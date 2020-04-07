Коронавірус виявили у немовляти Анни Скороход – обох госпіталізували
У дитини народної депутатки Анни Скороход виявили коронавірус. Її разом із немовлям госпіталізували в інфекційне відділення.
Про це Скороход розповіла у своєму телеграм-каналі.
Раніше Анна Скороход заявила про новий позитивний тест на COVID-19
Раніше Анна Скороход вже повідомляла про те, що повторний тест на коронавірус показав у неї позитивний результат. Виявилось, що 4 квітня у її кількамісячної дитини теж виявили хворобу.
Матір з дитиною ще з вечора суботи перебувають в інфекційному відділенні. Скороход зазначила, що на 15 день симптомів її стан аж ніяк не покращився. За її словами, температура тіла досі тримається вище 38 градусів.
Підсумок: з суботнього вечора перебуваю з дитиною в інфекційній лікарні, так що, на жаль, всі в зоні ризику – від немовлят до людей похилого віку. Найстрашніше, коли хворіють діти. Бережіть себе, а їх ще більше,
– написала Скороход.
Що відомо про Анну Скороход? Анна Скороход балотувалася за мажоритарним округом № 93 на Київщині та перемогла з великим відривом. За неї проголосували 29 907 виборців, що становило 43,89%.
Після цього Скороход була у президентській фракції "Слуга народу", але згодом її виключили через "невиконання жодних рішень фракції".
За виключення депутатки особливо змагався голова фракції Давид Арахамія. Окрім того, він звинуватив Скороход у тому, що вона пропонувала хабарі іншим народним обранцям
Зверніть увагу 4100 гривень і корочка депутата, – хвора на COVID-19 Скороход розповіла, як добивалася діагнозу
Хто з народних депутатів захворів на коронавірус:
- Сергій Шахов з групи "Довіра";
- Сергій Вельможний з групи "Довіра";
- Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя";
- Руслан Горбенко з партії "Слуга народу";
- Сергій Рудик – позафракційний;
- Анна Скороход – позафракційна;
- Володимир Ватрас з партії "Слуга народу".
Які українські нардепи підхопили коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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