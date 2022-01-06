Бустерная вакцинация в Украине, Омикрон пошел от мышей: новости о коронавирусе 6 января

В Украине растет заболеваемость COVID-19: за сутки более 6,6 тысячи больных. В Украине разрешили бустерную дозу COVID-вакцины для всех людей от 18 лет. Нашли новые детали происхождения штамма Омикрон: во всем виноваты мыши. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 января.

Новости о коронавирусе в Украине 6 января

В Украине растет заболеваемость COVID-19: за сутки более 6,6 тысячи больных

За минувшие сутки в Украине выявили 6 632 больных коронавирусом, среди них 240 детей и 182 медработника. В больницы госпитализировали 2 028 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли 187 украинцев. При этом выздоровели – 9 121 человек.

Внимание Микс COVID-19 и гриппа: что такое флурона и как распознать заболевание

Ситуация с тестированием в стране

За прошедшие сутки в стране провели 70 059 тестов на коронавирус различными методами, в частности:

методом ПЦР – 32 812,

методом ИФА – 4 943,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 304.

Статистика коронавируса в регионах: суточный показатель

Киев – 1 173;

Винницкая область – 255;

Волынская область – 73;

Днепропетровская область – 216;

Донецкая область – 298;

Житомирская область – 201;

Закарпатская область – 281;

Запорожская область – 172;

Ивано-Франковская область – 290;

Киевская область – 250;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 100;

Львовская область – 400;

Николаевская область – 122;

Одесская область – 379;

Полтавская область – 305;

Ровенская область – 235;

Сумская область – 227;

Тернопольская область – 173;

Харьковская область – 397;

Херсонская область – 127;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 252;

Черновицкая область – 162;

Черниговская область – 102.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 689 291 случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 6 января 2022 года выздоровели 3 500 914 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.К сожалению, жертвами коронавируса стали 96 896 жителей страны.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки бустер получили 4 тысячи человек: подробно о вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине вакцинировали против коронавируса почти 105 тысяч человек. В частности, более 4 тысяч украинцев получили бустерную прививку. С начала вакцинальной кампании прививали 14 778 321 человека, из них получили первую дозу 14 778 319 человек, полностью иммунизированы 13 905 862 человека. Дополнительной дозой прививались 5 399 человек, а ревакцинировались – 11 596.

В Украине разрешили бустерную дозу COVID-вакцины для всех людей от 18 лет

Источник: фейсбук Виктора Ляшко

Отныне все привитые против COVID-19 граждане в возрасте от 18 лет могут сделать бустерную дозу вакцины. Независимо от того, какой вакциной был привит человек, преимущество будут оказывать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer – BioNTech. После введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты введения бустера. Сгенерировать новый документ можно будет в приложении "Дия" ориентировочно в конце января 2022 года.

Новости о коронавирусе в мире 6 января

Распространение COVID – 19 в мире

Источник: Университет Гопкинса

По состоянию на утро 6 января в мире обнаружили более 297 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,46 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия.

Исследование коронавируса

Нашли новые детали происхождения штамма Омикрон: во всем виноваты мыши

Источник: MedicalXpress

Исследователи сообщили о новых интригующих доказательствах возможного происхождения штамма Омикрон от мышей. Их статья противоречит распространенной теории, которая утверждает, что он развился во время длительной инфекции у пациента со слабым иммунитетом. Их главная идея заключается в том, что мышь могла каким-то образом заразиться вирусом человека, после чего вирус развился во всех или многих из своих 45 новых мутаций, а затем снова передался людям.

Вакцина нового поколения: как работает прививка пластырем с микроиглами

Источник: НВ

В Швейцарии и Великобритании стартуют испытания вакцины против COVID-19 второго поколения, которая формирует так называемый Т-клеточный иммунитет. Это вакцина – пластырь с микроиглами, который легко приклеивается к коже. Вакцина действует, используя Т-клетки иммунной системы, которые способны узнавать и уничтожать пораженные вирусом клетки организма.

У детей, родившихся во время пандемии COVID-19, обнаружили задержку в развитии

Источник: JAMA Pediatrics

Исследователи из США провели эксперимент и обнаружили, что шестимесячные младенцы, рожденные в первый год пандемии, набирают низкие оценки по когнитивным и двигательным навыкам.

Актуально Англия упрощает условия въезда для вакцинированных туристов: что изменится

Чем отличаются симптомы Омикрона у невакцинированных и вакцинированных людей

Источник: MedicalXpress

Штамм Омикрон теперь составляет большинство новых случаев в Соединенных Штатах. В научной литературе есть сообщения о том, что когда вакцинируются пациенты, симптомы в целом намного слабее. Они больше соответствуют типичной простуде. В средствах массовой информации много говорят о том, что насморк или заложенность намного случается чаще при Омикроне. При этом у невакцинированных людей Омикрон имеет схожий ход с Дельтой и всеми предыдущими вариантами. Он часто приводит к госпитализации людей без прививки и даже смерти. Поэтому не стоит его воспринимать как обычную простуду.