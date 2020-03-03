Последствия коронавируса для Украины и мира: ждать ли финансового кризиса

Китайский коронавирус угрожает не только жизни людей, но и экономике отдельных стран и мира в целом. Как смертельно опасный вирус влияет на Украину, Россию, Китай, США и ЕС, а также курс валют, цены на нефть и металлы и фондовый рынок, рассказываем в материале.

Коронавирус разделил мнения ведущих экономистов мира. Одни считают, что это толчок к новому мировому кризису, другие говорят, что экономика подверглась временному влиянию и уже скоро можно ожидать восстановления.

Важно: В Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Украина, как и большинство стран ЕС, пока не почувствовала последствия коронавируса так, как их почувствовала Россия, Китай и США.

Как коронавирус влияет на Украину

В Украине уже зафиксировали первый случай китайского коронавируса. Ожидаемо, это может иметь большее влияние на экономику сейчас.

За более чем 2 месяца украинская гривна упала на 6% относительно доллара. Но это не связано с коронавирусом. Девальвация валюты привычная для начала года. Замедление экспорта сельскохозяйственных продуктов скорее связано не с коронавирусом, а с укреплением гривны. Поэтому пока Украина слабо почувствовала последствия коронавируса на свою экономику, но в ближайшее время это может измениться.

Украина экспортирует руду и металлы, на которые падает цена в мире. Это заставит украинских производителей снизить цены, чтобы быть в состоянии сбыть товар на иностранном рынке. От этого уменьшатся и поступления в бюджет, поскольку металлурги будут декларировать более низкие доходы. Для бюджета будет отрицательным и снижение цен на нефть. Украина не экспортирует нефть, а закупает. Из-за низкой цены в бюджет будет поступать меньше денег с НДС.

Китай – крупнейший торговый партнер Украины. К 2019 году это место занимала Россия, но теперь подвинулась на 2 и 3 места в импорте и экспорте соответственно. В основном мы продаем Китаю руды, шлак и золу, зерновые культуры и продукты питания. Зато покупаем машины, реакторы и ядерные котлы. Китай начал нарушать цепи поставок из-за закрытия некоторых предприятий и ограничения работы в Ухане и других городах. Это может вылиться в задержки импорта. Взамен в Китае упал спрос, в том числе на руды, что негативно повлияет на экспорт Украины, по крайней мере в первом квартале.



Коронавирус в Украине / Getty Images

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По энергетическим товарам – газу, нефтепродуктам, углю, ядерному топливу – Украина выигрывает, а по металлургии и продукции сельского хозяйства – проигрывает... Поскольку мы завозим больше товаров, чем вывозим, то вполне вероятно, что суммарный экономический эффект может оказаться весьма привлекательным,

– отметил эксперт по экономике Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН.

Цены на нефть из-за коронавируса в мире снижаются. Казалось бы, это положительное явление. И действительно, цена на бензин для украинцев и жителей других стран из-за этого должна снизиться. Хотя в Украине из-за низкой конкуренции операторы АЗС могут игнорировать мировую тенденцию.

В дополнение, снижение спроса на нефть не имеет прямого влияния на экономику Украины, поскольку мы нефть не экспортируем, а наоборот закупаем у других стран. Однако для мировой экономики снижение цен на нефть является негативным явлением.

Почему снижение цен на нефть вредит экономике?

В целом для мировой экономики это негативная тенденция, а Украина как часть глобализированной экономики может почувствовать последствия другими путями. Крупные нефтяные компании получают более низкие прибыли и вынуждены сокращать добычу нефти. Поэтому они сокращают рабочие места. Несмотря на то, что нефть – основной или один из главных источников заработка для многих стран мира, это значительно влияет на их экономику в целом.



Экономики стран мира так переплетены, что проблемы в одной могут вызвать проблемы в другой. Именно поэтому ипотечный кризис, начавшийся в США в 2007 году, вылился в полноценный мировой кризис 2008. Украинцы этот кризис почувствовали, когда доллар с привычных "пять" стал "по восемь". Так же и сейчас коронавирус влияет на многие страны, включая страны-экспортеры нефти, и в комплексе это повлияет на общую систему экономики.

