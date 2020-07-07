Главный санитарный врач не смог объяснить, почему Елену Зеленскую лечили в "Феофании"
Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что Елену Зеленская выписана из больницы и ПЦР-тест показал отрицательный результат. Однако не смог объяснить, почему ее лечили в "Феофании".
В интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале объяснил, что в Госуправлении делами, есть своя медицинская часть, которая определяет, куда госпитализируют и как госпитализируют пациента.
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"Когда мы говорим о нашей системе, где Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) определяли перечни учреждений здравоохранения, они касаются именно тех больниц, которые заключили контракты с НСЗУ. Но параллельное постановление, которое предусматривает доплаты за лечение коронавирусной болезни, предусматривает, что каждый орган центральной исполнительной власти или орган со специальным статусом также своими приказами определяет определенные больницы, в которые госпитализируются больные с коронавирусной болезнью", – объяснил Ляшко.
По его словам, Минздрав свои подчиненные медучереждения также определил специальным приказом, в котором они не финансируются так, как финансируются все другие учреждения, которые подписали контракты с НСЗУ.
На вопрос, входит ли Феофания в перечень этих больниц, он ответил: "Наверное". Журналистка уточнила, что он должен бы это знать, так как работает санитарным врачом Украины, на что Ляшко сказал: "Почему? Я же не работаю в Государственном управлении делами".
Коронавирус у Елены Зеленской: что известно
- 12 июня стало известно, что супруга президента Елена Зеленская заболела коронавирусом. Тогда у нее не было никаких симптомов.
- 16 июня первую леди пришлось госпитализировать в больницу Киева.
- Зеленская уверяла, что не знает, где она могла подхватить болезнь. Мол, постоянно пользовалась средствами индивидуальной защиты и минимизировала любые контакты.
- 3 июля супругу президента уже выписали из больницы, ведь ей удалось одолеть COVID-19. Однако она нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и проходит его дома.