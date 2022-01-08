Новини про коронавірус в Україні 8 січня

Джерело: МОЗ

Різкий спад: за добу в Україні виявили всього близько 3 тисяч COVID-хворих

Вчора, 7 січня, коронавірус діагностували у 3 195 мешканців України. До лікарень госпіталізували 1 752 інфікованих, ще 76 пацієнтів, на жаль, померли. Натомість одужали 1 942 людини.

Днем раніше Рекорд випадків у світі, зростання захворюваності в Україні: новини про коронавірус 7 січня

Охоплення тестування населення

Ймовірно, спад добової захворюваності в країні можна пояснити різким зниженням темпів тестування на коронавірус. Так, якщо позавчора в Україні провели 75 596 таких тестів, то вчора – 29 287. Зокрема:

методом ПЛР — 10 876,

методом ІФА — 1 834,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 577.

Добовий приріст нових випадків COVID-19 в регіонах:

Київ – 291;

Вінницька область – 164;

Волинська область – 47;

Дніпропетровська область – 112;

Донецька область – 36;

Житомирська область – 217;

Закарпатська область – 108;

Запорізька область – 18;

Івано-Франківська область – 243;

Київська область – 143;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 9;

Львівська область – 296;

Миколаївська область – 84;

Одеська область – 197;

Полтавська область – 97;

Рівненська область – 98;

Сумська область – 185;

Тернопільська область – 141;

Харківська область – 241;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 173;

Черкаська область – 54;

Чернівецька область – 91;

Чернігівська область – 102.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні

Загальна картина захворюваності: за весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 699 663 хворих на коронавірус, 3 508 451 з яких вже одужали. На жаль, хвороба забрала життя 97 164 мешканців країни.

Вчора в Україні не провели жодного щеплення проти COVID-19

Джерело: МОЗ

У п'ятницю, 7 січня, в Україні не зробили жодного щеплення проти коронавірусу. Все через те що центри та пункти вакцинації проти COVID-19 були закриті. Вже з 8 січня пункти та центри вакцинації відновили роботу за звичайним графіком. Контакти та розклад можна переглянути на офіційному інформативному сайті про вакцинацію або за телефоном 0 800 60 20 19.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Варто знати Чому Омікрон так швидко поширюється: ВООЗ назвала декілька факторів

Новини про коронавірус у світі 8 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 8 січня у світі виявили понад 303 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина.

В Італії ввели великі штрафи для невакцинованих літніх людей

Джерело: L'Unione Sarda

Одноразовий штраф у розмірі 100 євро застосовуватиметься для людей у віці від 50 років, які не розпочали або не завершили цикл первинної вакцинації, Таке ж рішення стосується людей, які не зробили бустерну дозу впродовж 6 місяців після основного циклу вакцинації.

Тим часом у Румунії штрафуватимуть за носіння тканинних масок

Від сьогодні, 8 січня, Румунія почне штрафувати за носіння тканинних масок. За носіння такої маски громадянам загрожує штраф у розмірі 2 500 леїв (близько 570 доларів).

Дослідження коронавірусу

Як підвищити захист проти штаму Омікрон

Джерело: Nature

Епідеміологічні дослідження показують, що варіант Омікрон більш заразний, ніж Дельта. На нього значно частіше хворіють люди, які перенесли хворобу або отримали дві дози вакцини. Але науковці довели, що бустерна доза вакцини Pfizer захищає від нового варіанту.