46 больных;
  • Киевская область – 126 больных;
  • Кировоградская область – 54 больных;
  • Луганская область – 23 больных;
  • Львовская область – 91 больной;
  • Николаевская область – 18 больных;
  • Одесская область – 189 больных;
  • Полтавская область – 74 больных;
  • Ровненская область – 30 больных;
  • Сумская область – 56 больных;
  • Тернопольская область – 43 больных;
  • Харьковская область – 180 больных;
  • Херсонская область – 16 больных;
  • Хмельницкая область – 17 больных;
  • Черкасская область – 153 больных;
  • Черновицкая область – 60 больных;
  • Черниговская область – 16 больных.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

Статистика COVID-прививок в Украине

Источник: Минздрав

В Украине в течение суток вакцинировали против коронавируса более 46 тысяч человек. В общей сложности получили COVID-прививку уже более 14 миллионов украинцев. Среди 46 024 человек, получивших прививку, первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек. В Минздраве сообщили, что дополнительную ревакцинальную дозу получили 197 человек.

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Общие темпы вакцинальной кампании

С начала вакцинальной кампании привиты 14 605 035 человек:

  • из них получили первую дозу – 14 605 033 человека,
  • получили две дозы – 13 447 292 человека,
  • получили дополнительную дозу – 2 208 человек,
  • ревакцинальную дозу – 990 человек.

В общей сложности сделали 28 055 523 прививки.

Справка! Ревакцинальная (бустерная) доза – прививка, проводимая с целью усиления иммунного ответа/эффективности вакцины, что угасает с течением времени.

Дополнительная доза – прививка с целью достижения лучшей защиты у людей, которые по состоянию своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин.

Какими вакцинами делали прививки чаще всего

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 251 277,
  • Coronavac – 4 767 498;
  • AstraZeneca – 1 618 088;
  • Moderna – 1 460 305,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Обратите внимание!  У  невакцинированных в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

В красной зоне карантина остались две области

Источник: Минздрав

В Украине на 28 декабря в красной зоне эпидемической опасности остаются две области – Волынская и Запорожская. Киев и остальные регионы находятся в желтом уровне эпидбезопасности. Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по состоянию на 28 декабря по стране составляет 207 на 100 тысяч населения.

Какие области остаются в красной зоне / Инфографика Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 28 декабря

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 28 декабря в мире выявили более 281 миллион больных коронавирусом и более 5,4 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 52 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Германия, Россия и Испания.

Пятая волна COVID-19 в Польше

Источник: PAP

Польша почти преодолела четвертую волну COVID-19. Министр здравоохранения Адам Недзельский отметил, что ситуация все еще остается серьезной. В случае предыдущих штаммов коронавируса период от начала до пика следующей волны занимал от 2 до 4 месяцев. Однако в случае штамма Омикрон предполагается, что пик следующей волны может быть во второй половине января.

Темпы вакцинации против коронавируса в Европе

Источник: Ursula von der Leyen

Европейские страны за год вакцинировали против коронавируса более 78% взрослого населения. Сейчас в странах ЕС активно идет ревакцинация населения, чтобы как можно больше людей получили три прививки против COVID-19 и были защищены против штамма Омикрон.

Франция усиливает карантин

Источник: BFM TV

Франция усиливает карантин на новогодние праздники. Правительство вводит новые ограничения для борьбы с эпидемией и штаммами коронавируса Дельта и Омикрон. В новогоднюю ночь французам разрешили свободно передвигаться по городам. При этом ночные клубы для людей будут закрыты. Также на период праздников запретили есть в общественном транспорте, включая и междугородний. Нельзя употреблять пищу в кинотеатрах, театрах и спортивных залах.

Исследование коронавируса

Как коронавирус проникает в организм

Источник: Ohio State News

Ученые из Университета штата Огайо нашли, как передается SARS-CoV-2 в организме и обходит защиту иммунитета. Эксперименты показали, что SARS-CoV-2 ограничивает высвобождение вирусных частиц, которые могут быть инактивированы антителами, и остается внутри клеточных стенок, распространяясь между клетками. Это некая подпольная форма передачи.

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Как часто больные Омикроном нуждаются в госпитализации

Источник: MedicalXpress

Сразу 2 новых исследования показали, что больные с Омикроном на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные штаммом Дельта.

Новое осложнение коронавируса

Источник: MedicalxPress

Коронавирус поражает почки – таковой вывод сделала группа интернациональных ученых. Инфекция также может нанести долговременный вред почкам и вызвать фиброз.

Автор: Аліна Оліховська