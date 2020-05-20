Новости коронавируса 20 мая: продление карантина до 22 июня, вспышка COVID-19 в Раде

Правительство продлило действие карантина до 22 июня. В Украине с 22 мая запускают общественный транспорт, а с 25-го – открывают метро и детсады. Заседание Рады перенесли из-за вспышки коронавируса. Ученые заявили, что COVID-19 влияет на мозг. Заражение от животных: в Нидерландах фермер инфицировался коронавирусом от норки. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире-20 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 20 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 20 мая в Украине зафиксированы 19 230 случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки – 354 новых инфицированных.

С начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 5 955 пациентов. Смертельных случаев, к сожалению, 564, из них – 16 новых за минувшие сутки.

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Главное о распространении коронавируса

За сутки б ольше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве (+51), Львовской области (+38), Черновицкой области (+54) и Волынской области (+41).

COVID-19 зафиксировали в Киеве (+51), Львовской области (+38), Черновицкой области (+54) и Волынской области (+41). Несмотря на это, Черновицкая область , откуда в Украине началась вспышка заболевания, продолжает лидировать по количеству инфицированных COVID-19 (2 796 больных), на второй позиции держится и столица – в Киеве 2 410 пациентов с коронавирусом. В тройке лидеров также Киевская область, где обнаружили 1 261 больного. Много инфицированных также Ивано-Франковской (1 246) и Ровенской (1 217) областях.

, откуда в Украине началась вспышка заболевания, по количеству инфицированных COVID-19 (2 796 больных), на второй позиции держится и столица – в Киеве 2 410 пациентов с коронавирусом. В тройке лидеров также Киевская область, где обнаружили 1 261 больного. Много инфицированных также Ивано-Франковской (1 246) и Ровенской (1 217) областях. С начала эпидемии коронавирус на территории Украины COVID-19 обнаружили у 3 757 медицинских работников , из них были госпитализированы 688, а к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 21 медик. От осложнений, вызванных инфекцией, к сожалению, умерли 27 медицинских работников. Уже выздоровели от COVID-19 1 544 медицинские работников.

, из них были госпитализированы 688, а к аппарату искусственной вентиляции легких подключен 21 медик. От осложнений, вызванных инфекцией, к сожалению, умерли 27 медицинских работников. Уже выздоровели от COVID-19 1 544 медицинские работников. В Вооруженных силах Украины коронавирусом сейчас болеют 45 человек. Двое пациентов в результате болезни умерли, но 82 военным удалось выздороветь.

коронавирусом сейчас болеют 45 человек. Двое пациентов в результате болезни умерли, но 82 военным удалось выздороветь. По состоянию на 20 мая в мире лечатся от коронавируса 146 украинцев в 11 странах. Количество тех, кто выздоровел, медленно, но увеличивается. Следовательно, граждан, которые выздоровели от коронавируса, сейчас 73. Умерли, к сожалению, 9 граждан минимум в 4 странах мира.

Распространения коронавируса в Украине по областям:

Винницкая область – 766 (425 выздоровели);

Волынская область – 676 (168 выздоровели);

Днепропетровская область – 849 (116 выздоровели);

Донецкая область – 133 (48 выздоровели);

Житомирская область – 583 (230 выздоровели);

Закарпатская область – 922 (216 выздоровели);

Запорожская область – 385 (196 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 1246 (539 выздоровели);

г. Киев – 2410 (306 выздоровели);

Киевская область – 1261 (218 выздоровели);

Кировоградская область – 450 (332 выздоровели);

Луганская область – 42 (23 выздоровели);

Львовская область – 1136 (225 выздоровели);

Николаевская область – 264 (98 выздоровели);

Одесская область – 792 (86 выздоровели);

Полтавская область – 265 (213 выздоровели);

Ровенская область – 1217 (412 выздоровели);

Сумская область – 164 (100 выздоровели);

Тернопольская область – 1089 (647 выздоровели);

Харьковская область – 836 (176 выздоровели);

Херсонская область – 172 (132 выздоровели);

Хмельницкая область – 280 (73 выздоровели);

Черкасская область – 381 (225 выздоровели);

Черновицкая область – 2796 (710 выздоровели);

Черниговская область – 115 (41 выздоровел).

Главные новости о коронавирусе в Украине

Карантин до 22 июня

Карантин в Украине продлится еще минимум до 22 июня, правда, он будет носить, скорее, адаптивный характер. Соответствующее решение принял во время своего заседания 20 мая Кабинет Министров Украины.

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Таким образом, еще больше месяца продлятся ограничения, которые ввели для борьбы с коронавирусом.

Адаптивный карантин, по мнению чиновников, позволит полностью контролировать коронавирусную ситуацию на территории Украины. В частности, из-за того, что регионы на местах смогут водить более строгие ограничения или ослаблять их (в зависимости от эпидемиологической ситуации).

Новые послабления карантина

Также правительство во время своего заседания приняло решение о еще большем ослаблении карантина с 22 мая. Так, именно в этот день в Украине снова возобновит свою работу городской наземный транспорт. А с 25 мая в Днепре, Харькове и Киеве заработает метро.

С 22 мая возобновят работу:

Городской и внутриобластной транспорт.

Отели (кроме хостелов). В то же время, там не позволяют открывать рестораны и бассейны, если заведения предоставляют такие-то услуги.

Снова можно будет проводить спортивные соревнования (с ограничением до 100 человек и без зрителей),

Разрешили проводить церковные службы с участием прихожан (не более чем 1 человек на 10 квадратных метров).



