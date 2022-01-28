Будет ли локдаун, факторы постковидного синдрома: новости о коронавирусе 28 января

В Минздраве рассказали, ждать ли украинцам общенациональный локдаун. Ученые обнаружили 4 фактора, которые встречаются во время постковидного синдрома. Вскоре в Украине пройдет новый пик пандемии. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 28 января.

Новости о коронавирусе в Украине 28 января

Новый рекорд больных COVID-19

Источник: Минздрав

В четверг в Украине обнаружили 34 408 новых больных коронавирусом. Это самый высокий показатель в стране с начала пандемии.

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Известно, что среди новых пациентов 5 341 ребенок и 808 медработников. Между тем в больницы госпитализировали 3 342 человек со средним или тяжелым течением болезни. К сожалению, вчера из жизни ушли еще 144 больных. А вот выздоровели 6 142 человека.

Ситуация в областях

В течение четверга больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Киеве, а также в Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 2384;

Винницкая область – 1505;

Волынская область – 682;

Днепропетровская область – 1523;

Донецкая область – 1383;

Житомирская область – 1988;

Закарпатская область – 889;

Запорожская область – 644;

Ивано-Франковская область – 2807;

Киевская область – 1188;

Кировоградская область – 181;

Луганская область – 557;

Львовская область – 2793;

Николаевская область – 598;

Одесская область – 2406;

Полтавская область – 1044;

Ровненская область – 1732;

Сумская область – 1689;

Тернопольская область – 1622;

Харьковская область – 1317;

Херсонская область – 784;

Хмельницкая область – 1865;

Черкасская область – 841;

Черновицкая область – 1088;

Черниговская область – 898.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Тестирование населения на коронавирус

Вчера в Украине провели 168 073 теста для обнаружения COVID-19. В частности, провели 91 934 исследования методом ПЦР, 6 589 исследований методом ИФА и 69 550 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

С начала пандемии в Украине осуществили 17 848 132 ПЦР-тестирования для диагностики COVID-19.

на утро 28 января в Украине зафиксировано 3 980 610 больных COVID-19. 3 608 094 из них уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 99 882 украинцев.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации

Источник: Минздрав

Кампания вакцинации против коронавируса началась в Украине 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране провели 30 166 832 прививки.

Актуально Новый рекорд: за сутки в Украине обнаружили более 34 тысяч больных COVID-19

В целом по состоянию на утро 28 января в стране привито 15 278 387 человек. 15 278 385 из них получили по меньшей мере одну дозу, а вот полный курс вакцинации двумя дозами прошли 14 576 722 человека.

Между тем, дополнительную дозу сделали 15 626 украинцев, а бустерную – 296 099 человек.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 712 092,

Coronavac – 4 908 553,

AstraZeneca – 1 634 245,

Moderna – 1 515 630,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Статистика вакцинации за последние сутки

Вчера, 27 января, против коронавируса вакцинировали 81 098 человек. 28 185 из них сделали первую дозу, 27 228 – вторую, 705 – дополнительную, а еще 24 980 – бустерную.

Вакцинация проводилась 971 мобильной бригадой по иммунизации, в 3 330 пунктах прививки и в 436 центрах вакцинации.

Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

Будет ли общенациональный локдаун

Источник: 24 канал

Виктор Ляшко заявил, что общенационального локдауна в Украине не будет, даже если 15 областей будут красными. В частности, из-за неоднородной эпидситуации в разных регионах.

Прогноз коронавируса в Украине от НАН

Источник: НАН

Учитывая опыт других стран, пиковый уровень заболеваемости следует ожидать через 1 – 3 недели. Самую высокую заболеваемость прогнозируют на первую неделю февраля. Так, согласно прогнозным вычислениям компартментной модели, среднее количество новых случаев в течение недели 26 января – 1 февраля в среднем составит 29 878 (25 012 – 34 266), а со 2 по 8 февраля – 39 241 (20 596 – 52 651).

Кого чаще госпитализируют в Украине

Источник: НАН

Доля детей среди больных и случаев госпитализации достигла самых высоких значений за все время пандемии. Более того, теперь учеников начальных классов госпитализируют чаще, чем пенсионеров.

Условия отмены в Украине карантина

Источник: 24 канал

В Минздраве предполагается отмена карантина в Украине. Для этого необходимо добиться высокого уровня вакцинации населения.

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Пик коронавируса

Источник: 24 канал

Несмотря на то, что в Украине уже регистрируют рекордное количество новых больных COVID-19, в ближайшие недели заболеваемость будет только расти. Такой прогноз озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения заболеваемости COVID-19. Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40 – 60 тысяч человек в сутки,

– заявил министр.

Когда можно сделать бустерную дозу

Источник: Правительственный портал

Кабинет Министров Украины вдвое сократил минимальный срок получения бустерной дозы вакцины против коронавируса. Теперь всем желающим ее можно сделать уже через 3 месяца после второй прививки.

Какие области могут попасть в красную зону

Источник: 24 канал

По словам Ляшко, новая волна коронавируса пришла в Украину две недели назад. Министр отметил, что адаптивный карантин эффективно действует. Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области могут стать "красными".

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Новости о коронавирусе в мире 28 января

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 28 января в мире обнаружили более 366 миллионов больных коронавирусом и более 5,6 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней составляют: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.

COVID-19 добрался до одной из самых отдаленных стран на планете

Источник: Associated Press

В мире осталось мало мест, где еще не распространился коронавирус. Теперь он добрался и до одной из самых отдаленных стран на планете. Речь идет об отдаленном тихоокеанском архипелаге Кирибати.

Исследования коронавируса

Сколько времени можно носить респиратор

Архипелаг известен тем, что они первые в мире отмечают Новый год.

Источник: MedicalXpress

Эксперты со всего мира сообщают, что от штамма Омикрон не эффективны обычные маски, нужно носить респираторы класса N95. Центры контроля и профилактики заболеваний США утверждают, что медицинские работники могут надевать маску N95 до пяти раз. Но эксперты говорят, что обычный человек может безопасно носить респиратор дольше, все зависит от того, как он используется.

Факторы, влияющие на постковидный синдром

Источник: The New York Times

Практически всех пациентов, которые страдают длительными последствиями коронавируса, связывает минимум один из четырех биологических факторов: