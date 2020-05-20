Новини про коронавірус 20 травня: продовження карантину до 22 червня, спалах COVID-19 у Раді

Уряд продовжив дію карантину до 22 червня. В Україні з 22 травня запускають громадський транспорт, а з 25-го – відкривають метро та дитсадки. Засідання Ради перенесли через спалах коронавірусу. Вчені заявили, що COVID-19 впливає на мозок. Зараження від тварин: у Нідерландах фермер інфікувався коронавірусом від норки. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 травня.

Новини про коронавірус в Україні 20 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 20 травня в Україні зафіксовані 19 230 випадків зараження коронавірусом. За попередню добу – 354 нових інфікованих.

Від початку епідемії від COVID-19 одужали 5 955 пацієнтів. Смертельних випадків, на жаль, є 564, з них – 16 нових за минулу добу.

Актуально Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня

Головне про поширення коронавірусу

За добу найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували у Києві (+51), Львівській області (+38), Чернівецькій області (+54) та Волинській області (+41).

COVID-19 зафіксували у Києві (+51), Львівській області (+38), Чернівецькій області (+54) та Волинській області (+41). Попри це Чернівецька область , звідки в Україні розпочався спалах захворювання, продовжує лідирувати за кількістю інфікованих COVID-19 (2 796 хворих), на другій позиції тримається і столиця – у Києві 2 410 пацієнтів з коронавірусом. У трійці лідерів також Київська область, де виявили 1 261 хворого. Багато інфікованих також в Івано-Франківській (1 246) та Рівненській (1 217) областях.

, звідки в Україні розпочався спалах захворювання, за кількістю інфікованих COVID-19 (2 796 хворих), на другій позиції тримається і столиця – у Києві 2 410 пацієнтів з коронавірусом. У трійці лідерів також Київська область, де виявили 1 261 хворого. Багато інфікованих також в Івано-Франківській (1 246) та Рівненській (1 217) областях. Від початку епідемії коронавірусу на території України COVID-19 виявили у 3 757 медичних працівників , з них були госпіталізовані 688, а до апарату штучної вентиляції легенів підключений 21 медик.Від ускладнень, спричинених інфекцією, на жаль, померли 27 медичних працівників. Вже одужали від COVID-19 1 544 медичних працівники.

, з них були госпіталізовані 688, а до апарату штучної вентиляції легенів підключений 21 медик.Від ускладнень, спричинених інфекцією, на жаль, померли 27 медичних працівників. Вже одужали від COVID-19 1 544 медичних працівники. У Збройних силах України на коронавірус наразі хворіють 45 людей. Двоє пацієнтів внаслідок хвороби померли, але 82 військовим вдалося одужати.

на коронавірус наразі хворіють 45 людей. Двоє пацієнтів внаслідок хвороби померли, але 82 військовим вдалося одужати. Станом на 20 травня у світі лікується від коронавірусу 146 українців в 11 країнах. Кількість тих, хто одужав, повільно, але збільшується. Відтак, громадян, які одужали від коронавірусу наразі 73. Померли, на жаль, 9 громадян у щонайменше 4 країнах світу.

Поширення коронавірусу в Україні за областями:

Вінницька область – 766 (425 одужали);

Волинська область – 676 (168 одужали);

Дніпропетровська область – 849 (116 одужали);

Донецька область – 133 (48 одужали);

Житомирська область – 583 (230 одужали);

Закарпатська область – 922 (216 одужали);

Запорізька область – 385 (196 одужали);

Івано-Франківська область – 1246 (539 одужали);

м. Київ – 2410 (306 одужали);

Київська область – 1261 (218 одужали);

Кіровоградська область – 450 (332 одужали);

Луганська область – 42 (23 одужали);

Львівська область – 1136 (225 одужали);

Миколаївська область – 264 (98 одужали);

Одеська область – 792 (86 одужали);

Полтавська область – 265 (213 одужали);

Рівненська область – 1217 (412 одужали);

Сумська область – 164 (100 одужали);

Тернопільська область – 1089 (647 одужали);

Харківська область – 836 (176 одужали);

Херсонська область – 172 (132 одужали);

Хмельницька область – 280 (73 одужали);

Черкаська область – 381 (225 одужали);

Чернівецька область – 2796 (710 одужали);

Чернігівська область – 115 (41 одужав).