Сокращение инвестиций – еще одна угроза для Украины. С начала года Украине удалось привлечь "дешевые деньги", то есть инвесторы вкладывают деньги в Украину и при этом получают более низкие проценты, чем в последние годы. В частности, гривневые облигации Украина выставила под 10%, а евровые под 4,325%. В условии глобального финансового кризиса, который может повлечь коронавирус, в худшем сценарии инвестиции в Украину сократятся, а их стоимость увеличится.

Что влияет на Китай, влияет на мир

В Китае зародился коронавирус Covid-19. Количество инфицированных уже достигло более 80 тысяч, из них более половины выздоровели, а 3 тысячи умерли. Соответственно, последствия для китайской экономики – худшие. А учитывая то, что экономика Китая – вторая в мире после США, то, что влияет на Китай, влияет на весь мир. Доля Китая в мировой экономике составляет почти 17%.

Рост ВВП упадет с прогнозируемых 6,1% до 5,6%, ожидает аналитический центр Oxford Economic, сообщает The New York Times.

Ряд международных компаний уже закрыл или временно прекратил деятельность своих предприятий в Китае и отчитался о снижении ожидания прибылей на 2020 год. В частности это касается Apple, Ikea, Starbucks, General Motors и Tesla.



Компании прекращают производство в Китае / alriayadh

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Курс китайского юаня к американскому доллару за более чем 2 месяца упал почти на 7% и сейчас составляет 6,12 юаней за доллар.

Китаю нанесен масштабный ущерб, а международные цепочки поставок серьезно нарушены. Сейчас на Китай приходится около 20% мирового ВВП, а не крошечные 4%, как во время эпидемии SARS [острого респираторного синдрома] в 2003 году. Добавьте к этому экономический шок для крупных экономик вроде Японии, Южной Кореи и Италии. Когда болезнь распространится на другие развитые рынки, ущерб возрастет,

– написал экономист Нуриэль Рубини в колонке Financial Times.

Российский рубль падает из-за коронавируса

Россия – одна из стран, которая ощутила последствия коронавируса больше всего. Все потому, что Китай, где зародился коронавирус, является основным торговым партнером России. Оборот между двумя государствами в 2018 году составил 100 миллиардов долларов по данным китайского национального издания "Синьхуа". Поэтому замедление развития китайской экономики, снижение спроса и закрытие предприятий имеет прямое влияние на экономику России.



Рубль падает / 24 канал

По состоянию на 2 марта за один американский доллар можно купить 67 российских рублей. За более чем 2 месяца российский рубль упал на 11% относительно доллара.

Россия отменила безвизовый режим с Китаем, при том, что китайцы лидировали по количеству туристов в России. Это скажется на сфере туризма в примерно 100 миллионов долларов недополученных средств, по данным Ассоциации российских туроператоров, сообщает Радио Свобода.

Россия – крупный экспортер нефти. Цена на мировом рынке нефти все время падает и достигла своего минимума за последние 2,5 года. Это при том, что аналитические агентства прогнозировали ее рост в 2020. Учитывая это, Россия недополучает значительные поступления в бюджет. Цену на нефть Brent зафиксировали на уровне 50 долларов за баррель.



Добычу нефти хотят сократить / ntv.de

Цена падает, потому что падает спрос на нее. Крупнейшим импортером нефти в мире является Китай. Только в январе Китай снизил потребление нефти на 20%, по данным Bloomberg.

Как решают проблему с нефтью?

Решением проблемы является уменьшение объема добычи нефти. Но для этого нужно согласовать это между крупными производителями, в частности странами-членами ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти). Саудовская Аравия уже заявила, что готова сократить добычу нефти, если к ней присоединятся другие участники рынка. ОПЕК и другие крупные производители как Россия договорились о встрече на следующей неделе, где они обсудят объемы добычи.

