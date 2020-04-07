Коронавирус обнаружили у младенца Анны Скороход – обоих госпитализировали
У ребенка народного депутата Анны Скороход обнаружили коронавирус. Скороход с ребенком госпитализировали в инфекционное отделение.
Об этом Скороход рассказала в своем телеграм-канале.
Ранее Анна Скороход заявила о новом положительном тесте на COVID-19
Ранее Анна Скороход уже сообщала о том, что повторный тест на коронавирус показал у нее положительный результат. Оказалось, что 4 апреля у ее ребенка тоже обнаружили болезнь.
Мать с ребенком еще с вечера субботы находятся в инфекционном отделении. Скороход отметила, что на 15 день симптомов ее состояние отнюдь не улучшилось. По ее словам, температура тела до сих пор держится выше 38.
Итог: С субботнего вечера нахожусь с ребенком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков. Самое страшное, когда болеют дети. Берегите себя, а их еще больше,
– написала Скороход.
Что известно об Анне Скороход?Анна Скороход баллотировалась по мажоритарному округу № 93 на Киевщине и победила с большим отрывом. За нее проголосовали 29 907 избирателей, что составило 43,89%.
После этого Скороход была в президентской фракции "Слуга народа", но впоследствии ее исключили из-за "невыполнения никаких решений фракции".
За исключение депутата особенно боролся глава фракции Давид Арахамия. Кроме того, он обвинил Скороход в том, что она предлагала взятки другим народным избранникам.
Обратите внимание 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза
Кто из народных депутатов заболел коронавирусом:
- Сергей Шахов из группы "Доверие";
- Сергей Вельможный из группы "Доверие";
- Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Руслан Горбенко из партии "Слуга народа";
- Сергей Рудик – внефракционный;
- Анна Скороход – внефракционная;
- Владимир Ватрас из партии "Слуга народа".
Какие украинские нардепы подхватили коронавирус / Инфографика 24 канала
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