Головні новини про коронавірус в Україні

Карантин до 22 червня

Карантин в Україні триватиме ще щонайменше до 22 червня, щоправда, він носитиме, швидше, адаптивний характер. Відповідне рішення прийняв під час свого засідання 20 травня Кабінет Міністрів України.

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Таким чином, ще понад місяць триватимуть обмеження, які запровадили для боротьби з коронавірусом.

Адаптивний карантин, на думку урядовців, дасть змогу повністю контролювати коронавірусну ситуацію на території України. Зокрема, через те, що регіони на місцях зможуть водити суворіші обмеження або послаблювати їх (залежно від епідеміологічної ситуації).

Нові послаблення карантину

Також уряд під час свого засідання прийняв рішення про ще більше послаблення карантину з 22 травня. Так, саме у цей день в Україні знову відновить свою роботу міський наземний транспорт. А з 25 травня у Дніпрі, Харкові та Києві запрацює метро.

З 22 травня відновлять роботу:

Міський і внутрішньообласний транспорт.

Готелі (окрім хостелів). Водночас, там не дозволяють відкривати ресторани та басейни, якщо заклади надають такі послуги.

Знову можна буде проводити спортивні змагання (з обмеженням до 100 осіб і без глядачів),

Дозволили проводити церковні служби за участю парафіян (не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів).



Рекомендації для роботи готелів / Інфографіка 24 каналу

З 25 травня знову запрацюють:

дитячі садочки (однак дитсадки та школи в Києві відкриються для відвідування не раніше, ніж через 10 – 14 днів після рішення уряду) ;

; метрополітен.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів дозволив відновити роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Євросоюзом та Молдовою. Щоправда, коли вони запрацюють, поки точно невідомо. Що ж до пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю, то через складну ситуацію з коронавірусом у цих країнах, їх поки не відкривають.



Здійснення міжнародних автобусних та залізничних перевезень відбуватиметься через відкриті пункти пропуску.

Про перельоти урядовці теж згадували. Прем’єр-міністр Шмигаль уточнив, що найімовірніше, про запуск авіасполучення можна буде говорити вже після 15 червня. Поки що у Кабміну є спільна з авіаперевізниками позиція: немає сенсу відкривати роботу аеропортів та запускати авіарейси раніше 15 червня.

До теми З 1 червня в Україні запрацюють спортзали – рекомендації МОЗ

Коронавірус у Раді

У парламенті знову зафіксували коронавірус. На цей раз інфекція вразила нардепа від "Батьківщини" Олега Мейдича. Про його діагноз стало відомо напередодні.

Відтак, через це на пленарне засідання Ради 20 травня не прийшла вся фракція "Батьківщини". Вона у повному складі самоізолювалася. Парламентарям проводять тестування на COVID-19.

Тестуватимуть також нардепів від "Голосу". А загалом, аби унеможливити поширення інфекції в парламенті, Рада вирішила скасувати пленарні засідання, які мали відбутись 21 та 22 травня.

Спалах коронавірусу у психоневрологічному інтернаті в Мукачеві

У Мукачеві за попередню добу зафіксували 26 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Усі вони пов’язані з одним закладом, в якому було відібрано 180 зразків для проведення ПЛР-тестування. Мовиться про обласний психоневрологічний інтернатний заклад.

Інфекцію туди заніс один із працівників.

Україна подолала першу хвилю коронавірусу

Таку оптимістичну заяву зробив президент Володимир Зеленський. Лідер держави також висловив сподівання, що другу хвилю захворювання державі вдасться оминути.

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Новини про коронавірус у світі за 20 травня

До теми 50 днів карантину, 30 днів свободи: вчені назвали спосіб протидії пандемії COVID-19

Головне про коронавірус у світі

Станом на 20 травня у світі вже 5 016 859 людей захворіли на коронавірус. Померли, на жаль, 325 563 пацієнти з таким діагнозом. Одужати вдалося 1 979 673 особам.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 1 572 231

Росія – 308 705

Іспанія –278 803

Бразилія – 271 885

Велика Британія – 248 818

У Білорусі станом на 20 травня офіційно підтвердили понад 32 тисячі випадків зараження COVID-19. У країні фіксують різкий спалах захворювання, оскільки лише за минулу добу кількість хворих там збільшилась на 918 осіб.



