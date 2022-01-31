Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 22 тысяч COVID-больных

31 января 2022 , 08:17
Читати новину українською

Источник:

Минздрав

За минувшие сутки, 30 января, в Украине обнаружили 22 026 новых больных коронавирусом. Известно, что среди них 2 865 детей и 337 медицинских работников.

В больницы госпитализировали 2 322 человека. К сожалению, еще 78 инфицированных умерли. Зато выздоровели 4 346 пациентов.

Днем ранее Аномалии в легких, Минздрав изменил карту карантина: новости о коронавирусе 30 января

Ситуация в регионах

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом вчера обнаружили во Львовской и Хмельницкой областях.

Суточный прирост инфицированных по всей Украине:

  • Киев – 1 026;
  • Винницкая область – 1 070;
  • Волынская область – 420;
  • Днепропетровская область – 781;
  • Донецкая область – 584;
  • Житомирская область – 1 576;
  • Закарпатская область – 684;
  • Запорожская область – 142;
  • Ивано-Франковская область – 1 006;
  • Киевская область – 591;
  • Кировоградская область – 233;
  • Луганская область – 130;
  • Львовская область – 2 934;
  • Николаевская область – 537;
  • Одесская область – 1 412;
  • Полтавская область – 291;
  • Ровенская область – 823;
  • Сумская область – 1 331;
  • Тернопольская область – 1 124;
  • Харьковская область – 1 294;
  • Херсонская область – 452;
  • Хмельницкая область – 2 092;
  • Черкасская область – 432;
  • Черновицкая область – 870;
  • Черниговская область – 191.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения

За минувшие сутки в Украине провели 64 072 теста на коронавирус, в частности: методом ПЦР – 36 354, методом ИФА – 2 756 и 24 962 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Общая картина заболеваемости в стране

За все время пандемии в стране выявили 4 064 495 больных коронавирусом. 3 622 745 из них уже выздоровели. Тем временем недуг унес жизни 1 00 203 украинцев.

Обратите внимание: от начала пандемии в Украине провели 18 045 688 ПЦР-тестов для выявления коронавируса.


Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

Автор: Анастасія Кушпіт