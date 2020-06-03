Ситуация с коронавирусом в Украине довольно стабильная. В правительстве даже планируют новые смягчения карантина. Но все может измениться, если украинцы массово прекратят соблюдать правила.

С 5 июня в Украине начнут действовать новые ослабления карантина. Кафе и рестораны уже смогут принимать посетителей внутри, об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Люди обязаны соблюдать правила, чтобы исключить распространение вируса, сообщает сайт 24 канала.

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Пренебрегают правилами

Впрочем не во всех регионах ситуация одинаковая. В Киеве и Черновицкий области зараженных больше всего – общее количество зафиксированных случаев COVID-19 превышает три тысячи.

Напряженно и во Львовской области, где ослабление карантина отсрочили из-за опасности распространения болезни. Несмотря на это за последние сутки в этом регионе выявили рекордное количество положительных результатов – 96.

Сейчас на Львовщине обнаружили 1 830 инфицированных, из них умерли 59 (+1 за сутки). К счастью, 457 людям удалось выздороветь.

Директор Львовского областного лабораторного центра Роман Павлив в комментарии для сайта 24 канала сообщил, что такая ситуация является свидетельством того, что люди все таки не придерживаются правил карантина.

Хоть карантин во Львовской области не смягчали, визуально мы видим, что люди перестали его придерживаться. Пренебрегают даже элементарными правилами и не осознают, как подвергают себя опасности,

– сказал Роман Павлив.

Также он добавил, что часто люди понимают, что их поведение было неправильным, когда поступают на больничную койку.



Роман Павлив / Фото: zaxid.net

Роман Павлив сообщил, что во Львове и области ситуация пока не позволяет смягчить карантин. А за его соблюдением необходимо следить жестко.

Кто не готов

По состоянию на 2 июня не готовы перейти на второй этап ослабления карантина такие регионы:

Киев;

Донецкая область;

Львовская область;

Ровенская область;

Черновицкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Харьковская область.

Поэтому украинцам не стоит расслабляться и помнить обо всех необходимых средствах защиты от коронавируса. От этой болезни пока не нашли лекарств, а пациенты, которые уже выздоровели, могут вновь заболеть.



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Напомним, что жесткий карантин могут вернуть по всей Украине, если число новых случаев будет увеличиваться.

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Какова ситуация в Украине с COVID-19

От начала пандемии в Украине зарегистрировали 24 823 пациента с COVID-19, 13 648 из которых продолжают болеть. 10 439 пациентов уже выздоровели, но 735 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.



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