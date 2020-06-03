Ситуація з коронавірусом в Україні доволі стабільна. В уряді навіть планують нові пом’якшення карантину. Але все може змінитись, якщо українці масово припинять дотримуватись правил.

З 5 червня в Україні почнуть діяти нові послаблення карантину. Кафе та ресторани вже зможуть приймати відвідувачів всередині, про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Люди зобов’язані дотримуватися правил, аби унеможливити поширення вірусу, повідомляє сайт 24 каналу.

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Нехтують правилами

Втім не у всіх регіонах ситуація однакова. У Києві й Чернівецький області заражених найбільше – загальна кількість зафіксованих випадків COVID-19 перевищує три тисячі.

Напружено й у Львівській області, де послаблення карантину відтермінували через небезпеку поширення хвороби. Незважаючи на це за останню добу у цьому регіоні виявили рекордну кількість позитивних результатів – 96.

Наразі на Львівщині виявили 1830 інфікованих, з них 59 померли (+1 за добу). На щастя, 457 людям вдалося одужати.

Директор Львівського обласного лабораторного центру Роман Павлів у коментарі для сайту 24 каналу повідомив, що така ситуація є свідченням того, що люди все таки не дотримуються правил карантину.

Хоч карантин у Львівській області не пом’якшували, візуально ми бачимо, що люди перестали його дотримуватись. Нехтують навіть елементарними правилами й не усвідомлюють як наражають себе на небезпеку,

– сказав Роман Павлів.

Також він додав, що часто люди розуміють, що їх поведінка була неправильною коли поступають на лікарняне ліжко.

Роман Павлів / фото: zaxid.net

Роман Павлів повідомив, що у Львові й області ситуація поки не дозволяє пом’якшити карантин. А за його дотриманням необхідно слідкувати жорстко.

Хто не готовий

Станом на 2 червня не готові перейти на другий етап послаблення карантину такі регіони:

Київ;

Донецька область;

Львівська область;

Рівненська область;

Чернівецька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Харківська область.

Тож українцям не варто розслаблюватись й пам’ятати про всі необхідні засоби захисту від коронавірусу. Від цієї хвороби поки що не знайшли ліків, а пацієнти, які вже одужали можуть знов захворіти.



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Нагадаємо, що жорсткий карантин можуть повернути по всій Україні, якщо кількість нових випадків буде збільшуватись.

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