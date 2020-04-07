Коронавирус обнаружили у младенца Анны Скороход – обоих госпитализировали

У ребенка народного депутата Анны Скороход обнаружили коронавирус. Скороход с ребенком госпитализировали в инфекционное отделение.

Об этом Скороход рассказала в своем телеграм-канале.

Ранее Анна Скороход заявила о новом положительном тесте на COVID-19

Ранее Анна Скороход уже сообщала о том, что повторный тест на коронавирус показал у нее положительный результат. Оказалось, что 4 апреля у ее ребенка тоже обнаружили болезнь.

Мать с ребенком еще с вечера субботы находятся в инфекционном отделении. Скороход отметила, что на 15 день симптомов ее состояние отнюдь не улучшилось. По ее словам, температура тела до сих пор держится выше 38.

Итог: С субботнего вечера нахожусь с ребенком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков. Самое страшное, когда болеют дети. Берегите себя, а их еще больше,

– написала Скороход.

Что известно об Анне Скороход?Анна Скороход баллотировалась по мажоритарному округу № 93 на Киевщине и победила с большим отрывом. За нее проголосовали 29 907 избирателей, что составило 43,89%.



После этого Скороход была в президентской фракции "Слуга народа", но впоследствии ее исключили из-за "невыполнения никаких решений фракции".



За исключение депутата особенно боролся глава фракции Давид Арахамия. Кроме того, он обвинил Скороход в том, что она предлагала взятки другим народным избранникам.

Обратите внимание 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза

Кто из народных депутатов заболел коронавирусом:

Сергей Шахов из группы "Доверие";

Сергей Вельможный из группы "Доверие";

Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Руслан Горбенко из партии "Слуга народа";

Сергей Рудик – внефракционный;

Анна Скороход – внефракционная;

Владимир Ватрас из партии "Слуга народа".



Какие украинские нардепы подхватили коронавирус / Инфографика 24 канала