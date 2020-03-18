Коронавирус и граница: сколько людей пересекает и какова ситуация на Донбассе

Пункты пропуска на государственной границе и на линии разграничения с ОРДЛО, несмотря на существенное уменьшение трафика, остаются "горячими" точками на карте Украины.

Какая там ситуация после введения ограничений на пересечение? Об этом сайту 24 канала рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко.

Какая обстановка в пунктах пропуска?

– Ситуация под контролем – как на государственной границе Украины, так и на линии разграничения в районе Операции объединенных сил. Сейчас мы фиксируем значительное уменьшение потоков: если до введения ограничивающих мер границу пересекало около 150 тысяч человек, то за вчерашние сутки, 17 марта, их было чуть больше 45 тысяч. Подавляющее большинство – украинцы, которые возвращались домой. Пограничники не пропустили в Украину 83 человека – это граждане других государств, которые не имели необходимых разрешительных документов. Напомню, что сейчас действуют ограничения на въезд иностранцев в Украину.

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На линии разграничения на Донбассе уменьшение пассажиропотока еще существеннее: если раньше за сутки пограничники пропускали 40-50 тысяч человек, то 17 марта пункты пропуска пересекли лишь около 4,5 тысяч. Важно знать следующее: с 16 марта граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, зарегистрированные на территории Украины, не могут пересечь линию разграничения в направлении временно оккупированных территорий. В свою очередь, лица, не зарегистрированные на территории Украины, не смогут пересечь линию со стороны ОРДЛО.

Как решается вопрос с украинцами, которые застряли за границей?

– Мы решаем эту проблему на границе с сопредельными странами Евросоюза. Когда получаем информацию, что на пункте пропуска, например, в Польше или Словакии, собрались граждане Украины, которые не могут попасть на нашу сторону, потому что закрыты пешеходные переходы, то организуем специальные автобусные рейсы. Договариваемся с местными властями, которые предоставляют транспорт, и с нашими зарубежными коллегами о необходимости такого трансфера. Таким образом уже перевезли на территорию Украины около 4,5 тысячи человек.

Конечно, это вызывает определенные неудобства для наших граждан. Но все должны понимать, что сейчас действуют серьезные ограничения въезда и выезда за границу. И не только у нас, но и в сопредельных государствах. Так, еще раньше Украины ограничения на пересечение ввели упомянутые Польша (с 15 марта) и Словакия (с 14-го), а затем то же сделала и Россия.

Что касается граждан, которые находятся не в смежных с Украиной государствах, то ими занимается, в первую очередь, Министерство иностранных дел. Сейчас действует система "Друг", где украинцы за рубежом могут зарегистрироваться ( "Друг" – добровольная регистрация украинских граждан во время путешествий за границу: 044-238-16-57 – Прим. ред.). Или же наши граждане могут обращаться в дипломатические учреждения и сообщать о своем пребывании в той или иной стране.

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Есть ли попытки контрабанды медицинских масок?

– Когда Кабмин Украины ввел запрет на вывоз личных средств защиты (масок, респираторов и т.д.), пограничная служба присоединилась к проверкам на пунктах пропуска. Ранее были обнаружены три крупные партии средств защиты, которые пытались вывезти: две в аэропорту Борисполь и одну на западной границе. Общий объем трех партий – 2,5 тонны! Но после этого мы не фиксировали подобных нарушений.

Хватает ли пограничникам средств защиты?

– Да, мы обеспечены всем необходимым. Есть маски, респираторы, резиновые перчатки и изоляционные костюмы – на случай, если придется контактировать с лицами, которых подозревают в заболевании коронавирусом. Хватает нам и средств температурного скрининга. Госпогранслужба также имеет расчеты, какие материалы и средства потребуются в ближайшие три месяца.

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Как поступают пограничники, когда обнаруживают человека с высокой температурой?

Отмечу, что медицинская проверка граждан не входит в функции пограничников. Но в Украине сейчас критически не хватает медперсонала, поэтому надо задействовать все имеющиеся дополнительные ресурсы. Мы подставили плечо Минздраву – и пограничники присоединились к мероприятиям по медицинской проверки лиц, пересекающих границу. Они проверяют температуру путников, смотрят, нет ли признаков заболевания, спрашивают граждан об их самочувствии. Если пограничники обнаруживают людей с признаками возможного заболевания коронавирусом, то передают их медикам. А уже медики принимают решение – провести дополнительную проверку на месте или доставить такого человека в медицинское учреждение.