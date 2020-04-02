Коронавирус и мошенники: как обманывают и куда жаловаться
Из-за эпидемии коронавируса и карантина в Украине значительно увеличилось количество онлайн-мошенничества. Как обманывают в сети? Куда обращаться жертвам мошенников? Как бороться с фейками? Об этом Читайте в материале сайта 24 канала.
По данным Киберполиции Украины на 31 марта, с начала карантина правоохранители уже проверили 344 сообщения о возможных противоправных действиях. По фактам онлайн-мошенничеств уже начато 30 уголовных производств.
Наиболее распространенные сейчас виды мошенничества – СМС-рассылки и телефонные звонки о государственных выплатах, цель которых завладеть личными данными граждан, а также мошенничества под предлогом продажи защитных масок, антисептиков или медицинского оборудования,
– рассказывает главный инспектор Департамента Киберполиции Украины Урусов Заур.
Мошенничества во время коронавируса / Графика Департамента киберполиции
Вот несколько типичных примеров только за прошлую неделю.
1000 гривен в "мышеловке"
После того, как президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил о планах оказать материальную помощь малообеспеченным пенсионерам в размере 1000 гривен, многие граждане начали получать сообщения якобы от НБУ. Одним приходили СМС примерно такого содержания: "Национальный банк: вам начислено 1000 грн из-за чрезвычайной ситуации. Справка: 0442230023".
Другим звонили "операторы" и "менеджеры" НБУ и пытались получить закрытые данные о банковских картах, на которые они "хотят отправить материальную помощь". Это классическая схема мошенничества, функционирующая уже давно. Но старики иногда не знают нюансов махинации и выдают информацию о своих картах, после чего мошенники снимают со счета все деньги. (Кстати, номер телефона 0442230023, упомянутый выше, уже давно используется мошенниками. Поисковик Google выдает по нему немало сообщений о том, что именно этот номер фигурирует во многих аферах с банковскими картами.)
Призываю украинцев быть очень осмотрительными и не предоставлять никому секретную информацию о своих банковских картах или счетах, – отмечает Заур Урусов. – Напоминаю, что сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов ПИН-коды или пароли из СМС-сообщений. Поэтому ни в коем случае не называйте их! Даже если вам говорят, что это вроде звонит оператор банка, сотрудник службы безопасности вашего банка или НБУ.
Мошенничества с масками и антисептиком
В Запорожской области 27-летний мужчина размещал в соцсетях объявления о продаже медицинских масок и антисептиков. Потом получал денежные переводы, а товар не поставлял. Да он и не мог этого сделать, потому что сейчас... отбывает наказание в исправительной колонии. Уже есть подтверждение, что от действий злоумышленника пострадали около 70 человек.
Киберполиция изъяла крупную партию "дезинфекторов"
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В Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях установлены лица, которые продавали медицинские маски сомнительного качества, без сертификатов соответствия и документов о их месте изготовления. Весь товар изъят (только в столице партия состояла из почти 8 тысяч масок). Аналогичные мошенничества – только с дезинфекционными средствами и антисептиками – уличены в Киеве, Днепре и на Хмельнитчине.
А в Ирпене Киевской области киберполицейские совместно с участковыми офицерами разоблачили 38-летнего местного жителя, который рекламировал в мессенджерах, а потом продавал несертифицированные тесты на коронавирус. Цена одного теста составляла 750 гривен (напомним, что государственное тестирование в Украине бесплатное!). Правоохранители изъяли у дельца около 300 единиц товара, а суд наложил на него штраф 17 500 гривен.
Информационная гигиена
Еще одно важное сейчас направление работы украинских киберполицейских – борьба с распространением фейков и слухов, касающихся эпидемии коронавируса. Примеров такого информационного вредительства уже немало. Это сообщение о дезинфекции крупных городов с вертолетов, о запрете детям выходить на улицу, о продлении карантина до лета и т. п.
На сегодня, по данным Департамента киберполиции, выявлено 228 фактов размещения на сайтах или в соцсетях ложной или провокационной информации относительно COVID-19. Идентифицировано 116 лиц, которые эти данные распространяли. Правоохранители провели с нарушителями профилактические беседы и обязали удалить фейки. 24 человека пока отказались это делать, поэтому решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
Как распознать фейки
Кіберполіція напоминает: согласно статье 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, влечет за собой наложение штрафа от 10-ти до 15-ти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.
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Куда сообщать о случаях мошенничества или распространения фейков?
Департамент Киберполиции Украины принимает обращения граждан:
- на горячую телефонную линию: 0-800-505-170
- на електронный адрес: [email protected]
- по форме обратной связи: ticket.cyberpolice.gov.ua
На эти сервисы граждане могут подавать обращения не только в отношении ситуаций с коронавирусом, но и на случай, если они стали свидетелями других нарушений, – акцентирует внимание Урусов Заур. – Отмечу, что с каждым годом украинцы становятся все более ответственными, и мы получаем много сообщений о киберпреступлениях или нарушения. Надеюсь, так будет и впредь.
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