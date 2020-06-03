Нехтують елементарними правилами: про що свідчить невтішна статистика випадків COVID-19
Ситуація з коронавірусом в Україні доволі стабільна. В уряді навіть планують нові пом’якшення карантину. Але все може змінитись, якщо українці масово припинять дотримуватись правил.
З 5 червня в Україні почнуть діяти нові послаблення карантину. Кафе та ресторани вже зможуть приймати відвідувачів всередині, про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Люди зобов’язані дотримуватися правил, аби унеможливити поширення вірусу, повідомляє сайт 24 каналу.
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Нехтують правилами
Втім не у всіх регіонах ситуація однакова. У Києві й Чернівецький області заражених найбільше – загальна кількість зафіксованих випадків COVID-19 перевищує три тисячі.
Напружено й у Львівській області, де послаблення карантину відтермінували через небезпеку поширення хвороби. Незважаючи на це за останню добу у цьому регіоні виявили рекордну кількість позитивних результатів – 96.
Наразі на Львівщині виявили 1830 інфікованих, з них 59 померли (+1 за добу). На щастя, 457 людям вдалося одужати.
Директор Львівського обласного лабораторного центру Роман Павлів у коментарі для сайту 24 каналу повідомив, що така ситуація є свідченням того, що люди все таки не дотримуються правил карантину.
Хоч карантин у Львівській області не пом’якшували, візуально ми бачимо, що люди перестали його дотримуватись. Нехтують навіть елементарними правилами й не усвідомлюють як наражають себе на небезпеку,
– сказав Роман Павлів.
Також він додав, що часто люди розуміють, що їх поведінка була неправильною коли поступають на лікарняне ліжко.
Роман Павлів / фото: zaxid.net
Роман Павлів повідомив, що у Львові й області ситуація поки не дозволяє пом’якшити карантин. А за його дотриманням необхідно слідкувати жорстко.
Хто не готовий
Станом на 2 червня не готові перейти на другий етап послаблення карантину такі регіони:
- Київ;
- Донецька область;
- Львівська область;
- Рівненська область;
- Чернівецька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Харківська область.
Тож українцям не варто розслаблюватись й пам’ятати про всі необхідні засоби захисту від коронавірусу. Від цієї хвороби поки що не знайшли ліків, а пацієнти, які вже одужали можуть знов захворіти.
Як уникнути зараження коронавірусом / Інфографіка 24 Каналу
Нагадаємо, що жорсткий карантин можуть повернути по всій Україні, якщо кількість нових випадків буде збільшуватись.
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Яка ситуація в Україні з COVID-19
Від початку пандемії в Україні зареєстрували 24 823 пацієнтів з COVID-19, 13 648 з яких продовжують хворіти. 10 439 пацієнтів вже одужали, але 735 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу
COVID-19 в областях України станом на 3 червня:
- Вінницька область – 1050;
- Волинська область – 959;
- Дніпропетровська область – 950;
- Донецька область – 166;
- Житомирська область – 780;
- Закарпатська область – 1236;
- Запорізька область – 463;
- Івано-Франківська область – 1456;
- Кіровоградська область – 523;
- Київ – 3133;
- Київська область – 1652;
- Львівська область – 1830;
- Луганська область – 49;
- Миколаївська область – 295;
- Одеська область – 913;
- Полтавська область – 272;
- Рівненська область – 1873;
- Сумська область – 174;
- Тернопільська область – 1200;
- Харківська область – 1131;
- Херсонська область – 179;
- Хмельницька область – 469;
- Чернівецька область – 3442;
- Черкаська область – 416;
- Чернігівська область – 203.