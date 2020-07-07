Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что Елену Зеленская выписана из больницы и ПЦР-тест показал отрицательный результат. Однако не смог объяснить, почему ее лечили в "Феофании".

В интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале объяснил, что в Госуправлении делами, есть своя медицинская часть, которая определяет, куда госпитализируют и как госпитализируют пациента.

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"Когда мы говорим о нашей системе, где Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) определяли перечни учреждений здравоохранения, они касаются именно тех больниц, которые заключили контракты с НСЗУ. Но параллельное постановление, которое предусматривает доплаты за лечение коронавирусной болезни, предусматривает, что каждый орган центральной исполнительной власти или орган со специальным статусом также своими приказами определяет определенные больницы, в которые госпитализируются больные с коронавирусной болезнью", – объяснил Ляшко.

По его словам, Минздрав свои подчиненные медучереждения также определил специальным приказом, в котором они не финансируются так, как финансируются все другие учреждения, которые подписали контракты с НСЗУ.

На вопрос, входит ли Феофания в перечень этих больниц, он ответил: "Наверное". Журналистка уточнила, что он должен бы это знать, так как работает санитарным врачом Украины, на что Ляшко сказал: "Почему? Я же не работаю в Государственном управлении делами".

Справка. Больница "Феофания" на своем сайте опубликовала локальный клинический протокол, который учитывает режим работы, дезинфекции время эпидемии и действия персонала отделения анестезиологии и интенсивной терапии при поступлений пациента, больного COVID-19.

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