Новости о коронавирусе в Украине 8 января

Источник: Минздрав

Резкий спад: за сутки в Украине обнаружили всего около 3 тысяч COVID-больных

Вчера, 7 января, коронавирус диагностировали у 3 195 жителей Украины. В больницы госпитализировали 1 752 инфицированных, еще 76 пациентов, к сожалению, умерли. Выздоровели 1 942 человека.

Днем ранее Рекорд случаев в мире, рост заболеваемости в Украине: новости о коронавирусе 7 января

Охват тестирования населения

Вероятно, спад суточной заболеваемости в стране можно объяснить резким снижением темпов тестирования коронавирусом. Если позавчера в Украине провели 75 596 таких тестов, то вчера – 29 287. В частности:

методом ПЦР – 10 876,

методом ИФА – 1 834,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 577.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в регионах:

Киев – 291;

Винницкая область – 164;

Волынская область – 47;

Днепропетровская область – 112;

Донецкая область – 36;

Житомирская область – 217;

Закарпатская область – 108;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 243;

Киевская область – 143;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 9;

Львовская область – 296;

Николаевская область – 84;

Одесская область – 197;

Полтавская область – 97;

Ровненская область – 98;

Сумская область – 185;

Тернопольская область – 141;

Харьковская область – 241;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 173;

Черкасская область – 54;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 102.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют

Общая картина заболеваемости: за все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 699 663 больных коронавирусом, 3 508 451 из которых уже выздоровели. К сожалению, болезнь унесла жизни 97 164 жителей страны.

Вчера в Украине не провели ни одной прививки против COVID-19

Источник: Минздрав

В пятницу, 7 января, в Украине не сделали ни одной прививки против коронавируса. Все из-за того, что центры и пункты вакцинации против COVID-19 были закрыты. Уже с 8 января пункты и центры вакцинации возобновили работу по обычному графику. Контакты и расписание можно посмотреть на официальном информативном сайте о вакцинации или по телефону 0 800 60 20 19.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Стоит знать Почему Омикрон так быстро распространяется: ВОЗ назвала несколько факторов

Новости о коронавирусе в мире 8 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 8 января в мире выявили более 303 миллионов больных коронавирусом и более 5,4 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия.

В Италии ввели большие штрафы для невакцинированных пожилых людей

Источник: L'Unione Sarda

Одноразовый штраф в размере 100 евро будет применяться для людей в возрасте от 50 лет, не начавших или не завершивших цикл первичной вакцинации. Такое же решение касается людей, не сделавших бустерную дозу в течение 6 месяцев после основного цикла вакцинации.

Тем временем в Румынии будут штрафовать за ношение тканевых масок

С сегодняшнего дня, 8 января, Румыния начнет штрафовать за ношение тканевых масок. За ношение такой маски гражданам грозит штраф в размере 2 500 леев (около 570 долларов).

Исследование коронавируса

Как повысить защиту против штамма Омикрон

Источник: Nature

Эпидемиологические исследования показывают, что вариант Омикрон более заразен, чем Дельта. Им значительно чаще болеют люди, перенесшие болезнь или получившие две дозы вакцины. Но ученые доказали, что бустерная доза вакцины Pfizer защищает от нового варианта.