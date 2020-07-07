Головний санітарний лікар не зміг пояснити, чому Олену Зеленську лікували у "Феофанії"
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що Олену Зеленську виписана з лікарні і ПЛР-тест показав їй негативний тест. Однак не зміг пояснити, чому її лікували у "Феофанії".
В інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі пояснив, що у Держуправлінні справами, є своя медична частина, яка визначає, куди госпіталізують і як госпіталізують пацієнта.
Читайте першу частину інтерв'ю Реальна ситуація з COVID-19 в Україні та чого чекати далі: ексклюзивне інтерв'ю з Ляшком
"Коли ми говоримо про нашу систему, де Національна служба здоров'я України (НСЗУ) визначали переліки закладів охорони здоров'я, вони стосуються саме тих лікарень, які заключили контракти з НСЗУ. Та паралельна постанова, яка передбачає доплати за лікування коронавірусної хвороби, передбачає, що кожен орган центральної виконавчої влади або орган зі спеціальним статусом також своїми наказами визначає певні лікарні, в які госпіталізуються хворі з коронавірусною хворобою", – пояснив Ляшко.
За його словами, МОЗ свої підпорядковані заклади також визначило спеціальним наказом, у якому вони не фінансуються так, як фінансуються всі інші заклади, які підписали контракти з НСЗУ.
На запитання, чи Феофанія входить до переліку цих лікарень, він відповів: "Напевно". Журналістка уточнила, що він мав б це знати, адже працює санітарним лікарем України, на що Ляшко сказав: "Чому? Я ж не працюю у Державному управлінні справами".
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