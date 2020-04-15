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      Коронавирус на Донетчине: глава ОГА объяснил ситуацию в области

      - Читати новину українською
      Павел Кириленко о ситуации с коронавирусом на Донетчине / hi.dn.ua

      В Донецкой области сейчас зафиксировали 12 случаев COVID-19, 1 человек умер. Это одна из областей, где обнаружили меньше всего случаев заболевания.

      В целом в области ситуация стабильная, а ПЦР-тестирование можно пройти в 2 лабораториях – в Славянске и Мариуполе. Об этом 24 каналу рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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      По его словам, тестируют только тех лиц, которые имеют подозрения на коронавирус: людей, которые уже контактировали с больными людьми и медицинских работников.

      15 апреля 2020 года мы провели 45 ПЦР-исследований, они находятся в работе. Сейчас необходимости делать их больше нет. Я эту ситуацию контролирую, мне докладывают,
      – отметил Кириленко.

      Глава ОГА сообщил, что за сутки имеют возможность делать 100 ПЦР-тестов. Он добавил, в области тяжелых больных и тех, кто находится на искусственной вентиляции легких – нет. В наличии имеется 126 рабочих аппаратов ИВЛ, ожидают получить примерно еще 100 единиц.

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      Кириленко также отметил, что сейчас определяют круг лиц, которые контактировали с депутатом Вадимом Новинским, который заболел COVID-19. Он помогал области в борьбе с коронавирусом и недавно был там с визитом.

      Коронавирус в Украине и депутаты

      • По состоянию на 15 апреля в Украине зафиксированы 3 764 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 108 человек. Вылечиться от опасной болезни удалось 143 лицам.
      • Первым COVID-19 заболел Сергей Шахов из группы "Доверие". Впоследствии инфекцию обнаружили и у Сергея Вельможного из этой же группы.
      • Коронавирус зафиксировали и у депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева, Виталия Борта и Игоря Кисилева, внефракционных Сергея Рудыка и Ольги Скороход, а также Руслана Горбенко и Владимира Ватраса из "Слуги народа".
      • Вадим Новинский стал 10 народным депутатом, у которого обнаружили коронавирус.
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Донецка
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