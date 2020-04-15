Коронавірус на Донеччині: голова ОДА пояснив ситуацію в області

На Донеччині наразі зафіксували 12 випадків COVID-19, 1 людина померла. Це одна з областей, де виявили найменше випадків захворювання.

Загалом в області ситуація є стабільною, а ПЛР-тестування можна пройти у 2 лабораторіях – у Слов'янську та Маріуполі. Про це 24 каналу розповів голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, тестують лише тих осіб, які мають підозри на коронавірус: людей, які контактували вже з хворими людьми та медичних працівників.

За 15 квітня 2020 року ми провели 45 ПЛР-досліджень, вони перебувають в роботі. Наразі необхідності робити їх більше немає. Я цю ситуацію контролюю, мені доповідають,

– зазначив Кириленко.

Голова ОДА повідомив, що за добу мають змогу робити 100 ПЛР-тестів. Він додав, в області важких хворих і тих, хто перебуває на штучній вентиляції легень – немає. В наявності є 126 робочих апаратів ШВЛ, очікують отримати приблизно ще 100 одиниць.



Як відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Кириленко також зазначив, що зараз визначають коло осіб, які контактували з депутатом Вадимом Новинським, який захворів на COVID-19. Він допомагав області у боротьбі з коронавірусом та нещодавно був там із візитом.

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