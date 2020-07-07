Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що Олену Зеленську виписана з лікарні і ПЛР-тест показав їй негативний тест. Однак не зміг пояснити, чому її лікували у "Феофанії".

В інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі пояснив, що у Держуправлінні справами, є своя медична частина, яка визначає, куди госпіталізують і як госпіталізують пацієнта.

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"Коли ми говоримо про нашу систему, де Національна служба здоров'я України (НСЗУ) визначали переліки закладів охорони здоров'я, вони стосуються саме тих лікарень, які заключили контракти з НСЗУ. Та паралельна постанова, яка передбачає доплати за лікування коронавірусної хвороби, передбачає, що кожен орган центральної виконавчої влади або орган зі спеціальним статусом також своїми наказами визначає певні лікарні, в які госпіталізуються хворі з коронавірусною хворобою", – пояснив Ляшко.

За його словами, МОЗ свої підпорядковані заклади також визначило спеціальним наказом, у якому вони не фінансуються так, як фінансуються всі інші заклади, які підписали контракти з НСЗУ.

На запитання, чи Феофанія входить до переліку цих лікарень, він відповів: "Напевно". Журналістка уточнила, що він мав б це знати, адже працює санітарним лікарем України, на що Ляшко сказав: "Чому? Я ж не працюю у Державному управлінні справами".

Довідка. Лікарня "Феофанія" на своєму сайті опублікувала локальний клінічний протокол, який враховує режим роботи, дезінфекції на час епідемії та дії персоналу відділення анестезіології та інтенсивної терапії при поступлені пацієнта, хворого на COVID-19.

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