Коронавірус і кордон: скільки людей перетинає і яка ситуація на Донбасі

Пункти пропуску на державному кордоні та на лінії розмежування з ОРДЛО, незважаючи на суттєве зменшення трафіку, залишаються "гарячими" точками на мапі України.

Яка там ситуація після введення обмежень на перетин? Про це сайту 24 каналу розповів помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко.

Яка обстановка в пунктах пропуску?

- Ситуація під контролем – як на державному кордоні України, так і на лінії розмежування в районі Операції об'єднаних сил. Зараз ми фіксуємо значне зменшення потоків: якщо до введення обмежуючих заходів кордон перетинало близько 150 тисяч осіб, то за вчорашню добу, 17 березня, їх було трохи більше 45 тисяч. Переважна більшість – українці, які поверталися додому. Прикордонники не пропустили в Україну 83 особи – це громадяни інших держав. які не мали необхідних дозвільних документів. Нагадаю, що зараз діють обмеження на в’їзд іноземців до України.

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На лінії розмежування на Донбасі зменшення пасажиропотоку ще суттєвіше: якщо раніше за добу прикордонники пропускали 40-50 тисяч осіб, то 17 березня пункти пропуску перетнули лише близько 4,5 тисяч. Важливо знати наступне: з 16 березня громадяни України, іноземці або особи без громадянства, зареєстровані на території України, не можуть перетнути лінію розмежування у напрямку тимчасово окупованих територій. В свою чергу, особи не зареєстровані на території України, не зможуть преретнути лінію з боку ОРДЛО.

Як вирішується питання з українцями, які застрягли за кордоном?

- Ми вирішуємо цю проблему на кордоні з суміжними країнами Євросоюзу. Коли отримуємо інформацію, що на пункті пропуску, наприклад, у Польщі чи Словаччині, зібралися громадяни України, які не можуть потрапити на наш бік, бо закриті пішохідні переходи, то організовуємо спеціальні автобусні рейси. Домовляємося з місцевою владою, яка надає транспорт, і з нашими закордонними колегами про необхідність такого трансферу. Таким чином, вже перевезли на територію України близько 4,5 тисяч осіб.

Звичайно, це викликає певні незручності для наших громадян. Але всі повинні розуміти, що зараз діють серйозні обмеження щодо в’їзду і виїзду за кордон. І не тільки у нас, а й у суміжних державах. Так, ще раніше від України обмеження на перетин запровадили згадані Польща (з 15 березня) і Словаччина (з 14-го), а згодом те саме зробила й Росія.

Що стосується громадян, які перебувають не в суміжних з Україною державах, то ними опікується, в першу чергу, Міністерство закордонних справ. Зараз діє система "Друг", де українці за кордоном можуть зареєструватися ("Друг" – Добровільна реєстрація українських громадян під час подорожей за кордон: 044-238-16-57 – Прим. ред.). Або ж наші громадяни можуть звертатися в дипломатичні установи і повідомляти про своє перебування в тій чи іншій країні.

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Чи є спроби контрабанди медичних масок?

- Коли Кабмін України ввів заборону на вивіз особистих засобів захисту (масок, респіраторів і т.п.), прикордонна служба долучилася до перевірок на пунтах пропуску. Раніше було виявлено три великі партії засобів захисту, які намагалися вивезти: дві в аеропорту Борисполя і одну на західному кордоні. Загальний об’єм трьох партій – 2,5 тони! Але після цього ми не фіксували подібних порушень.

Чи вистачає прикордонникам засобів захисту?

- Так, ми забезпечені всім необхідним. Маємо маски, респіратори, гумові рукавички та ізоляційні костюми – на випадок, якщо доведеться контактувати з особами, яких підозрюють у захворюванні на коронавірус. Вистачає нам і засобів температурного скринінгу. Держприкордонслужба також має розрахунки, які матеріали і засоби потрібні будуть у найближчі три місяці.

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Як чинять прикордонники, коли виявляють особу з високою температурою?

Відзначу, що медична перевірка громадян не входить до функцій прикордонників. Але в Україні зараз критично не вистачає медперсоналу, тому треба задіювати всі наявні додаткові ресурси. Ми підставили плече МОЗ – і прикордонники долучилися до заходів з медичної перевірки осіб, які перетинають кордон. Вони перевіряють температуру подорожніх, дивляться чи нема ознак захворювання, питають громадян про їхнє самопочуття. Якщо прикордонники виявляють людей з ознаками можливого захворювання коронавірусом, то передають їх медикам. А вже медики ухвалюють рішення – провести додаткову перевірку на місці чи доставити таку особу в медичний заклад.