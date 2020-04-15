Коронавірус на Донеччині: голова ОДА пояснив ситуацію в області
На Донеччині наразі зафіксували 12 випадків COVID-19, 1 людина померла. Це одна з областей, де виявили найменше випадків захворювання.
Загалом в області ситуація є стабільною, а ПЛР-тестування можна пройти у 2 лабораторіях – у Слов'янську та Маріуполі. Про це 24 каналу розповів голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.
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За його словами, тестують лише тих осіб, які мають підозри на коронавірус: людей, які контактували вже з хворими людьми та медичних працівників.
За 15 квітня 2020 року ми провели 45 ПЛР-досліджень, вони перебувають в роботі. Наразі необхідності робити їх більше немає. Я цю ситуацію контролюю, мені доповідають,
– зазначив Кириленко.
Голова ОДА повідомив, що за добу мають змогу робити 100 ПЛР-тестів. Він додав, в області важких хворих і тих, хто перебуває на штучній вентиляції легень – немає. В наявності є 126 робочих апаратів ШВЛ, очікують отримати приблизно ще 100 одиниць.
Як відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Кириленко також зазначив, що зараз визначають коло осіб, які контактували з депутатом Вадимом Новинським, який захворів на COVID-19. Він допомагав області у боротьбі з коронавірусом та нещодавно був там із візитом.
Коронавірус в Україні та депутати
- Станом на 15 квітня в Україні зафіксовано 3764 випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померло 108 людей. Вилікуватися від небезпечної хвороби вдалося 143 особам.
- Першим на COVID-19 захворів Сергій Шахов з групи "Довіра". Згодом інфекцію виявили і в Сергія Вельможного з цієї ж групи.
- Коронавірус зафіксували і в депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева, Віталія Борта та Ігоря Кісільова, позафракційних Сергія Рудика та Ольги Скороход, а також Руслана Горбенко та Володимира Ватраса зі "Слуги народу".
- Вадим Новинський став 10 народним депутатом, в якого виявили коронавірус.
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