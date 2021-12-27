Коронавирус здесь надолго, – в ВОЗ назвали условия окончания пандемии

Пандемия COVID-19 в мире может завершиться, когда вакцинацией охватят 70% мирового населения. Также это может произойти, когда каждая страна перестанет реагировать на кризис в отдельности.

Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге. По его словам, необходимо разработать эффективные и безопасные противовирусные препараты для лечения инфицированных коронавирусом людей.

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"Она (пандемия – 24 канал) закончится, когда мы укрепим наши системы здравоохранения и научим наших будущих медицинских работников, как лучше подготовиться к следующей пандемии", – сказал Ханс Клюге.

Он добавил: "Пандемия закончится, когда мы перестанем реагировать на кризис как отдельные национальные государства и выступим против нее все вместе, как одна семья.

COVID-19 может стать эндемичным

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ сказал, что пандемия может завершиться, когда "все без исключения вооружатся наукой и возьмут на себя ответственность за свои действия". В то же время Ганс Клюге добавил, что COVID-19 может стать эндемичным как грипп.

"COVID-19 здесь надолго и, вероятно, станет эндемическим, как грипп или четыре других коронавируса, вызывающие простуду. Мы ожидаем, что сочетание природного и прививочного иммунитета в итоге поможет положить конец этой пандемии", – отметил Клюге.

Заявления ВОЗ по COVID-19: последние новости

В ВОЗ заявили о доказательствах того, что штамм Омикрон распространяется быстрее, чем другие варианты COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что 2022 год должен стать годом окончания пандемии. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус призвал мир объединиться для остановки распространения коронавируса.

Из-за распространения штамма Омикрон ВОЗ призвала отменить планы на зимние каникулы для защиты общественного здоровья.