США держится, а бизнес – нет

В 2019 США и Китай начали свою торговую войну, поочередно накладывая пошлины на отдельные категории товаров. Хотя войну и прекратили и заключили взамен торговое соглашение, это определенным образом подготовило США к уменьшению объемов торговли с Китаем, которое происходит сейчас из-за коронавируса.

В администрации президента Трампа отмечают, что коронавирус будет иметь минимальное влияние на американскую экономику, а именно – 0,2% в первом квартале и еще 0,2% позже, сообщает The Hill. Поэтому в целом американская экономика не должна сильно пострадать. Хуже отдельным компаниям.

Коронавирус вызвал лихорадку на фондовом рынке. Крупные компании, отчитываясь перед инвесторами, прогнозировали влияние коронавируса на доходы компании. Акции самых дорогих компаний то росли, то падали. В частности, Apple, чье производство сильно зависит от китайских заводов, потеряла около 7,5% за последние 2 месяца. Общая стоимость акций на фондовом рынке упала на пять триллионов долларов. Поэтому привлекательными стали инвестиции в золото и ОВГЗ. Инвесторы сейчас предпочитают меньший, но гарантированный доход.



Коронавирус и фондовые рынки / GettyImages

Обратите внимание: Более 5 триллионов долларов убытков: мировая экономика продолжает падать из-за коронавируса

ЕС готовятся к новому кризису

Сейчас ЕС не почувствовал экономического спада из-за вспышки коронавируса в Китае, который распространился и на Европу. Однако отмечают, что ожидают значительных негативных последствий для экономики. Очень трудно предсказать когда и насколько из-за нестабильности ситуации с коронавирусом.

Две недели назад, когда мы представляли наш зимний прогноз, я сказал, что коронавирус представляет существенные риски экономического спада, это является правдой и сейчас. Если наши предположения материализуются даже частично, мы получим экономический спад. Мы знаем, что сейчас на Китай приходится 18 процентов от глобального ВНП – этот показатель составил 4 процента во время вспышки пневмонии SARS 2003. Но точная оценка и прогноз на данный момент еще не возможны. Поэтому мы продолжим внимательный мониторинг быстро развивающейся ситуации,

– отметил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони во время пресс-конференции в Брюсселе.

Италия не только экономически ощутила последствия коронавируса, но и непосредственно. В стране уже заболели 1 694 человека, из них 34 умерли. Италия – одна из трех стран ЕС, где есть значительный экономический дисбаланс, то есть дефицит бюджета и большой внешний долг. Поэтому коронавирус может обострить и так уже имеющиеся экономические проблемы. Отметим, что во время кризиса в 2008, Италия оказалась среди стран ЕС, которые хуже его пережили и получили дотации от ЕС

Ждать ли финансового кризиса

Экономика циклична, а следовательно очередного мирового кризиса избежать невозможно. Последний был в 2008 и здесь вопрос скорее не "будет ли" финансовый кризис, а "когда будет".

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Сейчас коронавирус влияет на фондовый рынок, страны-экспортеры нефти и страны, которые очень тесно переплетены с экономикой Китая, преимущественно азиатские. Большого влияния на экономику Украины пока нет.

Коронавирус – самая большая угроза для глобальной экономики со времен экономического кризиса 2008. Такое заявление обнародовала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В нее входят 35 наиболее развитых стран мира, чьи граждане имеют высокие доходы. В организации также спрогнозировали, что в 2020 рост мировой экономики с 2,9% снизится до 2,4%.

Важно: ЕС повысил уровень опасности коронавируса с умеренного до высокого

Если ситуация стабилизируется, то мирового экономического кризиса в этом году еще удастся избежать. Это видно даже из того, что в феврале, когда количество больных перестало стремительно расти, цены на акции и нефть начали расти. Но это продолжалось недолго, ведь вспышка коронавируса продолжила распространяться динамично в других странах, в частности в Италии.

Единственное, с чем соглашаются большинство экспертов, это то, что замедление мировой экономики в 2020 не избежать в любом случае.