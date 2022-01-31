Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 22 тысяч COVID-больных

За минувшие сутки, 30 января, в Украине обнаружили 22 026 новых больных коронавирусом. Известно, что среди них 2 865 детей и 337 медицинских работников.

В больницы госпитализировали 2 322 человека. К сожалению, еще 78 инфицированных умерли. Зато выздоровели 4 346 пациентов.

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Ситуация в регионах

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом вчера обнаружили во Львовской и Хмельницкой областях.

Суточный прирост инфицированных по всей Украине:

Киев – 1 026;

Винницкая область – 1 070;

Волынская область – 420;

Днепропетровская область – 781;

Донецкая область – 584;

Житомирская область – 1 576;

Закарпатская область – 684;

Запорожская область – 142;

Ивано-Франковская область – 1 006;

Киевская область – 591;

Кировоградская область – 233;

Луганская область – 130;

Львовская область – 2 934;

Николаевская область – 537;

Одесская область – 1 412;

Полтавская область – 291;

Ровенская область – 823;

Сумская область – 1 331;

Тернопольская область – 1 124;

Харьковская область – 1 294;

Херсонская область – 452;

Хмельницкая область – 2 092;

Черкасская область – 432;

Черновицкая область – 870;

Черниговская область – 191.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения

За минувшие сутки в Украине провели 64 072 теста на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 36 354, методом ИФА – 2 756 и 24 962 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Общая картина заболеваемости в стране

За все время пандемии в стране выявили 4 064 495 больных коронавирусом. 3 622 745 из них уже выздоровели. Тем временем недуг унес жизни 1 00 203 украинцев.

от начала пандемии в Украине провели 18 045 688 ПЦР-тестов для выявления коронавируса.



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