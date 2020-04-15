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      Коронавірус на Донеччині: голова ОДА пояснив ситуацію в області

      - Читать новость на русском
      Павло Кириленко про ситуацію з коронавірусом на Донеччині / hi.dn.ua

      На Донеччині наразі зафіксували 12 випадків COVID-19, 1 людина померла. Це одна з областей, де виявили найменше випадків захворювання.

      Загалом в області ситуація є стабільною, а ПЛР-тестування можна пройти у 2 лабораторіях – у Слов'янську та Маріуполі. Про це 24 каналу розповів голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

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      За його словами, тестують лише тих осіб, які мають підозри на коронавірус: людей, які контактували вже з хворими людьми та медичних працівників.

      За 15 квітня 2020 року ми провели 45 ПЛР-досліджень, вони перебувають в роботі. Наразі необхідності робити їх більше немає. Я цю ситуацію контролюю, мені доповідають,
      – зазначив Кириленко.

      Голова ОДА повідомив, що за добу мають змогу робити 100 ПЛР-тестів. Він додав, в області важких хворих і тих, хто перебуває на штучній вентиляції легень – немає. В наявності є 126 робочих апаратів ШВЛ, очікують отримати приблизно ще 100 одиниць.

      Як відрізняються тести на коронавірус
      Як відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Кириленко також зазначив, що зараз визначають коло осіб, які контактували з депутатом Вадимом Новинським, який захворів на COVID-19. Він допомагав області у боротьбі з коронавірусом та нещодавно був там із візитом.

      Коронавірус в Україні та депутати

      • Станом на 15 квітня в Україні зафіксовано 3764 випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померло 108 людей. Вилікуватися від небезпечної хвороби вдалося 143 особам.
      • Першим на COVID-19 захворів Сергій Шахов з групи "Довіра". Згодом інфекцію виявили і в Сергія Вельможного з цієї ж групи.
      • Коронавірус зафіксували і в депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева, Віталія Борта та Ігоря Кісільова, позафракційних Сергія Рудика та Ольги Скороход, а також Руслана Горбенко та Володимира Ватраса зі "Слуги народу".
      • Вадим Новинський став 10 народним депутатом, в якого виявили коронавірус. 
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини Донецька Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України
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