За останній час кількість хворих у Білорусі значно зросла. Водночас, жорсткого карантину в країні немає, а всі люди живуть звичним життям.



станом на 20 травня офіційно підтвердили понад 32 тисячі випадків зараження COVID-19. У країні фіксують різкий спалах захворювання, оскільки лише за минулу добу кількість хворих там збільшилась на 918 осіб. За останній час кількість хворих у Білорусі значно зросла. Водночас, жорсткого карантину в країні немає, а всі люди живуть звичним життям. Тим часом у Росії зафіксували спалах захворювання в одній із перукарень в Бєлгородській області.Там перукар заразив коронавірусною інфекцією понад 20 осіб. При цьому фактично у всіх клієнтів перебіг хвороби безсимптомний.



зафіксували спалах захворювання в одній із перукарень в Бєлгородській області.Там перукар заразив коронавірусною інфекцією понад 20 осіб. При цьому фактично у всіх клієнтів перебіг хвороби безсимптомний. Перше зараження від тварини : робітник нідерландської ферми підхопив коронавірус від норки. Деталі про стан здоров'я інфікованого чоловіка поки невідомі. Міністерка сільського господарства країни Карорла Схаутен уточнила, що попередня інформація, за якою передача вірусу від тварин до людини неможлива, є помилковою.



: робітник нідерландської ферми підхопив коронавірус від норки. Деталі про стан здоров'я інфікованого чоловіка поки невідомі. Міністерка сільського господарства країни Карорла Схаутен уточнила, що попередня інформація, за якою передача вірусу від тварин до людини неможлива, є помилковою. Нові випадки коронавірусу в Китаї : з Китаю знову надходять невтішні новини. Там коронавірус фіксують у провінціях Цзілінь і Хейлунцзян. Перебіг захворювання там відрізняється від того, який фіксували в Ухані.



Тепер інкубаційний період вірусу триває довше, у багатьох людей нема симптомів. Крім інкубаційного періоду відрізняється й тривалість хвороби: пацієнти тепер хворіють довше. Водночас у пацієнтів рідко спостерігається жар і у них частіше вражені легені, а не інші внутрішні органи. Ці спостереження вказують на те, що вірус мутує.



: з Китаю знову надходять невтішні новини. Там коронавірус фіксують у провінціях Цзілінь і Хейлунцзян. Перебіг захворювання там відрізняється від того, який фіксували в Ухані. Тепер інкубаційний період вірусу триває довше, у багатьох людей нема симптомів. Крім інкубаційного періоду відрізняється й тривалість хвороби: пацієнти тепер хворіють довше. Водночас у пацієнтів рідко спостерігається жар і у них частіше вражені легені, а не інші внутрішні органи. Ці спостереження вказують на те, що вірус мутує. У Південній Кореї відновлюють навчання після карантину, але поки – лише у старших класах та університетах. Напередодні в школах провели дезінфекцію і розставили парти на безпечну відстань. Водночас, Кембриджський університет першим у Великій Британії скасував всі лекції у звичайному форматі на весь наступний навчальний рік. Через епідемію коронавірусу студенти навчатимуться в онлайн-режимі.

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Дослідження коронавірусу

Вчені продовжують вивчати природу нового коронавірусу, тепер фахівці виявили ще один вплив інфекції на людський організм. Коронавірусна хвороба має вплив на мозок. Лікарі вже зауважили, що у старших пацієнтів часто з'являвся делірій. Але і в деяких молодших людей спостерігалися ознаки зміненого психологічного стану. Також у деяких пацієнтів розвивався делірій згодом, після виявлення коронавірусу. Такі порушення були тяжчими й тривали довше.

Зауважимо, що делірій – це патологічний стан свідомості людини, якому характерне зниженням здатності концентрації уваги і мисленням. Це синдром, який спричинюють деякі хімічні речовини або вплив захворювань, які руйнують нейрони кори головного мозку.

Делірій від COVID-19 може бути результатом або прямої дії вірусу на тканини мозку, або на кров'яні судини в ньому.

Такі симптоми можуть бути пов'язані з тяжким респіраторним дистрес-синдромом, який призводить до падіння рівня кисню в крові.