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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус виявили у немовляти Анни Скороход – обох госпіталізували

      - Читать новость на русском
      Корнавірус виявили у дитини Скороход / ukrainianwall.com

      У дитини народної депутатки Анни Скороход виявили коронавірус. Її разом із немовлям госпіталізували в інфекційне відділення.

      Про це Скороход розповіла у своєму телеграм-каналі.

      Раніше Анна Скороход заявила про новий позитивний тест на COVID-19

      Раніше Анна Скороход вже повідомляла про те, що повторний тест на коронавірус показав у неї позитивний результат. Виявилось, що 4 квітня у її кількамісячної дитини теж виявили хворобу.

      Матір з дитиною ще з вечора суботи перебувають в інфекційному відділенні. Скороход зазначила, що на 15 день симптомів її стан аж ніяк не покращився. За її словами, температура тіла досі тримається вище 38 градусів.

      Підсумок: з суботнього вечора перебуваю з дитиною в інфекційній лікарні, так що, на жаль, всі в зоні ризику – від немовлят до людей похилого віку. Найстрашніше, коли хворіють діти. Бережіть себе, а їх ще більше,
      – написала Скороход. 

      Що відомо про Анну Скороход? Анна Скороход балотувалася за мажоритарним округом № 93 на Київщині та перемогла з великим відривом. За неї проголосували 29 907 виборців, що становило 43,89%.

      Після цього Скороход була у президентській фракції "Слуга народу", але згодом її виключили через "невиконання жодних рішень фракції".

      За виключення депутатки особливо змагався голова фракції Давид Арахамія. Окрім того, він звинуватив Скороход у тому, що вона пропонувала хабарі іншим народним обранцям

      Зверніть увагу 4100 гривень і корочка депутата, – хвора на COVID-19 Скороход розповіла, як добивалася діагнозу

      Хто з народних депутатів захворів на коронавірус:

      • Сергій Шахов з групи "Довіра";
      • Сергій Вельможний з групи "Довіра";
      • Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя";
      • Руслан Горбенко з партії "Слуга народу";
      • Сергій Рудик – позафракційний;
      • Анна Скороход – позафракційна;
      • Володимир Ватрас з партії "Слуга народу".

      Які українські нардепи підхопили коронавірус
      Які українські нардепи підхопили коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Кушпіт
      Теги: Новини політики Коронавірус в Україні Верховна Рада Анна Скороход Коронавірус COVID-19
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