Рекомендации для работы гостиниц / Инфографика 24 канала

С 25 мая снова заработают:

детские сады (однако детсады и школы в Киеве откроются для посещения не ранее, чем через 10 – 14 дней после решения правительства) ;

метрополитен.

Обратите внимание! Кабинет Министров разрешил возобновить работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой. Правда, когда они заработают, пока точно неизвестно. Что же касается пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью, то из-за сложной ситуации с коронавирусом в этих странах, их пока не открывают.



Осуществление международных автобусных и железнодорожных перевозок будет происходить через открытые пункты пропуска.

О перелетах чиновники тоже вспоминали. Премьер-министр Шмыгаль уточнил, что, скорее всего, о запуске авиасообщения можно будет говорить уже после 15 июня. Пока что у Кабмина есть общая с авиаперевозчиками позиция: нет смысла открывать работу аэропортов и запускать авиарейсы раньше 15 июня.

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Коронавирус в Раде

В парламенте снова зафиксировали коронавирус. На этот раз инфекция поразила нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича. О его диагнозе стало известно накануне.

Следовательно, из-за этого на пленарное заседание Рады 20 мая не пришла вся фракция "Батькивщины". Она в полном составе самоизолировалась. Парламентариям проводят тестирование на COVID-19.

Тестировать также будут нардепов от "Голоса". А вообще, чтобы исключить распространение инфекции в парламенте, Рада решила отменить пленарные заседания, которые должны были состояться 21 и 22 мая.

Вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате в Мукачево

В Мукачево за предыдущие сутки зафиксировали 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все они связаны с одним учреждением, в котором были отобраны 180 образцов для проведения ПЦР-тестирования. Говорится о областном психоневрологическом интернатном учреждении.

Инфекцию туда занес один из сотрудников.

Украина преодолела первую волну коронавируса

Такое оптимистичное заявление сделал президент Владимир Зеленский. Лидер государства также выразил надежду, что второй волны заболевания государству удастся избежать.

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Новости о коронавирусе в мире за 20 мая

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Главное о коронавирусе в мире

По состоянию на 20 мая в мире уже 5 016 859 людей заболели на коронавирусом. Умерли, к сожалению, 325 563 пациента с таким диагнозом. Выздороветь удалось 1 979 673 лицам.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 1 572 231

Россия – 308 705

Испания -278 803

Бразилия – 271 885

Великобритания – 248 818

В Беларуси по состоянию на 20 мая официально подтвердили более 32 тысяч случаев заражения COVID-19. В стране фиксируют резкую вспышку заболевания, поскольку только за прошедшие сутки количество больных там увеличилось на 918 человек.



За последнее время количество больных в Беларуси значительно возросло. В то же время жесткого карантина в стране нет, а все люди живут обычной жизнью.



по состоянию на 20 мая официально подтвердили более 32 тысяч случаев заражения COVID-19. В стране фиксируют резкую вспышку заболевания, поскольку только за прошедшие сутки количество больных там увеличилось на 918 человек. За последнее время количество больных в Беларуси значительно возросло. В то же время жесткого карантина в стране нет, а все люди живут обычной жизнью. Между тем в России зафиксировали вспышку заболевания в одной из парикмахерских в Белгородской области. Там парикмахер заразил коронавирусной инфекцией более 20 человек. При этом практически у всех клиентов течение болезни бессимптомно.



зафиксировали вспышку заболевания в одной из парикмахерских в Белгородской области. Там парикмахер заразил коронавирусной инфекцией более 20 человек. При этом практически у всех клиентов течение болезни бессимптомно. Первое заражение от животного: рабочий нидерландской фермы подхватил коронавирус от норки. Детали о состоянии здоровья инфицированного мужчины пока неизвестны. Министр сельского хозяйства страны Карорла Схаутен уточнила, что предварительная информация, согласно которой передача вируса от животных к человеку невозможна, является ошибочной.





Новые случаи коронавируса в Китае: из Китая снова поступают неутешительные новости. Там коронавирус фиксируют в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян. Течение заболевания там отличается от того, которое фиксировали в Ухане. Теперь инкубационный период вируса длится дольше, у многих людей нет симптомов. Кроме инкубационного периода отличается и продолжительность болезни: пациенты теперь болеют дольше. В то же время у пациентов редко наблюдается жар и у них чаще поражены легкие, а не другие внутренние органы. Эти наблюдения указывают на то, что вирус мутирует. В Южной Кореи возобновляют учебу после карантина, но пока – только в старших классах и университетах. Накануне в школах провели дезинфекцию и расставили парты на безопасное расстояние. В то же время, Кембриджский университет первым в Великобритании отменил все лекции в обычном формате на весь следующий учебный год. Из-за эпидемии коронавируса студенты будут учиться в онлайн-режиме.

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Исследования коронавируса

Ученые продолжают изучать природу нового коронавируса, теперь специалисты обнаружили еще одно влияние инфекции на человеческий организм. Коронавирусная болезнь имеет влияние на мозг. Врачи уже заметили, что у старших пациентов часто появлялся делирий. Но и у некоторых младших людей наблюдались признаки измененного психологического состояния. Также у некоторых пациентов развивался делирий впоследствии, после обнаружения коронавируса. Такие нарушения были тяжелее и длились дольше.

Заметим, что делирий – это патологическое состояние сознания человека, которому характерно снижением способности концентрации внимания и мышления. Это синдром, который вызывают некоторые химические вещества или влияние заболеваний, которые разрушают нейроны коры головного мозга.

Делирий от COVID-19 может быть результатом либо прямого действия вируса на ткани мозга, либо на кровяные сосуды в нем.

Такие симптомы могут быть связаны с тяжелым респираторным дистресс-синдромом, который приводит к падению уровня кислорода в крови.