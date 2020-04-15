Коронавирус на Донетчине: глава ОГА объяснил ситуацию в области

В Донецкой области сейчас зафиксировали 12 случаев COVID-19, 1 человек умер. Это одна из областей, где обнаружили меньше всего случаев заболевания.

В целом в области ситуация стабильная, а ПЦР-тестирование можно пройти в 2 лабораториях – в Славянске и Мариуполе. Об этом 24 каналу рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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По его словам, тестируют только тех лиц, которые имеют подозрения на коронавирус: людей, которые уже контактировали с больными людьми и медицинских работников.

15 апреля 2020 года мы провели 45 ПЦР-исследований, они находятся в работе. Сейчас необходимости делать их больше нет. Я эту ситуацию контролирую, мне докладывают,

– отметил Кириленко.

Глава ОГА сообщил, что за сутки имеют возможность делать 100 ПЦР-тестов. Он добавил, в области тяжелых больных и тех, кто находится на искусственной вентиляции легких – нет. В наличии имеется 126 рабочих аппаратов ИВЛ, ожидают получить примерно еще 100 единиц.



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Кириленко также отметил, что сейчас определяют круг лиц, которые контактировали с депутатом Вадимом Новинским, который заболел COVID-19. Он помогал области в борьбе с коронавирусом и недавно был там с визитом.

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