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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирус обнаружили у младенца Анны Скороход – обоих госпитализировали

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      Корнавирус обнаружили у ребенка Скороход / ukrainianwall.com

      У ребенка народного депутата Анны Скороход обнаружили коронавирус. Скороход с ребенком госпитализировали в инфекционное отделение.

      Об этом Скороход рассказала в своем телеграм-канале.

      Ранее Анна Скороход заявила о новом положительном тесте на COVID-19

      Ранее Анна Скороход уже сообщала о том, что повторный тест на коронавирус показал у нее положительный результат. Оказалось, что 4 апреля у ее ребенка тоже обнаружили болезнь.

      Мать с ребенком еще с вечера субботы находятся в инфекционном отделении. Скороход отметила, что на 15 день симптомов ее состояние отнюдь не улучшилось. По ее словам, температура тела до сих пор держится выше 38.

      Итог: С субботнего вечера нахожусь с ребенком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков. Самое страшное, когда болеют дети. Берегите себя, а их еще больше,
      – написала Скороход.

      Что известно об Анне Скороход?Анна Скороход баллотировалась по мажоритарному округу № 93 на Киевщине и победила с большим отрывом. За нее проголосовали 29 907 избирателей, что составило 43,89%.

      После этого Скороход была в президентской фракции "Слуга народа", но впоследствии ее исключили из-за "невыполнения никаких решений фракции".

      За исключение депутата особенно боролся глава фракции Давид Арахамия. Кроме того, он обвинил Скороход в том, что она предлагала взятки другим народным избранникам.

      Обратите внимание 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза

      Кто из народных депутатов заболел коронавирусом:

      • Сергей Шахов из группы "Доверие";
      • Сергей Вельможный из группы "Доверие";
      • Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
      • Руслан Горбенко из партии "Слуга народа";
      • Сергей Рудик – внефракционный;
      • Анна Скороход – внефракционная;
      • Владимир Ватрас из партии "Слуга народа". 

      Які українські нардепи підхопили коронавірус
      Какие украинские нардепы подхватили коронавирус / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Кушпит
      Теги: Новости политики Коронавирус в Украине Верховная Рада Анна Скороход Коронавирус COVID-19
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